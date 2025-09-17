UBiqube Melancarkan Peta SASE Pertama dalam Industri dengan Pandangan Menyeluruh terhadap Seni Bina Awan SASE

DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, peneraju global dalam automasi infrastruktur IT pelbagai domain, hari ini mengumumkan pelancaran Peta SASE, sebuah portal percuma yang direka untuk memberikan ketelusan yang belum pernah dicapai dalam ekosistem SASE.

Sehingga kini, perusahaan dan rakan kongsi hanya mempunyai keterlihatan terhad tentang bagaimana dan dari mana perkhidmatan SASE disampaikan dan sering bergantung kepada data yang terpecah-pecah serta tidak lengkap. Peta SASE memenuhi permintaan industri yang semakin meningkat terhadap maklumat seni bina yang telus dengan memaparkan Points of Presence (PoP) vendor, rakan kongsi pengehosan, pertukaran internet dan penyedia transit dalam satu peta untuk memberikan pandangan yang tidak berat sebelah tentang liputan, prestasi dan daya tahan penyedia.

“Peta SASE menyediakan kejelasan yang sangat diperlukan kepada profesional IT yang bertanggungjawab dalam peralihan amalan keselamatan siber mereka kepada model berasaskan awan,” kata Nabil L. Souli, Ketua Pegawai Eksekutif UBiqube. “Peta SASE boleh diakses secara percuma dan maklumatnya akan dikemas kini secara masa nyata bagi membantu perancangan pelaksanaan serta penentuan berkaitan. Pelancaran ini menandakan satu pencapaian penting dalam usaha memberikan komuniti keselamatan IT cerapan yang menyeluruh dan telus tentang perbezaan seni bina antara pilihan SASE di pasaran hari ini.”

Untuk mengakses Peta SASE, layari: www.sase-opslab.com/the-sase-map

Perihal SASE OpsLab

SASE OpsLab ialah pasaran automasi yang menawarkan kes penggunaan pelaksanaan dan migrasi prapakej, dibangunkan khusus untuk mempermudah serta meningkatkan skala operasi SASE. Dengan menyediakan “Ops Kits” sedia guna, SASE OpsLab membolehkan pelanggan, penjual semula dan vendor mempercepatkan pelaksanaan serta memperkemas proses migrasi, sambil mengurangkan risiko operasi. Disokong oleh UBiqube, peneraju global dalam automasi infrastruktur IT dan awan, SASE OpsLab menggabungkan teknologi automasi yang terbukti berkesan dengan kepakaran operasi mendalam untuk menangani cabaran paling sukar dalam SASE.

Hubungan Media

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com