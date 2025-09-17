RIBER reçoit une commande en Asie

pour un système de recherche

Bezons (France), le 17 septembre 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système de recherche en Asie.

RIBER a reçu une commande pour un système de recherche Compact 21 DZ de la part de Academia Sinica, centre de recherche sur les enjeux critiques basé à Taïwan. L’institution prévoit de déployer le nouvel équipement dans le cadre de plusieurs projets de recherche portant sur l’étude de structures à base de matériaux III-V pour des applications photoniques quantiques.

La gamme de machines de recherche Compact 21 de RIBER est la plus polyvalente et complète du marché, offrant les plus hauts standards de référence pour la croissance de matériaux III-V, II-VI, nitrures et oxydes. Compact et flexible, cette plateforme répond aux besoins des utilisateurs souhaitant renforcer leurs capacités de développement dans la conception de nouveaux dispositifs semi-conducteurs pour l’industrie microélectronique et optoélectronique, tout en optimisant la gestion de leurs charges de structure.

La livraison du système est prévue en 2026.

À propos de Academia Sinica

Fondée en 1928, Academia Sinica s’est forgée une réputation en tant qu’institution académique nationale de Taïwan. Sa mission statutaire est de poursuivre l’excellence en recherche, former les talents académiques et formuler des recommandations en matière de politiques publiques. Academia Sinica compte actuellement 24 instituts et 9 centres de recherche répartis en trois grands domaines : sciences mathématiques et physiques, sciences de la vie, et sciences humaines et sociales. L’institution regroupe aujourd’hui plus de 8 000 chercheurs, techniciens de recherche, assistants et personnels administratifs, ce qui en fait une institution de recherche rare au niveau international par sa capacité à assurer un développement équilibré entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe | tel : +33 (0)1 53 65 36 36 | ccombe@actus.fr

Pièce jointe