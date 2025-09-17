UBiqube, 업계 최초 ‘SASE Map’ 공개하며 SASE 클라우드 아키텍처 종합 뷰 제공

더블린, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 멀티 도메인 IT 인프라 자동화 분야의 글로벌 선도 기업 UBiqube가 SASE Map을 출시했다고 오늘 발표했다. 이 무료 포털은 SASE 생태계에 전례 없는 투명성을 제공하기 위해 설계되었다.

지금까지 기업과 파트너는 SASE 서비스가 어디에서, 어떻게 제공되는지에 대해 제한된 가시성만을 확보할 수 있었고, 종종 단편적이고 불완전한 데이터에 의존해왔다. SASE Map은 벤더의 PoP(Point of Presence), 호스팅 파트너, 인터넷 익스체인지, 트랜짓(Transit) 제공업체 등을 하나의 지도 위에 표시해, 공급업체의 커버리지, 성능, 복원력을 편향 없는 시각으로 보여줌으로써 업계의 투명한 아키텍처 정보에 대한 수요를 충족시킨다.

UBiqube의 CEO인 Nabil L. Souli는 “SASE Map은 사이버 보안 실무를 클라우드 기반 모델로 전환하는 IT 전문가들에게 반드시 필요한 명확성을 제공한다. 이 지도는 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 배포 계획 및 관련 의사결정을 지원하기 위해 정보가 실시간으로 업데이트된다. 이번 출시는 오늘날 시장에서 제공되는 다양한 SASE 옵션 간 아키텍처 차이를 포괄적이고 투명하게 파악할 수 있는 중요한 이정표에 해당한다.”라고 말했다.

SASE Map은 다음 링크에서 확인할 수 있다: www.sase-opslab.com/the-sase-map

SASE OpsLab 소개

SASE OpsLab은 사전 패키지화된 배포 및 마이그레이션 유스케이스를 위한 자동화 마켓플레이스로, SASE 운영을 단순화하고 확장하도록 특별히 설계되었다. 즉시 사용 가능한 “Ops Kit”을 제공함으로써 고객, 리셀러, 벤더가 배포 속도를 높이고, 마이그레이션을 간소화하며, 운영 리스크를 줄일 수 있도록 지원한다. SASE OpsLab은 IT 및 클라우드 인프라 자동화 분야의 글로벌 선도 기업인 UBiqube가 지원하며, 검증된 자동화 기술과 깊이 있는 운영 전문성을 결합해 SASE의 가장 어려운 과제들을 해결하고 있다.

언론 연락처 정보

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com