Elcogen inaugure une nouvelle usine de piles à combustible à oxyde solide à haut rendement en Europe afin de répondre à la demande mondiale en solutions d’énergie propre

TALLINN, Estonie, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elcogen , l’un des principaux fabricants européens de technologies permettant de produire efficacement de l’hydrogène vert abordable et de l’électricité sans émissions de gaz à effet de serre, a officiellement inauguré cette semaine ELCO I, sa nouvelle usine de fabrication ultramoderne située dans la banlieue de Tallinn, en Estonie. Cette inauguration marque une étape décisive dans le renforcement du rôle d’Elcogen dans la transition énergétique mondiale.

Cette usine de 14 000 m² augmente considérablement la capacité de production disponible d’Elcogen, qui passe de 10 MW à 360 MW, positionnant ainsi l’entreprise comme l’un des plus grands fabricants européens de technologies à haute efficacité dans le domaine des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et de l’électrolyse (SOEC). Les composants d’Elcogen (piles à combustible, stacks et modules) sont intégrés dans des systèmes tiers pour une large gamme d’applications, notamment l’énergie distribuée, l’alimentation électrique hors réseau et stationnaire, l’alimentation de secours industrielle, la production d’hydrogène vert et les solutions Power-to-X.

« Cette nouvelle usine est conçue pour offrir évolutivité, rapidité et impact mondial », a déclaré Enn Õunpuu, PDG d’Elcogen. « Alors que la demande en solutions énergétiques propres et fiables à base d’oxyde solide s’accélère à l’échelle mondiale, Elcogen est désormais idéalement positionnée pour fournir la technologie haute performance dont le marché a besoin, à des volumes commerciaux. »

Alors que les efforts visant à réduire les émissions industrielles, à développer l’hydrogène vert et à améliorer la résilience énergétique s’intensifient, cette nouvelle usine est considérée comme un coup de pouce à la production de technologies propres à un moment où la sécurité énergétique, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement et les engagements en faveur de la neutralité carbone influencent de plus en plus les politiques gouvernementales et les investissements privés.

Conçue pour une échelle mondiale

L’usine possède des capacités avancées d’automatisation, de R&D et de conception durable afin de soutenir les chaînes d’approvisionnement internationales. Elle est alimentée par une source d’énergie de 9 MW provenant de l’usine de valorisation énergétique des déchets d’Iru, située à proximité, et intègre des mesures pour garantir une plus grande pérennité du site, telles que la réutilisation de la chaleur industrielle et des oxydateurs thermiques, afin de réduire les émissions.

Avec un investissement en capital d’environ 50 millions d’euros, l’usine a été livrée dans les délais et dans les limites du budget par le partenaire constructeur Maru Ehitus AS. Le financement du projet a été assuré par les parties prenantes d’Elcogen, notamment Baker Hughes, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies énergétiques au service de l’industrie énergétique et de divers secteurs industriels, et la société sud-coréenne HD Hyundai, l’un des plus grands conglomérats industriels au monde, réputé pour son leadership dans la construction navale, les machines lourdes et l’innovation énergétique. Le projet a également bénéficié du soutien du Fonds européen pour l’innovation, qui a engagé 25 millions d’euros supplémentaires pour le développement des capacités dans le cadre de l’initiative « ELCO I » d’Elcogen.

« Comme son nom l’indique, ELCO I sert de modèle phare destiné à orienter les futures initiatives de développement à l’échelle mondiale », a indiqué Enn Õunpuu. « Il s’inscrit dans notre vision plus large en matière d’expansion internationale et de leadership dans le domaine des solutions énergétiques propres ». Et celui-ci d’ajouter : « À terme, nous prévoyons de concéder sous licence notre technologie et notre plan de fabrication à des partenaires de confiance. Cela permettra de garantir un contrôle cohérent de la propriété intellectuelle tout en favorisant une fabrication locale, ce qui est particulièrement intéressant pour les marchés axés sur la production nationale et les chaînes d’approvisionnement résilientes. »

Accélérer la transition énergétique

Fondée en 2001, Elcogen est devenue un partenaire technologique stratégique pour les intégrateurs de systèmes mondiaux, fournissant les composants de piles à combustible et d’électrolyseurs qui équipent bon nombre des systèmes d’énergie propre les plus avancés au monde. Ses clients couvrent divers secteurs et applications, allant des systèmes de cogénération (CHP) et de recharge de véhicules électriques hors réseau à l’hydrogène vert et aux solutions Power-to-X.

Elcogen compte aujourd’hui près de 150 employés de plus de 20 nationalités différentes. À eux tous, ils cumulent plus de 500 années d’expérience dans le domaine de la technologie des oxydes solides. À terme, la nouvelle usine permettra de créer environ 300 emplois locaux, à mesure qu’Elcogen passera à la production de masse et augmentera ses capacités de livraison à l’échelle mondiale.

« Oui, nous augmentons nos capacités, mais il s’agit également d’améliorer les performances de nos produits et de réduire les coûts pour nos partenaires tout au long de la chaîne de valeur énergétique », a déclaré Enn Õunpuu. « Cette usine est conçue pour tenir dès maintenant la promesse d’une énergie propre. »

Un rassemblement mondial pour une mission mondiale

La cérémonie d’inauguration d’Elcogen, qui s’est tenue le mardi 16 septembre, a réuni plus de 300 invités, dont des investisseurs, des partenaires technologiques et des collaborateurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Parmi les principaux participants figuraient des représentants de Baker Hughes, HD Hyundai, du fonds de capital-risque SmartCap, de la banque LHV et d’institutions de recherche de premier plan telles que l’université de Tartu et l’université de technologie de Tallinn.

Bien qu’il n’ait pas pu être présent en personne, Jorgo Chatzimarkakis, PDG d’Hydrogen Europe, a adressé un message vidéo aux invités de l’événement, dans lequel il a exprimé son soutien sans faille à l’inauguration :

« L’Estonie a une nouvelle fois démontré son extraordinaire créativité et sa productivité en matière d’innovation dans le domaine des technologies propres. Grâce à cette nouvelle usine d’Elcogen, l’Europe bénéficie d’un formidable coup de pouce en matière de capacités d’électrolyse et de piles à combustible, deux technologies indissociables de l’économie de l’hydrogène. L’excellence est désormais à l’œuvre à l’échelle industrielle. Cela nous rend fiers en tant qu’Européens : l’hydrogène est la molécule du peuple, et l’Estonie montre comment transformer une vision en réalité. »

L’événement comprenait des visites de l’usine, des discours des dirigeants d’Elcogen et des discussions sur l’avenir de l’hydrogène propre, le défi de la mise à l’échelle sur les marchés mondiaux et l’importance de la fabrication de technologies de pointe dans la transition énergétique.

« Cette nouvelle usine envoie un message fort : Elcogen est prêt pour une production à grande échelle », a déclaré Chris Nash, président du conseil d’administration d’Elcogen. « Nous nous engageons à collaborer avec des intégrateurs de systèmes mondiaux, des partenaires stratégiques et des gouvernements afin d’élaborer des systèmes énergétiques résilients et à faible émission de carbone de demain. »

À propos d’Elcogen

Elcogen conçoit et fournit des technologies de piles à combustible à oxyde solide et d’électrolyse, permettant la production d’hydrogène vert abordable et d’électricité sans émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs, allant des applications résidentielles aux applications industrielles à grande échelle. Fondée en 2001, la société a établi son siège social au Royaume-Uni, son siège principal à Tallinn, en Estonie, et des centres de recherche et de développement d’excellence en Estonie et en Finlande. Au service d’une clientèle mondiale croissante, les piles à combustible, les électrolyseurs, les stacks et les modules d’Elcogen sont intégrés dans des systèmes tiers, offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles. En plus de fournir des composants, Elcogen propose des services complets d’aide à l’intégration technologique, garantissant ainsi une adoption fluide et une opérabilité optimale de ses solutions dans diverses applications. Ces systèmes sont conçus pour exploiter tout le potentiel des énergies renouvelables et ont une efficacité supérieure à celle des technologies conventionnelles. Aux côtés de ses partenaires, Elcogen façonne un paysage énergétique durable et ouvre la voie à un avenir sans émissions de gaz à effet de serre.

www.elcogen.com

