CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับละครประวัติศาสตร์จีนเรื่อง "731" ซึ่งนำเสนอการทดลองมนุษย์อันสยดสยองที่ดำเนินการโดยหน่วยสงครามเชื้อโรค 731 ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บทความยังกล่าวถึงหลักฐานที่เพิ่งมีการเปิดเผยใหม่เกี่ยวกับอาชญากรรมของหน่วยดังกล่าว และสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อของชาวจีนท่ามกลางความสิ้นหวัง
ปักกิ่ง, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ละครประวัติศาสตร์จีนเรื่อง "731" ซึ่งนำเสนอการทดลองมนุษย์อันสยดสยองในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ดำเนินการโดยหน่วยสงครามเชื้อโรค 731 ของญี่ปุ่น มีกำหนดออกฉายทั่วโลกในวันที่ 18 กันยายน
ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย Zhao Linshan ซึ่งมีการถ่ายทอดเรื่องราวของ Wang Yongzhang พ่อค้าในท้องถิ่น และคนอื่น ๆ ที่ถูกคุมขังและถูกหลอกล่อด้วยคำสัญญาเท็จว่าจะได้รับอิสรภาพ หากยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพและการวิจัยด้านการป้องกันโรค
แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขากลับกลายเป็นเหยื่อของการทดลองทางการแพทย์อันโหดร้ายที่กระทำโดยกองทัพญี่ปุ่นผู้ยึดครอง ซึ่งรวมถึงการทดสอบความหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็ง การทดลองด้วยแก๊สพิษ และการผ่าตัดสด ๆ
หน่วย 731 ซึ่งเป็นฐานวิจัยลับสุดยอดด้านสงครามชีวภาพและเคมี ถูกจัดตั้งขึ้นที่เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮย์หลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ที่นี่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสงครามชีวภาพของญี่ปุ่นในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เอกสารที่เพิ่งถูกปลดชั้นความลับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เปิดเผยว่าหน่วย 731 ได้ทำการทดลองกับมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และโจมตีชาวจีนหลายร้อยคนด้วยกระสุนปืนใหญ่ที่บรรจุเชื้อโรค เพื่อคำนวณอัตราการติดเชื้อและประเมิน "คุณภาพ" ของเชื้อโรค
เอกสารดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงแผนการลับของหน่วยนี้ที่จะดำเนินการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพต่อสหภาพโซเวียตด้วย
"นี่คือประวัติศาสตร์ที่ต้องไม่ถูกลืม" Jin Chengmin ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ และผู้อำนวยการหอจัดแสดงหลักฐานอาชญากรรมของหน่วย 731 แห่งกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น กล่าว
"ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยถึงอาชญากรรมอันไร้มนุษยธรรมที่กองทัพญี่ปุ่นผู้รุกรานได้ก่อขึ้น ผ่านสายตาของพลเรือนธรรมดา ๆ ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านอย่างไม่ยอมแพ้ของชาวจีนท่ามกลางความสิ้นหวัง" Jin กล่าว "ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังเพื่อปกป้องสันติภาพ"
ปีนี้ครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามประชาชนจีนในการต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก
นอกจากนี้ วันที่ออกฉายยังตรงกับเหตุการณ์ 18 กันยายน ปี 1931 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกรานจีนยาวนาน 14 ปีของญี่ปุ่น
ระหว่างสงคราม จีนต้องสูญเสียทั้งทางทหารและพลเรือนรวมกันมากกว่า 35 ล้านคน ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นก่ออาชญากรรมน่าสยดสยองนับไม่ถ้วน ซึ่งถูกประณามจากทั่วโลก
