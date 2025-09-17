UBiqube משחררת לראשונה בתעשייה את SASE Map עם מבט מקיף על ארכיטקטורת הענן של SASE

דבלין, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

UBiqube, המובילה העולמית בתיאום ומיכון של תשתיות IT מרובות שמות מתחם, הכריזה על השקת SASE Map, פורטל חינמי שנועד להביא שקיפות חסרת תקדים לאקוסיסטם של SASE.

עד כה, לארגונים ולשותפות שלהם הייתה נראות מוגבלת לגבי האופן והמיקום מהם מסופקים שירותי SASE, ולעתים קרובות מסתמכים על נתונים מפולחים ולא שלמים. SASE Map מספק התייחסות לתיאבון הגובר של התעשייה למידע ארכיטקטוני שקוף על ידי הצגת נקודות נוכחות (PoP) של ספקיות, שותפות אירוח, מרכזיות אינטרנט וספקיות תעבורה במפה אחת לקבלת נקודת מבט ללא הטיה של הכיסוי, הביצועים והחוסן של הספקיות.

"SASE Map מביא בהירות נחוצה למקצוענים בתחום ה-IT האחראים להמרת נוהלי אבטחת הסייבר שלהם למודל מבוסס ענן", אמר נביל ל. סולי (Nabil L. Souli), מנכ"ל UBiqube. "SASE Map זמין לכולם ללא עלות והמידע שלו יתעדכן בזמן אמת על מנת לסייע בתכנון הפריסה ובבוררויות קשורות. השקה זו מסמנת ציון דרך חשוב במתן תובנות מקיפות ושקופות לקהילת אבטחת ה-IT לגבי ההבדלים הארכיטקטוניים בין אפשרויות ה-SASE הקיימות כיום בשוק".

כדי לגשת ל- SASE Map, בקרו בכתובת: www.sase-opslab.com/the-sase-map

אודות SASE OpsLab

SASE OpsLab הוא שוק ממוכן עבור תרחישי שימוש ארוזים מראש לפריסה והגירה שנבנה במיוחד כדי לפשט ולהרחיב את פעילות ה-SASE. על ידי אספקת "ערכות פעולות" מוכנות לשימוש, SASE OpsLab מאפשר ללקוחות, משווקות וספקיות להאיץ פריסות, לייעל הגירות ולהפחית סיכונים תפעוליים. SASE OpsLab, עם התמיכה של UBiqube, מובילה עולמית במיכון של תשתיות IT וענן, משלב טכנולוגיית מיכון מוכחת עם מומחיות תפעולית עמוקה כדי לפתור את האתגרים הקשים ביותר של SASE.

