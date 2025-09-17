UBiqube lanza el primer SASE Map del sector con una visión integral de la arquitectura SASE en la nube

DUBLÍN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, el líder mundial en automatización de infraestructuras de TI multidominio, anunció hoy el lanzamiento de SASE Map, un portal gratuito diseñado para aportar una transparencia sin precedentes al ecosistema SASE.

Hasta ahora, las empresas y sus socios han tenido una visibilidad limitada sobre cómo y desde dónde entregan los servicios SASE, generalmente basándose en datos fragmentados e incompletos. El SASE Map aborda el creciente interés del sector por información arquitectónica transparente, mostrando los puntos de presencia (PoPs) de los proveedores, socios de hospedaje, intercambios de Internet y proveedores de tránsito en un solo mapa, lo que permite una visión imparcial de la cobertura, el rendimiento y la resiliencia del proveedor.

"El SASE Map aporta la claridad tan necesaria a los profesionales de TI encargados de la transición de sus prácticas de ciberseguridad hacia un modelo basado en la nube", dijo Nabil L. Souli, director ejecutivo de UBiqube. "El SASE Map está disponible para todos sin costo, y su información se actualizará en tiempo real para ayudar en la planificación de despliegues y las decisiones relacionados. Este lanzamiento marca un hito importante para ofrecer a la comunidad de seguridad de TI información integral y transparente sobre las diferencias arquitectónicas entre las opciones SASE en el mercado actual".

Para acceder SASE Map, visite: www.sase-opslab.com/the-sase-map

Acerca de SASE OpsLab

SASE OpsLab es un mercado de automatización para casos de uso de despliegues y migración de preempaquetados, creado específicamente para simplificar y escalar las operaciones SASE. Al ofrecer "Ops Kits" listos para usar, SASE OpsLab permite a clientes, distribuidores y proveedores acelerar los despliegues, agilizar las migraciones y reducir el riesgo operativo. Con el apoyo de UBiqube, un líder mundial en automatización de infraestructura de TI y nube, SASE OpsLab combina tecnología de automatización comprobada con una profunda experiencia operativa para resolver los desafíos más complejos de SASE.

