Cygnus annonce une augmentation de 78 % des ressources M+I sur son projet de cuivre-or Chibougamau

TORONTO et PERTH, Australie, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer une mise à jour de l’ERM pour le projet de cuivre-or Chibougamau au Québec (voir le tableau 1).

Cette ERM actualisée comprend :

Globalement, cela se traduit par une augmentation significative de la base de ressources totale du projet en étoile de Chibougamau.

La mise à jour de l'ERM pour le projet Chibougamau comprend les gisements Corner Bay, Cedar Bay, Joe Mann et Devlin, ainsi que le nouveau gisement Golden Eye, tous situés dans un rayon de 60 km autour de l'usine de traitement existante détenue à 100 % par Cygnus. L'augmentation de l'ERM est le résultat des programmes de forage réalisés par Doré Copper en 2022 et 2024 à Corner Bay et par Cygnus en 2025 à Corner Bay et Golden Eye. Au cours des neuf mois qui ont suivi l'acquisition de Doré Copper par Cygnus le 1er janvier 2025, Cygnus a réalisé 17 183 m de forage.

Une grande partie de l'augmentation de l'ERM est due au succès du programme de forage d'exploration à Golden Eye, qui était au centre des travaux de génération de cibles et d'exploration menés par l'équipe d'exploration de Cygnus. Les ressources initiales à Golden Eye comprennent des ressources minérales indiquées de 91 000 onces à 5,6 g/t ÉqAu et des ressources minérales présumées de 182 000 onces à 4,6 g/t ÉqAu. La Société voit d'autres possibilités d'accroître cette ressource, qui reste ouverte en profondeur sous 400 m et dans plusieurs directions.

L'augmentation de l'ERM globale (voir la figure 1) en peu de temps prouve qu'il existe d'importantes possibilités de croissance pour le projet Chibougamau. Les foreuses au diamant continuent de tourner tandis que la Société poursuit la mise en œuvre de sa solution interne basée sur l'IA pour la compilation des journaux de forage et des cartes historiques, dont certains n'ont jamais été consultés dans un logiciel 3D moderne. Ce travail de fond a permis à Cygnus de cibler Golden Eye et a abouti à la livraison d'une première ERM, ainsi qu'à l'identification de nouvelles cibles de forage à Cedar Bay (actuellement en cours de forage), et servira de base à la génération de cibles de forage supplémentaires au sein du camp.

Le système minéral à haute teneur de Chibougamau, qui affiche un historique de production remarquable de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or, offre un important potentiel d'exploration.3 Ce potentiel, combiné à un historique de propriété fragmenté et à une fermeture prématurée de la mine, permet à Cygnus de mener pour la première fois en plus de 20 ans des travaux d'exploration systématiques modernes.

La mise à jour de l'ERM jette les bases nécessaires à la poursuite des études économiques du projet Chibougamau. Des infrastructures bien établies confèrent au projet une longueur d'avance significative sur la voie de la production, avec une usine de traitement de 900 000 tonnes par an, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, des infrastructures ferroviaires régionales et une alimentation électrique de 25 kV vers le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km. Il existe un certain nombre d'autres projets cuprifères et aurifères avancés à l'intérieur de ce périmètre.

L'ERM a été préparée par SLR Consulting (Canada) Ltd. (« SLR »), conformément aux normes de définition de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM 2014 ») telles qu'incorporées dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et à l'édition 2012 du Code australasien pour la présentation des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves minérales (« Code JORC ») du Joint Ore Reserves Committee. Un rapport technique documentant l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau sera déposé sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) dans les 45 jours suivant la publication du présent communiqué de presse et sera également disponible sur le site web de la Société (www.cygnusmetals.com).

Tableau 1: Estimation des ressources minérales (« ERM ») pour le projet de cuivre-or Chibougamau au 16 septembre 2025.

Notes :

L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101.

Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35.

Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann.

La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation.

Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent.

Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus.

Les calculs en ÉqCu sont les suivants :

Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t).

Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t).

Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t).

Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t).

Les calculs en ÉqAu sont les suivants :

Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t).

Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t).

Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%).

Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t).

Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye.

Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées.

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.

Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.









Figure 1: Comparaison entre l'ERM actuelle (septembre 2025) et l'ERM précédente (mars 2022) pour le projet de cuivre-or Chibougamau. Note : l'ERM précédente est considérée comme une estimation étrangère et n'a pas été préparée conformément au Code JORC. Pour de plus amples détails sur l'estimation étrangère, veuillez vous reporter au communiqué de CY5 publié sur l'ASX en date du 15 octobre 2024.





Figure 2 : Le projet Chibougamau, situé dans le centre du Québec, bénéficie d'infrastructures routières, ferroviaires et hydroélectriques importantes.





Figure 3 : Emplacement des gisements à haute teneur Corner Bay, Devlin, Cedar Bay, Joe Mann et Golden Eye dans le modèle en étoile.

Forages futurs

Avec cette étape importante désormais franchie, conformément à la stratégie de création de valeur de la Société, l'accent se porte à présent sur les 12 prochains mois (voir la figure 4). L'augmentation du contenu en métal de l'ERM souligne clairement les possibilités de croissance continue, qui restent l'un des principaux moteurs de la création de valeur. Cygnus poursuivra ses forages d'exploration dans l'ensemble du camp en utilisant sa solution interne basée sur l'intelligence artificielle pour analyser les données historiques afin d'identifier les cibles de forage prioritaires. Cette approche se concentrera sur les gisements connus et les extensions de la minéralisation connue, afin de poursuivre la mise en valeur de ce district historique grâce à une exploration à faible risque des sites existants. Parallèlement à l'exploration, la Société effectuera également des forages intercalaires afin de réduire les risques liés au projet et de renforcer la confiance dans les ressources minérales pour mener des études plus approfondies.

Étude de cadrage / Évaluation économique préliminaire

La mise à jour de l'ERM ayant entraîné une augmentation de 78 % des ressources minérales mesurées et indiquées, la Société voit également un intérêt certain à poursuivre le développement du projet avec une étude de cadrage / EEP (Doré Copper avait déjà réalisé une EEP en 2022)1, puisqu'il y a une opportunité significative d'améliorer les aspects économiques du projet en utilisant une ERM actualisée avec des coûts actualisés (en particulier les frais de traitement et de raffinage), l'inclusion de l'argent, les taux de change et les prix des métaux afin de refléter l'environnement actuel des prix des matières premières. Cette étude actualisée a commencé et devrait s'achever au premier trimestre de l'année civile 2026 (voir la figure 4).





Figure 4 : Calendrier indicatif de la stratégie et des flux de nouvelles de Cygnus. Le calendrier ci-dessus est donné à titre indicatif uniquement et est susceptible d'être modifié.

À PROPOS DE L'ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES

La mise à jour des ressources minérales du projet Chibougamau comprend les gisements existants Corner Bay, Cedar Bay, Joe Mann et Devlin, ainsi qu’une première ERM pour le gisement Golden Eye (le tableau 1 à la page 3 présente l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau).

L’ERM a été préparée conformément au Code JORC et aux normes de définition de 2014 de l'ICM et a été estimée conformément aux Lignes directrices sur les meilleures pratiques de 2019 de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM »), comme l'exige le Règlement 43-101. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.

Les travaux supplémentaires clés qui ont conduit à l'augmentation de l'ERM comprennent, sans s'y limiter :

17 183 m de forages supplémentaires réalisés par Cygnus à Corner Bay et Golden Eye depuis l'acquisition du projet le 1er janvier 2025;

la découverte d'une nouvelle zone minéralisée à l'est de Corner Bay, qui a donné lieu à de nouvelles ressources minérales présumées;

une augmentation des ressources minérales indiquées à Corner Bay grâce à des forages intercalaires sur la veine principale supérieure, qui ont permis de reclasser avec succès les ressources présumées en ressources indiquées (forages récents réalisés par Cygnus et forages réalisés en 2022 et 2024 par Doré Copper);

la compilation et la validation de 21 371 m de forages historiques à Golden Eye;

l'interprétation géologique révisée à Cedar Bay sur la base de forages supplémentaires et de la compilation de données historiques; et

la révision des valeurs de coupure afin de refléter les prix des matières premières actuels faisant l'objet d'un consensus à long terme.

RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES DES RESSOURCES

Conformément à la règle 5.8.1 de l'ASX, une présentation équitable et équilibrée des informations contenues dans le tableau 1 du JORC (voir l'annexe B), y compris un résumé de toutes les informations importantes pour comprendre les ERM rapportées, est fournie ci-dessous.

Géologie du projet et interprétation géologique

Géologie régionale et locale

Le projet est situé à l'extrémité nord-est de la sous-province d'Abitibi, dans la province supérieure du Bouclier canadien. La sous-province d'Abitibi est considérée comme l'une des ceintures de roches vertes les plus vastes et les mieux préservées au monde. Elle abrite de nombreux gisements d'or et de métaux de base.

La région de Chibougamau est située dans la partie nord-est de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans la province du Supérieur. Les roches archéennes de la région de Chibougamau ont été déformées et métamorphisées, passant du faciès schiste vert au faciès amphibolite, au cours de l'orogenèse de Kenoran.

La région de Chapais-Chibougamau a connu d'importantes activités intrusives de nature variée, génétiquement liées aux périodes de volcanisme et de tectonisme de l'histoire géologique de la région. Les trois principaux corps intrusifs de la région sont : 1) le complexe du lac Doré (« CLD »); 2) le pluton de Chibougamau; et 3) les filons-couches différenciés mafiques à ultramafiques du complexe de Cumming qui se sont formés durant le deuxième cycle volcanique.

Le CLD abrite les gisements Corner Bay, Cedar Bay et Golden Eye, ainsi que plusieurs autres gisements régionaux de cuivre et d'or. Il date de 2 728,3 ± 1,2 Ma (Mortensen, 1993) et représente une intrusion stratifiée synvolcanique mise en place durant le premier cycle volcanique dans la région entre les formations Obatogamau et Waconichi. Le CLD est un complexe anorthositique avec des intrusions mafiques à ultramafiques avec une affinité magmatique tholéiitique à calco-alcaline (Allard, 1976; Daigneault et al., 1990; Ahmadou et al., 2019).

Le pluton de Chibougamau abrite le gisement Devlin. Le pluton s'est formé dans la CLD et dans une partie de la formation Waconichi, mais il est coéval au deuxième cycle volcanique du groupe Roy. Le pluton de Chibougamau est composé d'une abondance de dykes de tonalite et de diorite, de pegmatites, d'unités à phénocristaux de feldspath, ainsi que de brèches hydrothermales et magmatiques, qui indiquent toutes que la profondeur d'emplacement est faible (Mathieu et Racicot, 2019). Le pluton occupe le cœur de l'anticlinal de Chibougamau, qui fait partie des principales structures plissées de la région.

Le gisement Joe Mann est un gisement contrôlé structurellement, situé dans la zone de déformation Opawica-Guercheville. Ce corridor de déformation majeur, orienté est-ouest, mesure environ 2 km de largeur et s'étend sur plus de 200 km (Tait, 1992a; Pilote 1998; Leclerc et al. 2012). La structure recoupe les roches volcaniques mafiques de la formation Obatogamau dans la partie nord du segment de Caopatina.

Minéralisation

Les gisements Corner Bay, Cedar Bay et Golden Eye sont situés sur les flancs du CLD. Ces gisements sont des veines de cuivre-or typiques hébergées dans des cisaillements, situées dans l'anorthosite hôte qui est cisaillée et séricitisée sur des largeurs de 2 m à 25 m. La minéralisation est caractérisée par des veines et/ou des lentilles de sulfures massifs à semi-massifs associés à un matériau bréchique à localement massif de quartz-calcite. L'assemblage de sulfures est composé de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotite, avec des quantités moindres de molybdénite et de sphalérite. Des veines de quartz-chalcopyrite-pyrite remobilisées tardivement se trouvent dans un large halo commun autour des principales zones de minéralisation.

Le gisement Devlin est situé dans le pluton de Chibougamau et se caractérise par des veines de sulfures massifs magmatiques ondulées et horizontales, situées à moins de 100 m de profondeur. Le gisement est hébergé par une brèche hydrothermale composée d'une veine massive de chalcopyrite-pyrite-quartz +/- carbonate, qui se rétrécit et se gonfle. On trouve localement de petites quantités d'hématite et de magnétite, toutes deux réparties de manière irrégulière.

La minéralisation aurifère de la mine Joe Mann est contenue dans des veines de quartz-carbonate de taille décimétrique. Les veines sont minéralisées avec de la pyrite, de la pyrrhotite et de la chalcopyrite disposées en lentilles et en filons parallèles à la schistosité, et parfois avec de l'or visible. Les veines sont dominées par du quartz blanc vitreux avec de faibles proportions de plagioclase et de carbonate de fer. Elles sont intensément bréchiques et souvent boudinées et plissées. De plus, ces veines se caractérisent par leur structure laminée ou rubanée, composée de rubans alternés de quartz et de roche encaissante minéralisée. La majeure partie de la minéralisation sulfurée des veines est contenue dans ces fragments de roche encaissante.

Techniques de forage et d'échantillonnage

Les forages réalisés sur le projet Chibougamau ont été effectués exclusivement à l'aide de foreuses au diamant. Au total, 768 sondages ont été réalisés pour un total de 308 314 m aux fins de l'ERM. La répartition des forages par gisement est résumée ci-dessous.

Gisement Sondages Mètres Corner Bay 403 207 920 Cedar Bay 37 33 360 Joe Mann 51 17 622 Devlin 176 19 112 Golden Eye 101 30 300 Total 768 308 314



La totalité des 35 trous de forage au diamant réalisés par Cygnus, pour 17 183 m, étaient de type NQ2 (diamètre de 50,6 mm) et ont fait l'objet d'un levé à l'aide d'un appareil DeviGyro OX NQ fourni par IMDEX, de Val-d'Or, au Québec.

Cygnus a établi un protocole d'échantillonnage selon lequel les carottes sont généralement échantillonnées sur une longueur maximale d'un mètre et minimale de 0,3 mètre afin de tenir compte des limites géologiques ou des changements dans la minéralisation. Bien que ce protocole ait été suivi pour les forages actuels, certains trous de forage historiques comprennent des intervalles plus courts que 0,3 mètre ou plus longs que 1 mètre. Toutes les carottes de Cygnus ont été coupées en deux, la partie non analysée étant conservée pour référence future si nécessaire.

Pour plus de détails sur le forage et l'échantillonnage, veuillez vous reporter à l'annexe B (tableau 1 - section 1).

Méthode d'analyse des échantillons

Toutes les analyses effectuées par Cygnus ont été réalisées par Bureau Veritas Commodities Canada Ltd (« BV »). La préparation des échantillons et l'analyse par pyroanalyse ont été effectuées chez BV à Timmins, en Ontario, et l'analyse multi-éléments ICP-ES a été réalisée chez BV à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les échantillons ont été pesés, séchés, broyés à 70 % passant 2 mm, divisés en lots de 250 g et pulvérisés à 85 % passant 75 µm. Les échantillons sont analysés par pyroanalyse pour l'or (Au) (50 g et 30 g) et par digestion multiacide ICP-ES pour 23 éléments (y compris les éléments clés Ag, Cu, Mo). Les échantillons contenant de l'or visible ou susceptibles de contenir des grains d'or sont analysés par pyroanalyse sur écran métallique. Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g et de 30 g. Les échantillons titrant >10 % Cu sont réanalysés avec une fusion au peroxyde de sodium et une analyse ICP-ES avec une charge de 0,25 g.

L'AQ/CQ est effectuée à l'interne par les géologues de Cygnus, sous la supervision du géologue principal. Les échantillons de contrôle (blancs et standards – 4 % du total des échantillons et 2 % de duplicata de carottes prélevées sur des carottes divisées en deux) qui ont été insérés dans les lots d'échantillons sont vérifiés par rapport à leurs valeurs certifiées et sont considérés comme acceptés s'ils se situent à l'intérieur de 3 écarts types de la valeur certifiée. Les duplicata sont évalués les uns par rapport aux autres pour déterminer la distribution de la minéralisation (pépite). Si les échantillons de contrôle présentent des écarts importants, on demande que l'ensemble du lot soit analysé à nouveau.

Pour plus de détails sur le forage et l'échantillonnage, veuillez vous reporter à l'annexe B (tableau 1 - section 1).

Méthodologie de l'estimation

Les contraintes géologiques et de la minéralisation ont été générées dans Leapfrog par le personnel de Cygnus, révisées par la personne compétente et appliquées à la géostatistique, à la variographie, à la modélisation par blocs et à l'interpolation des teneurs. Les projets ne sont pas opérationnels et les résultats n'ont pas été validés par rapport aux données de rapprochement. Les dykes post-minéralisation et les stériles ont reçu une teneur nulle. Les tailles des blocs parents ont été subdivisées en sous-cellules et, au besoin, pivotées. La validation du modèle de blocs a été effectuée à l'aide de méthodes standard de l'industrie, y compris l'inspection visuelle, la comparaison statistique (ID, NN, OK), les tracés en nappe et les vérifications du volume des modèles filaires par rapport aux blocs. Aucune hypothèse n'a été formulée concernant les corrélations entre les variables.

L'interpolation des teneurs a été effectuée selon des méthodes de distance inverse (ID² ou ID³) avec des passes de recherche progressivement plus importantes. Les ellipses de recherche étaient anisotropes ou isotropes selon le gisement, orientées à l'aide de l'anisotropie dynamique ou du système de coordonnées par défaut. Le plafonnement des analyses a été appliqué à l'aide de statistiques de base, d'histogrammes, de graphiques de probabilité logarithmique et d'analyses par déciles, les composites étant généralement formés à des intervalles de 2 m ou à pleine largeur.

Corner Bay comprend neuf domaines (CBAD1 à CBAD4, CBAD3a, CBUD, WV, WV2, WV3) construits à l'aide d'une teneur de coupure de 1 % ÉqCu et d'une épaisseur minimale de 2 m. Les blocs parents mesurent 5 × 5 × 5 m, sont subdivisés en sous-cellules de 1,25 × 0,625 × 1,25 m et pivotés de 5°. Les niveaux de plafonnement sont de 16 % pour le Cu, 5 g/t pour l'Au et 80 g/t pour l'Ag. Les composites mesurent 2 m de longueur, sauf pour CBUD qui couvre la pleine largeur.

Cedar Bay compte quatre domaines basés sur une teneur de coupure de 1 % ÉqCu et une épaisseur minimale d'environ 1,5 m. Les blocs parents mesurent 5 × 5 × 5 m et sont subdivisés en sous-cellules de 1,25 m. Les niveaux de plafonnement sont de 40 g/t pour l'Au, 12 % pour le Cu et 60 g/t pour l'Ag. Les composites sont de pleine largeur.

Joe Mann compte trois domaines avec une teneur de coupure de 2 g/t Au et une épaisseur minimale de 1,2 m. Les niveaux de plafonnement sont de 45 g/t pour l'Au et de 2,5 % pour le Cu, avec des restrictions de haute teneur de 20 g/t Au sur 18,75 m dans l'axe x et 75 m dans l'axe y du deuxième passage d'interpolation. Les blocs parents mesurent 5 × 1 × 5 m, subdivisés en sous-cellules de 1,25 × 0,25 × 1,25 m dans deux modèles de blocs avec des rotations différentes. Les composites sont de pleine largeur.

Devlin compte quatre domaines (trois supérieurs et un inférieur) basés sur une teneur de coupure de 1 % Cu et une épaisseur minimale de 1,8 m. Les niveaux de plafonnement sont de 2,5 g/t pour l'Au et de 15 % pour le Cu dans la zone inférieure, et de 1,5 g/t pour l'Au et de 10 % pour le Cu dans la zone supérieure. Les blocs parents mesurent 10 × 10 × 2,5 m et sont subdivisés en sous-cellules de 5 × 5 × 1,25 m. Les composites sont de pleine largeur.

Golden Eye compte dix domaines basés sur une teneur minimale de 1 % ÉqCu et une épaisseur minimale de 1,5 m. Les blocs parents mesurent 5 × 5 × 5 m et sont subdivisés en sous-cellules de 1,25 m. Les niveaux de plafonnement sont de 40 g/t pour l'Au, 12 % pour le Cu et 60 g/t pour l'Ag. Les composites sont de pleine largeur.

Densité apparente

À Corner Bay, 1 667 mesures de densité par immersion dans l'eau ont été recueillies. Les domaines de minéralisation variaient entre 2,85 g/cm³ et 3,02 g/cm³, tandis que le stérile a été évalué à 2,0 g/cm³.

Corner Bay

Domaines de densité Densité

(g/cm³) Domaines Densité

(g/cm³) Stérile 2,00 WV 2,86 CBAD1 3,02 WV2 2,85 CBAD2 3,02 WV3 2,93 CBAD3 3,00 CBAD4 2,95 CBUD 2,97 CBAD3a 2,90 Matériel adjacent 2,90



À Cedar Bay, 23 mesures de densité provenant de deux sondages ont donné une moyenne de 2,90 g/cm³, appliquée à tous les blocs minéralisés.

À Joe Mann, 603 mesures de densité (2020-2021) ont donné des résultats variant entre 2,78 g/cm³ et 3,07 g/cm³ dans la minéralisation et entre 1,28 g/cm³ et 3,24 g/cm³ dans les matériaux adjacents; une valeur de 2,90 g/cm³ a été attribuée à la minéralisation.

À Devlin, 52 échantillons (2013-2014) ont donné une moyenne de 2,87 g/cm³; les densités ont été fixées à 2,90 g/cm³ (zone inférieure), 2,85 g/cm³ (zone supérieure) et 2,77 g/cm³ (fond).

À Golden Eye, comme à Cedar Bay, une densité de 2,90 t/m³ a été attribuée aux blocs minéralisés, correspondant à la roche hôte et aux données limitées sur la densité.

La personne compétente estime qu'à l'exception d'un petit nombre de valeurs hors normes, ces densités sont raisonnables pour ces types de minéralisation et de roches hôtes.

Classification

À Corner Bay, les ressources minérales indiquées sont définies par des secteurs comportant au moins trois sondages espacés jusqu'à environ 60 m (fourchette de variogramme de 100 %), et les ressources minérales présumées par des sondages espacés d'environ 60 m à 120 m. Les limites des catégories ont été ajustées localement lorsque les critères d'espacement des sondages n'étaient pas respectés afin de tenir compte de la compréhension géologique, de la continuité de la teneur, de l'épaisseur de la zone et de la création de limites de catégories cohérentes.

À Cedar Bay, les ressources minérales indiquées sont définies par des sondages espacés jusqu'à environ 60 m et les ressources minérales présumées par des sondages espacés d'environ 60 m à 120 m, avec des modifications pour tenir compte de la compréhension géologique, de la continuité de la teneur et des limites cohérentes. Certains matériaux de moindre teneur ont été inclus afin de préserver la continuité.

À Golden Eye, les ressources minérales indiquées sont définies par des sondages espacés jusqu'à environ 50 m et les ressources minérales présumées par des sondages espacés d'environ 50 m à 100 m, avec des ajustements pour tenir compte de la compréhension géologique, de la continuité de la teneur et des limites cohérentes. Certains matériaux de moindre teneur ont été inclus afin de préserver la continuité.

À Devlin, les ressources minérales mesurées sont définies à l'intérieur de 15 m des ouvertures souterraines, les ressources minérales indiquées par des sondages espacés jusqu'à environ 60 m, et les ressources minérales présumées par des sondages espacés d'environ 60 m à 100 m. Les limites ont été ajustées pour tenir compte de la compréhension géologique, de la continuité de la teneur en cuivre et de la cohérence, et certains matériaux de moindre teneur ont été inclus.

À Joe Mann, seules les ressources minérales présumées sont définies en raison de l'espacement plus large des sondages (20 m à 100 m) et compte tenu de la continuité et de la variabilité observées de la teneur sur la base de l'exploitation minière historique. Des matériaux de moindre teneur ont été inclus dans la conception du modèle filaire Main01 afin de préserver la continuité.

Facteurs d’exploitation minière

La méthode d'exploitation minière prévue pour les gisements à pendage subvertical : Corner Bay, Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann, est le forage longitudinal à long trou avec pilier. Cette méthode d'exploitation a été utilisée pour identifier des unités minières sélectives appropriées lors de la détermination de la taille des blocs dans le modèle.

La méthode d'exploitation prévue pour Devlin est soit 1) la haveuse-remblayage avec abattage secondaire, soit 2) l'exploitation par chambres et piliers avec récupération partielle des piliers.

SLR a préparé les formes de rapport souterrain à partir des enveloppes indicatrices construites à la teneur de coupure de seuil de rentabilité de chaque gisement pour le rapport des ressources minérales. Certains matériaux supplémentaires ont été inclus dans les formes afin de préserver la continuité. L'épaisseur minimale a été prise en compte et appliquée lors de la phase de modélisation filaire.

Les ressources sont calculées comme des ressources in situ. Les facteurs conservateurs utilisés pour calculer la teneur de coupure souterraine sont basés sur les coûts d'exploitation antérieurs de l'usine, les taux de récupération, les frais généraux et administratifs et les prix des métaux ci-dessous :

Taux de change : 1,00 $US = 1,35 $CA

Prix du cuivre : 9 370 $US/t

Prix de l'or : 2 400 $US/once

Prix de l'argent : 30 $US/once

Coûts Cedar Bay Golden Eye Corner Bay Devlin Joe Mann Coût d'extraction ($CA/t broyée) 125 $ 125 $ 110 $ 155 $ 122 $ Coût de traitement ($CA/t broyée) 27 $ 27 $ 31 $ 23 $ 27 $ Transport ($CA/t broyée) 2 $ 1 $ 12 $ 18 $ 19 $ Frais généraux et administratifs ($CA/t broyée) 6 $ 6 $ 8 $ 0 $ 6 $



Note : Les frais généraux et administratifs de Devlin ont été transférés à Corner Bay.

Hypothèses métallurgiques

Les hypothèses métallurgiques varient selon le gisement et l'élément; les taux de récupération métallurgique présumés par gisement et par élément sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Hypothèses métallurgiques Élément Cedar Bay Golden Eye Corner Bay Devlin Joe Mann Au 87 % 87 % 78 % 73 % 84 % Cu 91 % 91 % 93 % 96 % 95 % Ag 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %



Les facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats des récents tests métallurgiques (voir le communiqué daté du 28 janvier 2025).

Autres facteurs modificateurs pris en compte à ce jour

D'autres facteurs modificateurs tels que les permis, les aspects environnementaux et les impacts sociaux/communautaires sont toujours pris en compte. La personne compétente estime que les facteurs modificateurs sont suffisamment compris pour soutenir la classification des ressources minérales.

Équivalents en métal

Les équivalents en métal pour l'ERM ont été calculés sur la base des hypothèses suivantes :

Teneurs individuelles en métal : voir l'annexe A.

Prix des matières premières : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once.

Facteurs de récupération métallurgique : voir ci-dessus. Ceux-ci sont spécifiques aux différents gisements et ont été appliqués individuellement aux calculs des équivalents en métal par gisement.



Les formules suivantes ont été utilisées pour les équivalents en cuivre et en or :

Corner Bay ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,68919) + (Ag(g/t) x 0,00884) ÉqAu (g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,45097) + (Ag(g/t) x 0,01282)

Cedar Bay ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,78730) + (Ag(g/t) x 0,00905) ÉqAu (g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,27016) + (Ag(g/t) x 0,01149)

Devlin ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,62517) + (Ag(g/t) x 0,00862) ÉqAu (g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,59957) + (Ag(g/t) x 0,01379)

Golden Eye ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,78730) + (Ag(g/t) x 0,00905) ÉqAu (g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,27016) + (Ag(g/t) x 0,01149)

Joe Mann ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,72774) ÉqAu (g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,37411)







La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalent en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus.

Valeurs de coupure utilisées dans le rapport

Les valeurs de coupure suivantes pour l'équivalent en cuivre (ÉqCu) et l'équivalent en or (ÉqAu) ont été utilisées dans le rapport :

1,2 % ÉqCu pour Corner Bay

1,5 % ÉqCu pour Devlin

1,8 g/t ÉqAu pour Cedar Bay et Golden Eye

2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam Ernest Mast Médias : Président exécutif Président et directeur général Paul Armstrong T : +61 8 6118 1627 T : +1 647 921 0501 Read Corporate C : info@cygnusmetals.com C : info@cygnusmetals.com T: +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

Les résultats de l'EEP ont été annoncés pour la première fois par Doré Copper Mining Corp. le 10 mai 2022, et le rapport technique complet sur lequel s'appuie l'EEP a été publié par Doré conformément aux exigences du Règlement 43-101 le 15 juin 2022. Le rapport technique a été préparé par BBA Inc. avec la contribution de plusieurs cabinets de consultants à certaines sections de l'étude, notamment SLR, SRK Consulting (Canada) Inc. et WSP Inc. Le rapport technique et l’annonce sont disponibles sur le site web de Doré (www.dorecopper.com/en/investors/newsreleases) et sur SEDAR. Cygnus met en garde que l'EEP est une étude technique, conceptuelle et économique préliminaire réalisée par Doré sur l'évaluation initiale et le développement potentiel du projet Chibougamau. Il s'agit uniquement d'une étude préliminaire, qui repose sur une évaluation technique de niveau inférieur, insuffisante pour soutenir l'estimation des réserves minérales et intrinsèquement incertaine. Les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP sont soutenus par des ressources minérales mesurées (environ 1,17 %), des ressources minérales indiquées (environ 32,10 %) et des ressources minérales présumées (environ 66,73 %). Toutefois, Cygnus n'est pas en mesure de divulguer les résultats de l'EEP, car la proportion importante de ressources présumées incluses dans la durée de vie de la mine signifie que, conformément aux directives de l'ASX et de l'ASIC, il ne semble pas y avoir de fondements suffisamment raisonnables pour les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles divulgués dans l'EEP. Par conséquent, Cygnus ne divulgue pas les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles rapportés dans l'EEP et met en garde les investisseurs contre la prise de décisions d'investissement basées sur ces objectifs et prévisions. Se reporter au communiqué de Cygnus publié sur la TSXV/l'ASX le 28 janvier 2025. Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O and Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989. Veuillez vous référer au communiqué de presse de Cygnus publié sur l'ASX intitulé « Fusion dans le secteur du cuivre et levée de fonds » daté du 15 octobre 2024.

Personnes compétentes et déclarations de conformité

La personne compétente indépendante pour l'ERM de 2025 est Mme Marie-Christine Gosselin, P.Geo., de SLR Consulting (Canada) Ltd. Les informations contenues dans le présent communiqué relatives à l'ERM de 2025 sont basées sur les informations compilées par Mme Marie-Christine Gosselin, membre de l'Ordre des Géologues du Québec (P.Geo), une organisation professionnelle étrangère enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX. Mme Gosselin est employée par SLR Consulting (Canada) Ltd. et est indépendante de Cygnus. Mme Gosselin possède une expérience suffisante en matière de style de minéralisation et de type de gisement à l'étude, ainsi que dans le domaine d'activité concerné, pour être considérée comme une personne compétente au sens de l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves », et comme une personne qualifiée au sens des lignes directrices de l'ICM et du Règlement 43-101. Les références à « personne compétente » dans le présent document renvoient au rôle de Mme Gosselin en tant que PQ pour la divulgation relative au Canada et en tant que personne compétente pour la divulgation relative à l'Australie. Mme Gosselin a approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué concernant les résultats d'exploration sont basées sur les informations compilées par Louis Beaupré, une personne compétente membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (ing.), une organisation professionnelle étrangère enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX. M. Beaupré est employé par la Société en tant que directeur de l'exploration au Québec et détient des options dans Cygnus. M. Beaupré possède une expérience suffisante en matière de style de minéralisation et de type de gisement à l'étude, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent aux résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte et les notes de fin de document. Cygnus n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affecteraient de manière importante les informations contenues dans ces annonces. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière de manière importante par rapport aux annonces initiales.

Les ressources minérales présumées sont des ressources qui n'ont pas été définies de manière suffisamment détaillée pour être caractérisées comme des ressources minérales mesurées ou indiquées. Les ressources minérales n'ont pas fait l'objet d'une évaluation économique et ne sont donc pas caractérisées comme des réserves minérales.

Données historiques : l'ERM de Golden Eye comprend une partie importante d'informations historiques sur les sondages qui ont été examinées par la PC de SLR. L'examen par SLR des dossiers et informations historiques corrobore raisonnablement la validité des informations présentées dans l'ERM; toutefois, SLR ne peut vérifier directement l'exactitude des données historiques, y compris (mais sans s'y limiter) les procédures utilisées pour le prélèvement et l'analyse des échantillons. Par conséquent, toute conclusion ou interprétation tirée de l'utilisation de ces données doit être considérée comme trop spéculative pour suggérer que des travaux d'exploration supplémentaires permettront de délimiter des ressources minérales. SLR encourage les lecteurs à faire preuve de la prudence nécessaire lors de l'évaluation de ces données et/ou résultats.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/188c74ad-2e84-44c1-a03d-7b698220d34d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d85697f2-77f2-45da-840e-cbd244645631/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/40f4be28-107e-4487-9f8b-6ff9f6456148/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cbd817c8-2244-4bc6-89a5-e750d3388e05/fr

Des documents PDFs accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d73734cc-e82b-4419-b012-07180c7afd98

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/57b83851-d9a6-4ae4-ac79-2724dc94fe17