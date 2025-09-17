CGTN: Film over de beruchte Japanse bacteriologische oorlogsvoering tijdens de Tweede Wereldoorlog op 18 september in première

CGTN publiceerde een artikel over het Chinese historische drama "731", waarin wordt teruggeblikt op de gruwelijke menselijke experimenten die werden uitgevoerd door de beruchte Japanse Eenheid 731 die onderzoek deed naar biologische wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het artikel bespreekt nieuw bewijsmateriaal dat aan het licht is gekomen over de misdaden die werden gepleegd door de eenheid, en over de sterke geest van het Chinese volk in tijden van wanhoop.

PEKING, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het Chinese historische drama "731", waarin wordt teruggeblikt op de gruwelijke menselijke experimenten die werden uitgevoerd door de beruchte Japanse Eenheid 731 die onderzoek deed naar biologische wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog, gaat wereldwijd in première op 18 september.

De film, geregisseerd door Zhao Linshan, vertelt het verhaal van Wang Yongzhang, een lokale verkoper, en anderen die gevangen werden genomen, gelokt met valse beloften van vrijheid in ruil voor samenwerking aan gezondheidscontroles en onderzoek naar ziektebestrijding.

In plaats daarvan werden ze slachtoffer van gruwelijke medische experimenten die werden uitgevoerd door de Japanse bezetters, waaronder bevriezingstesten, blootstelling aan gas en vivisectie.

Eenheid 731 was actief in een uiterst geheim onderzoekslaboratorium voor biologische en chemische oorlogsvoering, gevestigd in Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang in het noordoosten van China. Het vormde het zenuwcentrum van de Japanse biologische oorlogsvoering in China en Zuid-Oost Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Documenten die onlangs zijn vrijgegeven door het Public Relations Center van de Russische Federale Veiligheidsdienst tonen aan dat Eenheid 731 voortdurend menselijke experimenten uitvoerde en honderden Chinezen bestookte met pathogeen-dragende artilleriegranaten om de besmettingsgraad te meten en de 'kwaliteit' van de pathogenen te testen.

De documenten geven ook blijk van het geheime plan van de eenheid om een biologische aanval uit te voeren op de Sovjet-Unie.

"Dit is een verhaal dat nooit mag worden vergeten," aldus Jin Chengmin, een historisch adviseur voor de film en voorzitter van de Exhibition Hall of Evidences of Crime Committed by Unit 731 van het Japanse keizerlijke leger.

"De film toont de onmenselijke gruweldaden die werden gepleegd door het Japanse leger, door de ogen van gewone burgers, en benadrukt de onverzettelijke en veerkrachtige geest van het Chinese volk in tijden van wanhoop," zegt Jin. "Het herinnert ons er op pijnlijke wijze aan hoe belangrijk het is om de vrede te bewaken."

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de overwinning plaatsvond in de verzetsoorlog van het Chinese volk tegen de Japanse agressie (1931-1945) en de wereldwijde oorlog tegen het fascisme.

De premièredatum valt bovendien samen met het incident van 18 september 1931, wat het begin vormde van de 14 jaar durende Japanse invasie van China.

Tijdens de oorlog vielen in China ruim 35 miljoen slachtoffers, zowel militairen als burgers, waarbij Japanse troepen talloze gruwelijke misdaden begingen, die leidden tot wereldwijde veroordeling.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html