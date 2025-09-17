Résumé : AdFinanz achève son évolution stratégique en mettant l’accent sur les éléments de son portefeuille conservateur, l’indépendance stratégique et l’intégration numérique centrée sur l’humain. L’entreprise genevoise rapporte une hausse de la fidélisation de la clientèle de 18 % et le taux de satisfaction le plus élevé des cinq dernières années depuis son lancement au deuxième trimestre 2025 dans tous les portefeuilles de clients.

GENÈVE et ZURICH, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdFinanz a annoncé la fin d’une mise à niveau à l’échelle de l’entreprise dans sa stratégie de conseil et de gestion d’actifs ce trimestre. Depuis son lancement début 2025, AdFinanz a intégré des éléments de portefeuille conservateurs, une indépendance stratégique et des capacités numériques centrées sur l’humain dans tous les portefeuilles clients en réponse à la demande croissante de stabilité et de transparence dans un contexte de volatilité du marché et de conditions économiques changeantes. Le processus d’intégration a atteint toutes les plateformes au deuxième trimestre 2025, et se traduit depuis par une augmentation de la fidélisation des clients.

Le cadre stratégique global aborde trois piliers fondamentaux qui caractérisent l’approche d’AdFinanz dans le climat d’investissement incertain d’aujourd’hui. L’entreprise a donné la priorité à un développement du portefeuille basé sur la prudence, avec plus de 70 % des portefeuilles actuels comprenant désormais des titres à revenu fixe de qualité dans le domaine de l’investissement, des actions à dividendes stables et des titres indexés sur l’inflation conçus pour mettre l’accent sur la préservation du capital plutôt que sur des stratégies de croissance agressives.

L’indépendance stratégique d’AdFinanz en tant qu’entreprise dirigée par des partenaires sans actionnaires externes permet une prise de décision rapide, strictement alignée sur les intérêts des clients, sans influence de l’entreprise ni pressions de performance à court terme. Cette indépendance s’est avérée de plus en plus précieuse à mesure que les conditions du marché exigent des réponses agiles à la volatilité, à l’inflation, à l’incertitude et à l’évolution des politiques de taux d’intérêt.

Le composant d’intégration numérique centré sur l’humain améliore les relations avec les clients grâce à des rapports transparents et à un accès direct aux conseils des partenaires et des gestionnaires de portefeuille de l’entreprise, combinant l’efficacité technologique avec une prestation de services personnalisée.

Depuis la mise en place du cadre perfectionné, la fidélisation des clients d’AdFinanz a augmenté de 18 % d’une année sur l’autre (2024-2025), avec un taux de satisfaction client au plus haut depuis cinq ans. Ces résultats reflètent le succès de la réponse de l’entreprise aux priorités changeantes des clients dans un contexte de marché de plus en plus complexe.

Les tendances du marché vont dans le sens de l’orientation stratégique d’AdFinanz. La Suisse reste le troisième plus grand marché de gestion d’actifs d’Europe, avec des gestionnaires d’actifs basés en Suisse supervisant 3,4 billions de francs suisses d’actifs d’ici fin 2024, ce qui démontre une croissance et une stabilité continues dans le secteur. La culture bancaire suisse a longtemps privilégié la gestion prudente des risques et la préservation du capital plutôt que les stratégies de croissance à haut risque, la réputation du secteur étant fondée sur la stabilité et la protection du patrimoine à long terme.

Le nombre de banques privées en Suisse continue d’évoluer, passant de 85 à 83 entreprises, alors que le secteur se concentre sur des modèles commerciaux durables et centrés sur le client. La récente volatilité du marché et l’incertitude économique ont renforcé la demande des investisseurs pour des stratégies d’investissement défensives et des relations stables et transparentes avec leurs conseillers.

L’évolution stratégique a été menée par l’équipe de partenaires d’AdFinanz, composée de professionnels en placement expérimentés, et exécutée à l’échelle de l’entreprise avec la participation directe de la direction et des gestionnaires de portefeuille. La mise en place s’est déroulée progressivement au cours de l’année écoulée, aboutissant à une intégration complète dans tous les portefeuilles clients au deuxième trimestre 2025.

« Nous ne considérons pas notre travail comme une tentative de déjouer les marchés », a partagé un membre du conseil d’administration, « mais comme l’expression de notre responsabilité de préservation du patrimoine pour les prochaines générations et de le développer intelligemment. »

Accès et engagement des clients

Les clients potentiels peuvent bénéficier du cadre stratégique amélioré d’AdFinanz grâce à des consultations de portefeuille personnalisées qui incluent des évaluations complètes des risques et des besoins, une modélisation de portefeuille personnalisée équilibrant les éléments conservateurs et de croissance, et des rapports transparents avec un accès direct aux partenaires.

Les services sont disponibles pour les investisseurs qualifiés, les particuliers fortunés et les institutions, avec des seuils d’investissement minimum variant selon la stratégie de portefeuille. AdFinanz opère conformément aux directives réglementaires suisses et exige une documentation KYC/AML complète avant l’intégration.

À propos d’AdFinanz

AdFinanz est une société d’investissement dirigée par des partenaires dont le siège social se trouve à Genève, en Suisse. Elle sert des clients privés et institutionnels en Suisse et sur certains marchés internationaux. La stratégie évoluée de l’entreprise met l’accent sur la construction de portefeuille conservatrice, l’indépendance stratégique et l’intégration numérique centrée sur l’humain pour fournir des résultats disciplinés, transparents et alignés sur le client.

