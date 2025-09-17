CGTN: Filme sobre a infame unidade de guerra bacteriológica do Japão na Segunda Guerra Mundial estreia em 18 de setembro

A CGTN publicou um artigo sobre o drama histórico chinês "731", que aborda os terríveis experimentos humanos realizados pela notória Unidade 731 de guerra bacteriológica do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O artigo também destaca evidências recém-divulgadas dos crimes da unidade, e mostra o espírito inabalável do povo chinês diante do desespero.

PEQUIM, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um drama histórico chinês intitulado "731", sobre os terríveis experimentos humanos na Segunda Guerra Mundial conduzidos pela notória unidade de guerra bacteriológica 731 do Japão, estreia em todo o mundo em 18 de setembro.

Dirigido por Zhao Linshan, o filme conta a história de Wang Yongzhang, um vendedor local, e outros que foram presos e atraídos por falsas promessas de liberdade em troca de fazerem exames de saúde e pesquisas de prevenção de doenças.

Em vez disso, eles se tornaram vítimas de experimentos médicos brutais realizados pelas forças ocupantes japonesas, incluindo testes de congelamento, exposição a gases e vivissecção.

A Unidade 731, uma base de pesquisa de guerra biológica e química ultrassecreta, foi estabelecida em Harbin, capital da província de Heilongjiang, no nordeste da China. Serviu como centro nervoso da guerra biológica japonesa na China e no Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial.

Documentos recentemente desclassificados do Centro de Relações Públicas do Serviço Federal de Segurança da Rússia revelam que a Unidade 731 realizou experimentos humanos contínuos e atacou centenas de chineses com projéteis de artilharia com patógenos para calcular a taxa de infecção e avaliar a "qualidade" dos patógenos.

Os documentos também mostram o plano secreto da unidade de realizar um ataque biológico contra a União Soviética.

"Esta é uma história que nunca deve ser esquecida", disse Jin Chengmin, conselheiro histórico do filme e chefe do Salão de Exposições de Evidências de Crimes Cometidos pela Unidade 731 do Exército Imperial Japonês.

"O filme revela as atrocidades desumanas cometidas pelo exército japonês invasor por meio do olhar de pessoas comuns, e destaca o espírito de resistência inflexível do povo chinês diante do desespero", disse Jin. "Serve como um poderoso lembrete para salvaguardar a paz."

Este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e a Guerra Antifascista Mundial.

A data de estreia do filme também coincide com o Incidente de 18 de setembro de 1931, que marcou o início da invasão de 14 anos do Japão na China.

Durante a guerra, a China sofreu mais de 35 milhões de baixas, tanto militares quanto civis, enquanto as tropas japonesas cometeram inúmeros crimes hediondos que atraíram condenação universal.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-15/Film-on-Japan-s-infamous-WWII-germ-warfare-unit-to-debut-on-Sept-18-1GGWThTIpZC/p.html