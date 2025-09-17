CMI Media Group établit une plateforme stratégique mondiale à Paris, élargissant ainsi sa portée et son expertise locale sur les marchés clés

LONDRES, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CMI Media Group, première agence média du secteur de la santé, a annoncé aujourd’hui une nouvelle étape majeure dans sa stratégie d’expansion internationale avec l’ouverture d’un bureau à Paris, en France, et la nomination d’Aurélie Rizzo au poste de directrice mondiale. Cette initiative stratégique confirme l’engagement de CMI Media Group à offrir une portée mondiale inégalée et une expertise localisée, afin de générer des résultats commerciaux supérieurs pour ses clients du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie en Europe et au-delà.

Depuis l’ouverture de son premier bureau OUS à Londres en 2023, CMI Media Group a rapidement étendu sa présence internationale et dessert désormais des clients dans plus de 100 pays. Le nouveau bureau parisien, couplé au leadership de Mme Rizzo, marque une étape décisive dans le renforcement de la capacité de l’agence à opérer à l’échelle mondiale. Cette expansion sur un nouveau marché vital fait de Paris un pôle mondial clé, permettant à CMI Media Group d’offrir une expertise « sur le terrain » et de prendre en compte les spécificités culturelles et comportementales uniques qui influencent l’engagement dans le domaine de la santé en France et dans d’autres régions critiques.

« L’ouverture de notre bureau à Paris et l’arrivée d’Aurélie Rizzo dans notre équipe soulignent notre engagement à répondre avec précision et pertinence aux besoins en constante évolution de nos clients internationaux », a déclaré Justin Freid, directeur de l’innovation chez CMI Media Group. « En Europe comme dans le monde, les clients associent de plus en plus le programmatique aux données propriétaires et recherchent des partenaires capables de les conseiller sur les technologies nécessaires et les opportunités qui en découlent. La France, en particulier, est un marché unique et fortement réglementé où comprendre la culture et le comportement des patients va bien au-delà de la langue. La vaste expérience d’Aurélie sur le marché européen et sa capacité avérée à mettre en place et à optimiser les opérations d’une agence seront déterminantes pour fournir des solutions médias intégrées et stratégiquement solides qui trouvent un écho au niveau local tout en s’alignant sur les objectifs mondiaux de la marque. »

Aurélie Rizzo apporte plus de 13 ans d’expérience dans la gestion de projets, la communication médicale et la relation client dans le secteur pharmaceutique. En tant que directrice mondiale, elle sera chargée de diriger le développement des capacités médiatiques en langue française de CMI Media Group, d’identifier et de favoriser les relations avec les principaux fournisseurs locaux, et d’assurer l’intégration harmonieuse des stratégies médiatiques mondiales et locales. Son expertise sera déterminante pour naviguer dans la réglementation régionale sur la publicité pharmaceutique et pour constituer une équipe solide afin de soutenir les clients actuels et futurs, en France comme à l’international.

Pour illustrer son expertise et son engagement sur les marchés internationaux, CMI Media Group organise Agility Berlin: Transformative Thinking, Rx Precision in Healthcare Marketing (Agility Berlin : pensée transformatrice, précision dans le marketing des soins de santé), un événement qui se tiendra le 16 octobre au Spielfeld à Berlin, en Allemagne. Cet événement, accessible uniquement sur invitation, explorera les moyens de s’adapter à l’évolution rapide du secteur des soins de santé et de placer l’expérience patient au cœur des priorités, en s’appuyant sur des enseignements et des comparaisons à l’échelle mondiale.

« Depuis notre siège à Londres, nous constatons de première main la demande croissante de stratégies médiatiques sophistiquées et localisées dans le domaine de la santé sur divers marchés », a indiqué Matt Durham, vice-président mondial de CMI Media Group. « Avec cette expansion, nous sommes désormais en mesure de proposer des campagnes encore plus précises et culturellement adaptées, répondant directement aux besoins spécifiques de nos clients en France, sur tout le continent et dans le cadre de leurs initiatives mondiales plus larges. Être présent à Paris nous permet de comprendre en profondeur les particularités du marché français et d’adapter nos stratégies pour qu’elles soient véritablement locales et maximisent leur impact. »

Les offres de services différenciées de CMI Media Group, désormais renforcées par cette expansion, comprennent :

Modèle de plateforme mondiale centralisée : réduction des silos et amélioration du partage d’informations entre les équipes de marque dans différents pays, en servant de plateforme centrale pour les activités médiatiques d’une marque sur tous les marchés, garantissant une harmonisation mondiale adaptée aux spécificités locales.

réduction des silos et amélioration du partage d’informations entre les équipes de marque dans différents pays, en servant de plateforme centrale pour les activités médiatiques d’une marque sur tous les marchés, garantissant une harmonisation mondiale adaptée aux spécificités locales. Données exclusives sur les professionnels de santé (HCP) au niveau mondial : grâce à sa recherche exclusive Media Vitals Global, CMI Media Group offre des informations uniques sur les préférences médias des professionnels de santé dans de multiples marchés internationaux, permettant des campagnes hyper-ciblées au niveau local et par spécialité.

Ciblage de précision indépendant des canaux : en s’appuyant sur un réseau croissant de partenaires médias spécialisés et des capacités avancées d’IA, CMI Media Group propose des stratégies d’engagement HCP basées sur les données sur tous les canaux, du programmatique aux réseaux sociaux, en passant par l’affichage et les congrès médicaux.

en s’appuyant sur un réseau croissant de partenaires médias spécialisés et des capacités avancées d’IA, CMI Media Group propose des stratégies d’engagement HCP basées sur les données sur tous les canaux, du programmatique aux réseaux sociaux, en passant par l’affichage et les congrès médicaux. Exécution fluide du niveau mondial au niveau local : avec un modèle opérationnel connecté en Amérique du Nord et des équipes européennes en croissance, CMI Media Group assure une cohérence stratégique entre les régions, génère des économies inter-marchés et met en œuvre des campagnes localisées adaptées aux besoins spécifiques.

Cette expansion réaffirme l’engagement de CMI Media Group à générer de meilleurs résultats grâce à la précision, offrant aux clients l’avantage unique d’un partenaire véritablement mondial disposant d’une expertise locale approfondie et d’une compréhension fine des marchés stratégiques.

