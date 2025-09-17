UBiqube publie le premier portail du secteur, SASE Map, proposant une vue d’ensemble complète de l’architecture cloud SASE

DUBLIN, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, leader mondial de l’automatisation des infrastructures informatiques multidomaines, annonce ce jour le lancement de SASE Map, un portail gratuit conçu pour instaurer une transparence sans précédent dans l’écosystème SASE.

Jusqu’à présent, la visibilité des entreprises et de leurs partenaires sur la manière dont les services SASE étaient fournis ainsi que leur provenance était limitée. Ils devaient souvent se contenter de données fragmentées et incomplètes. Le portail SASE Map répond à la demande croissante du secteur en matière d’informations architecturales transparentes en affichant les points de présence (PoP) des fournisseurs, les partenaires d’hébergement, les points d’échange Internet et les fournisseurs de transit sur une carte unique, afin d’offrir une vue impartiale de la couverture, des performances et de la résilience des fournisseurs.

« Le portail SASE Map apporte une clarté indispensable aux professionnels de l’informatique chargés de transférer leurs pratiques en matière de cybersécurité vers un modèle basé sur le cloud », a déclaré Nabil L. Souli, PDG d’UBiqube. « Le portail SASE Map est accessible gratuitement à tous et ses données seront mises à jour en temps réel afin de faciliter la planification du déploiement et les arbitrages connexes. Ce lancement marque une étape cruciale dans la mise à disposition d’informations complètes et transparentes sur les différences architecturales entre les options SASE actuellement disponibles sur le marché auprès de la communauté de sécurité informatique. »

Pour accéder au portail SASE Map, consultez le site : www.sase-opslab.com/the-sase-map

À propos de SASE OpsLab

SASE OpsLab est une place de marché dédiée à l’automatisation pour les cas d’utilisation préconfigurés de déploiement et de migration, spécialement conçue pour simplifier et faire évoluer les opérations SASE. En fournissant des « kits opérationnels » prêts à l’emploi, SASE OpsLab permet aux clients, revendeurs et fournisseurs d’accélérer les déploiements, d’optimiser les migrations et de réduire les risques liés à l’exploitation. Avec le soutien d’UBiqube, leader mondial dans le domaine de l’automatisation des infrastructures informatiques et cloud, SASE OpsLab combine technologie d’automatisation éprouvée et expertise opérationnelle approfondie pour relever les défis les plus complexes en matière de SASE.

