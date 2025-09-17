Zusammenfassung: AdFinanz schließt strategische Evolution ab, die konservative Portfolio-Elemente, strategische Unabhängigkeit und menschenzentrierte digitale Integration betont. Das Genfer Unternehmen meldet 18% höhere Kundenbindung und die höchsten Zufriedenheitswerte seit fünf Jahren, seit der Implementierung in Q2 2025 über alle Kundenportfolios hinweg.

GENF und ZÜRICH, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdFinanz gab den Abschluss einer firmenweiten Evolution seiner Beratungs- und Vermögensverwaltungsstrategie in diesem Quartal bekannt. Seit dem Start Anfang 2025 hat AdFinanz konservative Portfolio-Elemente, strategische Unabhängigkeit und menschenzentrierte digitale Fähigkeiten über alle Kundenportfolios hinweg integriert, als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Stabilität und Transparenz inmitten von Marktvolatilität und sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen. Der Integrationsprozess erreichte alle Plattformen seit Q2 2025 und führt derzeit zu höherer Kundenbindung.

Das umfassende strategische Rahmenwerk adressiert drei Kernpfeiler, die AdFinanz' Ansatz im heutigen unsicheren Investitionsklima auszeichnen. Das Unternehmen hat konservative Portfolio-Bausteine priorisiert, wobei mehr als 70% der aktuellen Portfolios nun Investment-Grade-Anleihen, dividendenstabile Aktien und inflationsgebundene Wertpapiere umfassen, die darauf ausgelegt sind, Kapitalerhaltung über aggressive Wachstumsstrategien zu betonen.

AdFinanz' strategische Unabhängigkeit als partnergeführtes Unternehmen ohne externe Aktionäre ermöglicht schnelle Entscheidungsfindung, die strikt auf Kundeninteressen ausgerichtet ist, frei von Unternehmenseinflüssen oder kurzfristigem Leistungsdruck. Diese Unabhängigkeit hat sich als zunehmend wertvoll erwiesen, da Marktbedingungen agile Reaktionen auf Volatilität, Inflation, Unsicherheit und sich verändernde Zinspolitiken erfordern.

Die menschenzentrierte digitale Integrationskomponente verbessert Kundenbeziehungen durch transparente Berichterstattung und direkten Beratungszugang zu den Partnern und Portfolio-Managern des Unternehmens, wobei technologische Effizienz mit personalisierter Servicelieferung kombiniert wird.

Seit der Implementierung des verfeinerten Rahmenwerks ist die Kundenbindung bei AdFinanz um 18% Jahr-über-Jahr (2024-2025) gestiegen, wobei die Kundenzufriedenheitswerte ein Fünf-Jahres-Hoch erreichten. Diese Ergebnisse spiegeln den Erfolg des Unternehmens beim Adressieren sich entwickelnder Kundenprioritäten in einem zunehmend komplexen Marktumfeld wider.

Markttrends unterstützen AdFinanz' strategische Ausrichtung. Die Schweiz bleibt Europas drittgrößter Vermögensverwaltungsmarkt, wobei Schweizer Vermögensverwalter bis Ende 2024 CHF 3,4 Billionen an Vermögenswerten betreuten und damit anhaltendes Wachstum und Stabilität im Sektor demonstrierten. Die Schweizer Bankenkultur hat lange konservatives Risikomanagement und Kapitalerhaltung über risikoreiche Wachstumsstrategien betont, wobei der Ruf der Branche auf Stabilität und langfristigem Vermögensschutz aufgebaut ist.

Die Anzahl der Privatbanken in der Schweiz konsolidiert sich weiterhin und fiel von 85 auf 83 Unternehmen, während sich die Branche auf nachhaltige, kundenzentrierte Geschäftsmodelle konzentriert. Jüngste Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheit haben die Investorennachfrage nach defensiven Anlagestrategien und stabilen, transparenten Beratungsbeziehungen verstärkt.

Die strategische Evolution wurde von AdFinanz' partnerbasiertem Team erfahrener Investmentprofessionals geleitet und firmenweit mit direkter Beteiligung von Führungskräften und Portfolio-Managern ausgeführt. Die Implementierung erfolgte progressiv über das vergangene Jahr und kulminierte in vollständiger Integration über alle Kundenportfolios bis Q2 2025.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats sagt: „Wir sehen unsere Arbeit nicht als Versuch, die Märkte zu überlisten, sondern als Verantwortung, Vermögen über Generationen zu erhalten und es intelligent zu entwickeln."

Kundenzugang und Engagement

Potenzielle Kunden können von AdFinanz' verbessertem strategischem Rahmenwerk durch personalisierte Portfolio-Konsultationen profitieren, die umfassende Risiko- und Bedarfsbewertungen, maßgeschneiderte Portfolio-Modellierung, die konservative und Wachstumselemente ausbalanciert, und transparente Berichterstattung mit direktem Partnerzugang umfassen.

Services stehen qualifizierten Investoren, vermögenden Privatpersonen und Institutionen zur Verfügung, wobei Mindestanlageschwellen je nach Portfolio-Strategie variieren. AdFinanz operiert unter Schweizer Regulierungsrichtlinien und erfordert vollständige KYC/AML-Dokumentation vor dem Onboarding.

Über AdFinanz

AdFinanz ist ein partnergeführtes Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Es bedient private und institutionelle Kunden in der Schweiz und ausgewählten internationalen Märkten. Die entwickelte Strategie des Unternehmens betont konservative Portfolio-Konstruktion, strategische Unabhängigkeit und menschenzentrierte digitale Integration, um disziplinierte, transparente und kundenorientierte Ergebnisse zu liefern.

