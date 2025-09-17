Hepsor AS-i kontserni ettevõte Hepsor Jugla SIA sõlmis Zaļā Jugla elamuarendusprojekti ehituselepingu

15. septembril 2025. aastal allkirjastasid Hepsor AS kontserni kuuluv ettevõte Hepsor Jugla SIA ja ehitusettevõte Mitt&Perlebach SIA ehituslepingu maksumusega 8,2 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Leping sõlmiti Zaļā Jugla elamuarendusprojekti esimese etapi ehitustööde teostamiseks aadressil Braila iela 23, Jugla, Riia.

Projekti esimese etapi raames ehitatakse kaks kortermaja, kuhu tuleb kokku 70 uut kodu, müüdava pinnaga 4262 m². Ehitustööde valmimine on planeeritud 2027. aasta teise kvartalisse.

Kogu Zaļā Jugla elamuarendusprojekti raames on kavas rajada kolm kortermaja, kokku 105 uue koduga ja müüdava pinnaga 6393 m². Arendusprojekti teise etappi ehitusega on plaanis alustada 2026. aasta jooksul. Projekti kahe etapi eeldatav kogumaksumus on 15 miljonit eurot.

Zaļā Jugla nimeline arendus asub Riia linnas, Jugla järve ääres, rohelises ja rahulikus keskkonnas, pakkudes kaasaegseid, energiatõhusaid (A+ klass) kortereid, millel on avarad rõdud. Tulevaste elanike kasutusse tulevad mänguväljakud, puhke- ja spordialad, jalgrattahoidlad, panipaigad, elektriautode laadimisvõimalus ning turvaline aiaga piiratud territoorium.

Täpsem info: https://hepsor.lv/zalajugla/?q=eng

Hepsoril on tänaseks Lätis valminud kokku 404 kodu millest 96% on müüdud. Lähiaastatel on lisaks valmimas üle 500 uue kodu.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2.



