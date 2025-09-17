Investeringsforeningen BankInvest – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation med til hørende andelsklasser, Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation og Bæredygtige Klimaaktier Akk. W i likvidation, er udgået af prospektet, da afdelingen og andelsklasserne er ophørt ved likvidation.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

