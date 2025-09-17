CMI Media Group errichtet strategischen globalen Hub in Paris zur Vergrößerung der Reichweite und Vertiefung der lokalen Expertise in Schlüsselmärkten

LONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CMI Media Group, die branchenführende Medienagentur für den Gesundheitssektor, hat heute eine erhebliche Beschleunigung ihrer globalen Expansionsstrategie bekanntgegeben. Dies geschieht durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris, Frankreich, und die Ernennung von Aurélie Rizzo als Global Director. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, eine beispiellose globale Reichweite und lokales Fachwissen bereitzustellen und damit hervorragende Geschäftsergebnisse für Kunden aus der Pharma- und Life-Science-Branche in ganz Europa und darüber hinaus zu erzielen.

Seit der Eröffnung ihres ersten OUS-Büros in London im Jahr 2023 hat die CMI Media Group ihre internationale Präsenz rasch ausgebaut und betreut nun Kunden in über 100 Ländern. Das neue Büro in Paris stellt in Verbindung mit der Führungsrolle von Frau Rizzo einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der Fähigkeit der Agentur dar, auf wahrhaft globaler Ebene zu agieren. Diese Expansion in einen wichtigen neuen Markt etabliert Paris als globale Drehscheibe und ermöglicht es der CMI Media Group, vor Ort Fachwissen bereitzustellen und auf die besonderen kulturellen und verhaltensbezogenen Faktoren im Gesundheitswesen in Frankreich und anderen wichtigen Regionen einzugehen.

„Die Eröffnung unseres Büros in Paris und die Aufnahme von Aurélie Rizzo in unser Team unterstreichen unser Engagement, den sich wandelnden Anforderungen unserer globalen Kunden mit Präzision und lokaler Relevanz gerecht zu werden“, so Justin Freid, Chief Innovation Officer der CMI Media Group. Kunden in ganz Europa und weltweit kombinieren zunehmend programmatische Werbung mit First-Party-Daten und benötigen Partner, die sie hinsichtlich der erforderlichen Technologie und sich bietenden Möglichkeiten beraten können. Insbesondere Frankreich stellt einen einzigartigen und stark regulierten Markt dar, in dem das Verständnis der lokalen Kultur und des Patientenverhaltens weit über die Sprache hinausgeht. Frau Rizzos umfassende Erfahrung auf dem europäischen Markt und ihre nachgewiesene Fähigkeit, Agenturprozesse aufzubauen und zu optimieren, werden entscheidend dazu beitragen, integrierte, strategisch fundierte Medienlösungen zu liefern, die lokal Anklang finden und gleichzeitig mit den globalen Markenzielen im Einklang stehen.

Aurélie Rizzo verfügt über mehr als 13 Jahre umfassende Erfahrung in den Bereichen Kundenbetreuung, Projektmanagement und medizinische Kommunikation in der Pharmabranche. In ihrer Funktion als Global Director wird sie für die Leitung der Entwicklung der französischsprachigen Medienkompetenzen der CMI Media Group verantwortlich sein, Beziehungen zu wichtigen lokalen Anbietern aufbauen und pflegen sowie die nahtlose Integration globaler und lokaler Medienstrategien sicherstellen. Ihre Fachkenntnisse werden von entscheidender Bedeutung sein, um die regionalen Vorschriften für Arzneimittelwerbung einzuhalten und ein starkes Team aufzubauen, das bestehende und neue Kunden in der Region und weltweit unterstützt.

Um ihre Expertise und ihr Engagement auf den globalen Märkten weiter zu demonstrieren, veranstaltet die CMI Media Group am 16. Oktober im Spielfeld in Berlin das Event Agility Berlin: Transformatives Denken, Rx Precision im Gesundheitsmarketing. Das Event, zu dem nur geladene Gäste Zugang haben, befasst sich mit der Frage, wie man sich im sich rasch wandelnden Gesundheitswesen zurechtfindet und wie wir patientenorientierte Erfahrungen, die Wirkung zeigen, in den Vordergrund stellen können, wobei Erkenntnisse und Vergleiche aus aller Welt einfließen.

„Von unserem Standort in London aus haben wir aus erster Hand die steigende Nachfrage nach ausgefeilten, lokalisierten Strategien für Gesundheitsmedien in verschiedenen Märkten beobachtet“, so Matt Durham, VP, Global, CMI Media Group. „Mit dieser Erweiterung sind wir nun in der Lage, noch präzisere, kulturell relevante Kampagnen durchzuführen, die direkt auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden in Frankreich, auf dem gesamten Kontinent und im Rahmen ihrer umfassenderen globalen Initiativen zugeschnitten sind. Durch unsere Präsenz in Paris können wir die besonderen Nuancen des französischen Marktes wirklich verstehen und darauf eingehen, sodass unsere Strategien nicht nur übersetzt, sondern für maximale Wirkung wirklich lokalisiert werden.“

Die differenzierten Dienstleistungsangebote der CMI Media Group, die durch diese Erweiterung nun weiter gestärkt werden, umfassen:

Zentralisiertes globales Hub-Modell: Reduziert Silos und verbessert den Informationsaustausch zwischen Markenteams an verschiedenen Standorten, indem es als zentraler Knotenpunkt für die Medienaktivitäten einer Marke über verschiedene Märkte hinweg fungiert und so eine globale Abstimmung unter Berücksichtigung lokaler Nuancen gewährleistet.

Reduziert Silos und verbessert den Informationsaustausch zwischen Markenteams an verschiedenen Standorten, indem es als zentraler Knotenpunkt für die Medienaktivitäten einer Marke über verschiedene Märkte hinweg fungiert und so eine globale Abstimmung unter Berücksichtigung lokaler Nuancen gewährleistet. Proprietäre globale HCP-Daten: Die exklusive Studie „Media Vitals Global“ der CMI Media Group bietet einzigartige Einblicke in die Medienpräferenzen von Gesundheitsfachkräften in verschiedenen internationalen Märkten und ermöglicht so hyper-zielgerichtete Kampagnen auf lokaler Ebene und in bestimmten Fachbereichen.

Die exklusive Studie „Media Vitals Global“ der CMI Media Group bietet einzigartige Einblicke in die Medienpräferenzen von Gesundheitsfachkräften in verschiedenen internationalen Märkten und ermöglicht so hyper-zielgerichtete Kampagnen auf lokaler Ebene und in bestimmten Fachbereichen. Kanalunabhängiges Präzisions-Targeting: Durch die Nutzung einer ständig wachsenden Liste endemischer Medienpartner und fortschrittlicher KI-Fähigkeiten bietet die CMI Media Group datengestützte HCP-Interaktion über alle Kanäle hinweg, von programmatischen und sozialen Medien bis hin zu Außenwerbung und medizinischen Konferenzen.

Durch die Nutzung einer ständig wachsenden Liste endemischer Medienpartner und fortschrittlicher KI-Fähigkeiten bietet die CMI Media Group datengestützte HCP-Interaktion über alle Kanäle hinweg, von programmatischen und sozialen Medien bis hin zu Außenwerbung und medizinischen Konferenzen. Nahtlose globale bis lokale Umsetzung: Mit einem vernetzten nordamerikanischen Betriebsmodell und wachsenden europäischen Teams gewährleistet die CMI Media Group eine strategische Abstimmung zwischen den Regionen, ermöglicht marktübergreifende Einsparungen und Kosteneffizienzen und führt gleichzeitig lokalisierte Kampagnen durch, die den spezifischen Marktanforderungen entsprechen.

Diese Expansion unterstreicht das Engagement der CMI Media Group, mit Präzision bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und Kunden den einzigartigen Vorteil eines wirklich globalen Partners mit fundierter lokaler Expertise und Verständnis für wichtige Märkte zu bieten.

Über die CMI Media Group

Die CMI Media Group, ein Unternehmen der WPP-Gruppe (NYSE: WPP, http://www.wpp.com), ist eine globale Full-Service-Medienagentur, die sich ausschließlich auf Marketing in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Pharmazie konzentriert. Zu den Kernangeboten der CMI Media Group gehören Zielgruppenstrategie, Planung, Entwicklung und Insights, Daten und Analysen, Einkauf und Investitionen sowie Direktmarketing und Kundenerfahrung. Als führende Medienressource für die weltweit führenden Gesundheitsunternehmen vereint die CMI Media Group Spitzentechnologie, Daten und Talente, um ihren Kunden nahtlose Lösungen zu bieten. Die CMI Media Group ist als führendes Unternehmen in den Bereichen Inklusion, Talentbindung und Mitarbeiterentwicklung anerkannt und gilt als einer der besten Arbeitgeber der Branche. Um sich für eine Position in unseren Teams zu bewerben, besuchen Sie bitte https://www.cmimediagroup.com/careers/.

