UBiqube Lança Primeiro SASE Map da Indústria com Visão Abrangente da Arquitetura de Nuvem SASE

DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A UBiqube, líder global em automação de infraestrutura de TI em múltiplos domínios, anunciou hoje o lançamento do SASE Map, um portal gratuito que oferece transparência sem precedentes ao ecossistema SASE.

Até agora, as empresas e os parceiros têm tido visibilidade limitada de como e onde os serviços do SASE são prestados, muitas vezes contando com dados fragmentados e incompletos. O SASE Map aborda o crescente interesse do setor nas informações arquitetônicas transparentes, com a exibição de Pontos de Presença (PoPs) de fornecedores, parceiros de hospedagem, trocas de internet e provedores de trânsito em um único mapa, para uma visão imparcial da cobertura, desempenho e resiliência do provedor.

"O SASE Map proporciona a clareza necessária para os profissionais de TI responsáveis pela transição das suas práticas de segurança cibernética para um modelo baseado em nuvem", disse Nabil L. Souli, CEO da UBiqube. “O SASE Map está disponível para todos sem nenhum custo e suas informações serão atualizadas em tempo real, a fim de ajudar no planejamento da implantação e nas arbitragens relacionadas. Este lançamento é um marco importante para que a comunidade de segurança de TI obtenha insights abrangentes e transparentes das diferenças arquitetônicas entre as opções SASE no mercado de hoje.”

Para acessar o SASE Map, visite: www.sase-opslab.com/the-sase-map

Sobre o SASE OpsLab

O SASE OpsLab é um mercado de automação para casos de uso de implantação e migração pré-empacotados, criados especificamente para simplificar e dimensionar as operações do SASE. Com os "Ops Kits" prontos para uso, o SASE OpsLab viabiliza que clientes, revendedores e fornecedores acelerem as implantações, simplifiquem as migrações e reduzam o risco operacional. Com o apoio da UBiqube, líder global em automação de infraestrutura de TI e nuvem, o SASE OpsLab combina a tecnologia de automação comprovada com a profunda experiência operacional para resolver os desafios mais difíceis do SASE.

