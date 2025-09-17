UBiqube Merilis SASE Map Pertama di Industri dengan Tampilan Komprehensif Arsitektur Cloud SASE

DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, pemimpin global dalam otomasi infrastruktur TI multi-domain, hari ini mengumumkan peluncuran SASE Map, sebuah portal gratis yang dirancang untuk menghadirkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya dalam ekosistem SASE.

Sampai saat ini, perusahaan dan mitra memiliki visibilitas yang terbatas mengenai bagaimana dan dari mana layanan SASE dihadirkan, seringkali bergantung pada data yang terfragmentasi dan tidak lengkap. SASE Map menjawab kebutuhan industri yang semakin meningkat akan informasi arsitektur yang transparan dengan menampilkan Titik Keberadaan (PoP) vendor, mitra hosting, pertukaran internet, dan penyedia transit pada satu peta, sehingga memberikan pandangan yang objektif mengenai jangkauan, kinerja, dan ketahanan penyedia.

“SASE Map menghadirkan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi para profesional TI yang bertanggung jawab atas berbagai transisi praktik keamanan siber mereka ke model berbasis cloud,” ujar Nabil L. Souli, CEO UBiqube. “SASE Map tersedia bagi semua kalangan secara gratis, dan informasinya akan diperbarui secara real-time untuk membantu perencanaan penempatan dan arbitrase terkait. Peluncuran ini menandai tonggak penting dalam memberikan komunitas keamanan TI wawasan yang komprehensif dan transparan mengenai perbedaan arsitektur antara berbagai opsi SASE yang ada di pasar saat ini.”

Untuk mengakses SASE Map, kunjungi: www.sase-opslab.com/the-sase-map

Tentang SASE OpsLab

SASE OpsLab adalah marketplace otomasi untuk kasus penggunaan penempatan dan migrasi yang telah dikemas sebelumnya, dirancang khusus untuk menyederhanakan dan memperluas operasi SASE. Dengan menghadirkan “Ops Kits” yang siap pakai, SASE OpsLab memungkinkan pelanggan, reseller, dan vendor untuk mempercepat peluncuran perdana, mempermudah migrasi, dan mengurangi risiko operasional. Didukung oleh UBiqube, pemimpin global dalam otomasi infrastruktur TI dan cloud, SASE OpsLab menggabungkan teknologi otomasi yang terbukti dengan keahlian operasional mendalam untuk menyelesaikan tantangan tersulit SASE.

