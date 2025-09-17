TextMagic AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuse eelnõu eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride otsuse jaotada aktsionäridele kasumit.

Aktsiaseltsi juhatus on otsustanud kulude optimeerimiseks viia läbi aktsionäride otsuse vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ja mitte korraldada aktsionäride üldkoosolekut.

Otsuse eelnõu:

Kasumi jaotamine

Aktsionäride poolt kinnitatud Aktsiaseltsi 2024. a auditeeritud majandusaasta aruande kohaselt on jaotuskõlblik kasum 31.12.2024. a seisuga kokku 3 534 000 eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:

maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 291 500 eurot dividendidena aktsionäridele; kasumi jääk summas 2 242 500 eurot jätta jaotamata.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.10.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.09.2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 07.10.2025.

Hääletamise kord ja juhised

Aktsionäril on võimalik tutvuda kõigi otsuse eelnõuga seotud dokumentidega Aktsiaseltsi investorite veebilehel https://investor.textmagic.com/ ja Aktsiaseltsi asukohas A. H. Tammsaare tee 56, Tallinn, Harju maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00.

Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz hiljemalt 26.09.2025 kell 17:00.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 24.09.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

hääletada saab alates 17.09.2025 kella 10:00-st kuni 01.10.2025 kella 12:00-ni (GMT+3); hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub https://investor.textmagic.com/, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida; elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks; paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile investor@textmagic.biz ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi peakontori aadressile A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn, Harju maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 01.10.2025 kell 12:00 (GMT+3); kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm asub https://investor.textmagic.com/; kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Hääletustulemused avaldab juhatus börsiteatena ja Aktsiaseltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.

Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – hääletussedeli blankett

Lisa 2 – volikirja vorm

Lisa 3 – 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Priit Vaikmaa

TextMagic AS tegevjuht

investor@textmagic.biz

Manused