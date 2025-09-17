ALK og GenSci indgår partnerskab om at udvide AIT-markedet i Kina

Intern viden

GenSci tildeles eksklusive rettigheder til ALK’s AIT-produkter mod husstøvmideallergi i Kina.

ALK vil være berettiget til upfront- og milepælsbetalinger på op til DKK 1,3 milliarder ud over indtægter fra levering af produkter til GenSci.

Partnerskabet har også til formål at fremskynde introduktionen af en bredere portefølje i Kina.

Partnerskabet forventes at understøtte indtjeningsmarginen på mellemlangt sigt, men forventes ikke at have væsentlig indvirkning på ALK’s omsætning og indtjening (EBIT) i 2025.

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret en partnerskabsaftale med det Kina-baserede Changchun GeneScience Pharmaceutical Co. Ltd. (“GenSci”) om at udvikle og markedsføre ALK’s allergi-immunterapi (AIT) produkter mod husstøvmideallergi på det kinesiske fastland.

I henhold til aftalen tildeles GenSci eksklusive rettigheder til ALK's injicerbare Alutard®-produkt, hudprik-tests og den sublinguale SLIT-tablet ACARIZAX® på det kinesiske fastland frem til udgangen af 2039. GenSci vil påtage sig alle omkostninger vedrørende markedsføring og salg samt størstedelen af omkostningerne til den resterende kliniske udvikling og registrering af produkterne, mens ALK vil være ansvarlig for produktion og levering.

GenSci vil overtage salgs- og markedsføringsaktiviteterne for Alutard® med øjeblikkelig virkning og tilføje ACARIZAX® til porteføljen, når tabletten er godkendt af myndighederne. ALK og GenSci vil samarbejde om at færdiggøre den igangværende kliniske udvikling med henblik på at opnå godkendelse af ACARIZAX® til voksne og børn.

GenSci er en førende biofarmaceutisk virksomhed i Kina med omfattende erfaring inden for det pædiatriske område med stærk tilstedeværelse på kinesiske hospitaler og ambitioner om at udvide sin forretning inden for luftvejslidelser. Virksomheden har 9.000 ansatte, herunder omkring 4.000 i salgsstyrken og 1.500 inden for forskning og udvikling.

Om partnerskabet siger ALK's administrerende direktør Peter Halling i en kommentar: “Vi er meget begejstrede for udsigterne til at fremskynde markedsoptaget af ALK's evidensbaserede AIT-produkter i Kina. Vi indgår partnerskabet for sammen at stå stærkere. GenSci har stor erfaring med at navigere på dette vigtige marked og har planer om at anvende betydelige ressourcer, herunder en stor salgsstyrke, til at opnå succes med vores AIT-produkter. Vi ser et stærkt strategisk match og ser frem til at samarbejde med GenSci til gavn for endnu flere patienter og sundhedspersonale."

På verdensplan er Kina det land med det højeste antal mennesker, der lider af husstøvmideallergi, men markedet er betydeligt underpenetreret med færre end 1 million mennesker, der estimeres at modtage behandling med AIT-produkter, primært dråbebaserede produkter. ALK er i øjeblikket nummer to på markedet med sine Alutard®-produkter. For at udnytte potentialet og blive AIT-markedsleder planlægger GenSci at allokere en betydelig salgsstyrke til at promovere ALK's produkter og gennemføre en bred vifte af markedsskabende aktiviteter, der spænder fra uddannelse af sundhedspersonale, samarbejde med hospitaler, allergicentre, online-apoteker og telemedicin-serviceudbydere til kampagner for at øge opmærksomheden på allergi og AIT-behandling.

GenSci forventes at overtage størstedelen af ALK’s organisation i Kina, mens ALK vil fastholde en mindre lokal organisation for at understøtte partnerskabet.



Derudover planlægger ALK og GenSci at udforske samarbejde om innovation inden for andre allergiske sygdomme, hvor GenSci fokuserer på det kinesiske marked, og ALK sigter mod markeder uden for Kina ved at udnytte begge parters teknologiske og kommercielle platforme. Parterne har aftalt en gensidig ret til først at forhandle om relaterede forsknings- og udviklingsprojekter, som kan understøtte ALK's strategiske ambitioner om at opbygge yderligere indtægtsmuligheder gennem innovation og partnerskaber.

Betingelser og finansielle forhold

Partnerskabet forventes ikke at have væsentlig indvirkning på ALK's omsætning og indtjening (EBIT) i 2025, da besparelser forventes at opveje engangsomkostningerne i forbindelse med overgangen. Partnerskabet vurderes at understøtte ALK’s indtjeningsmargin på mellemlangt sigt, primært drevet af besparelser på ALK’s kapacitetsomkostninger, kliniske udgifter og markedsskabende aktiviteter i Kina. Disse besparelser, kombineret med indtægter fra upfront- og milepælsbetalinger samt produktsalg, giver ALK mulighed for at omfordele midler til strategiske projekter med højt vækstpotentiale, herunder forsknings- og udviklingsaktiviteter, forretningsudvikling og markedsudvidelse. ALK's langsigtede økonomiske ambitioner forbliver uændrede.

I henhold til betingelserne for partnerskabet, der træder i kraft den 1. oktober 2025, vil ALK levere Alutard®- og ACARIZAX®-produkter til GenSci til aftalte overførselspriser, der afspejler en fortjeneste på produktionsomkostningerne.

ALK vil modtage en upfront-betaling på cirka DKK ~245 millioner fra GenSci og vil desuden være berettiget til DKK ~300 millioner i milepælsbetalinger relateret til den regulatoriske godkendelsesproces for ACARIZAX® til behandling af voksne og børn, som forventes i 2028-30. Derudover kan ALK modtage kommercielle milepælsbetalinger på op til DKK ~780 millioner, afhængig af det fremtidige salg på det kinesiske fastland. Alle upfront- og milepælsbetalinger vil blive indregnet som omsætning løbende over partnerskabets forventede varighed.

I en kort overgangsperiode vil ALK fortsat indtægtsføre salg fra Alutard® baseret på den nuværende import- og distributionsordning og vil betale GenSci et servicegebyr for at håndtere salgs- og markedsføringsaktiviteterne.

ALK's tablet mod husstøvmideallergi markedsføres som ACARIZAX® i Europa og på internationale markeder, ODACTRA® i USA, MITICURE™ i Japan og Sensimune™ i Indien. Tabletten er godkendt til alle aldersgrupper på de fleste markeder.

