Puffco, la empresa líder mundial en tecnología de consumo de cannabis, presenta la nueva evolución del vaporizador Proxy

Con un mayor rendimiento, una personalización de nivel profesional y una versatilidad superior, estará disponible a nivel mundial el 16 de septiembre (acceso anticipado) y el 23 de septiembre (acceso general)

LOS ÁNGELES, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puffco , la empresa líder a nivel mundial en tecnología de cannabis ha presentado hoy el nuevo Proxy, una evolución más inteligente, suave y potente de su emblemático vaporizador modular. Al estar diseñado para equilibrar el rendimiento y el sabor en todas las sesiones, el nuevo Proxy produce un vapor más abundante y con más sabor, tiene una ergonomía intuitiva y se puede controlar mediante la aplicación, todo ello a un precio más bajo: 250 $.

El Proxy, que cuenta con una silueta optimizada y una cámara 3D mejorada, ofrece caladas más intensas, un mejor sabor y menos salpicaduras. El aumento de la duración de la batería permite que la experiencia dure más, mientras que la compatibilidad fluida con todos los accesorios de Proxy (pasados, presentes y futuros) garantiza maneras infinitas de personalizar y expandir tu viaje.

Con la aplicación Puffco Connect App, los usuarios ya pueden acceder a una personalización de nivel profesional, que les permite ajustar la temperatura, la duración de la sesión, la densidad del vapor e incluso utilizar iluminación ambiental LED desde su móvil. El Proxy ofrece múltiples posibilidades, tanto si se utiliza nada más sacarlo de la caja para una experiencia sencilla e intuitiva, como si se configura con la aplicación para lograr una precisión total.

El lanzamiento también incluye dos accesorios de cristal reinventados: el Wizard y el Bub, en los colores Ónice y Neblina.

Como parte de este lanzamiento, Puffco colaborará con Action Bronson, un reconocido rapero, artista, chef, defensor del cannabis y simpatizante de Puffco desde hace mucho tiempo, que contribuirá a la campaña con su energía y creatividad características.

Roger Volodarsky, fundador y CEO de Puffco, ha destacado la conexión:

«Siempre estamos trabajando para conseguir el mejor ambiente posible para experimentar el cannabis. La colaboración con Action, que es tanto un auténtico fan del Proxy como un referente cultural desde hace años, es algo que surge de forma muy natural. Encarna la creatividad, la pasión y el perfeccionamiento que nos inspiran para seguir superando los límites de lo posible».

Tras años de I+D e ingeniería internos, hemos logrado un equilibrio perfecto entre el sabor y el vapor en el dispositivo más versátil que ha creado Puffco hasta la fecha.

«El nuevo Proxy ofrece un rendimiento óptimo que puede aumentar según tus necesidades y un estilo en constante evolución» comenta Avi Bajpai, director tecnológico de Puffco. «Al escuchar a la comunidad, hemos podido abordar los problemas del Proxy de primera generación y, al mismo tiempo, añadir nuevas funciones, como luces ambientales y la integración con la aplicación, todo ello a un precio aún más bajo».

El kit del Proxy estará disponible en los colores Ónice y Neblina por un precio de 250 $, a partir del 16 de septiembre para el acceso anticipado y desde el 23 de septiembre para el acceso general en puffco.com y en tiendas seleccionadas a nivel mundial.

ACERCA DE PUFFCO

Puffco es la empresa líder mundial en tecnología de consumo de concentrado de cannabis y la pionera en dispositivos galardonados que hacen que cada sesión sea una experiencia única. El equipo de más de 100 personas de la empresa, la cual se fundó en 2013, ha revolucionado el sector con productos emblemáticos como el dispositivo inteligente Peak Pro, la pipa vaporizadora Proxy, el vaporizador portátil tipo bolígrago Pivot y la burbujeadora para flores Cupsy. Puffco acoge a una comunidad global auténtica de más de un millón de clientes a través de eventos presenciales, como el festival anual de hash Puffcon , y un ecosistema digital muy comprometido. Su contenido original entretiene, educa e inspira a millones, lo que convierte a Puffco en la fuente de referencia de la cultura, la tecnología y la innovación del cannabis. Puffco está creando un futuro en el que la comunidad del cannabis pueda prosperar. Descúbralo en puffco.com.

Contacto:

Betsy Kabaker

bkabaker@puffco.com

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5a5cf4f-8aac-4962-826e-56bb7f0edff0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1434193d-9cad-4557-bf99-e65c6bd9c5d7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd53d8b8-79d7-4df3-a0c6-a0c499b2e85d

En la siguiente dirección encontrará un vídeo que acompaña a este anuncio:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97af19c6-a3bb-4bb6-9741-0eea2f311474