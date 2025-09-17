UBiqube veröffentlicht branchenweit erste SASE Map mit umfassender Darstellung der SASE-Cloud-Architektur

DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, weltweit führender Anbieter von Multi-Domain-IT-Infrastrukturautomatisierung, gab heute die Einführung von SASE Map bekannt, einem kostenlosen Portal, das dem SASE-Ökosystem beispiellose Transparenz verleihen soll.

Bislang hatten Unternehmen und Partner nur begrenzte Einblicke in die Art und Weise und den Standort der Bereitstellung von SASE-Diensten und mussten sich häufig auf fragmentierte und unvollständige Daten verlassen. Die SASE Map reagiert auf den wachsenden Bedarf der Branche an transparenten Architekturinformationen, indem sie die Points of Presence (PoPs) der Anbieter, Hosting-Partner, Internet-Knotenpunkte und Transit-Anbieter auf einer einzigen Karte anzeigt und so einen unvoreingenommenen Überblick über die Abdeckung, Leistung und Resilienz der Anbieter bietet.

„Die SASE Map verschafft IT-Fachleuten, die für die Umstellung ihrer Cybersicherheitspraktiken auf ein cloudbasiertes Modell verantwortlich sind, die dringend benötigte Klarheit“, so Nabil L. Souli, CEO von UBiqube. „Die SASE Map ist für alle kostenlos verfügbar und ihre Informationen werden in Echtzeit aktualisiert, um bei der Einsatzplanung und damit verbundenen Entscheidungen zu helfen. Diese Einführung ist ein wichtiger Meilenstein, um der IT-Sicherheits-Community umfassende und transparente Einblicke in die architektonischen Unterschiede zwischen den derzeit auf dem Markt erhältlichen SASE-Optionen zu geben.“

Um auf die SASE Map zuzugreifen, besuchen Sie: www.sase-opslab.com/the-sase-map

Über SASE OpsLab

SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung gebrauchsfertiger „Ops Kits“ ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.

