Indberetningspligtiges transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier
Ringkjøbing Landbobank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.
For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.
Venlig hilsen
John Fisker
Adm. direktør
