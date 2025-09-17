UBiqube เปิดตัว SASE Map แรกของอุตสาหกรรมพร้อมมุมมองที่ครอบคลุมของสถาปัตยกรรมคลาวด์ SASE

ดับลิน, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหลายโดเมน ประกาศเปิดตัว SASE Map ซึ่งเป็นพอร์ทัลฟรีที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับระบบนิเวศของ SASE
จนถึงปัจจุบัน องค์กรธุรกิจและพันธมิตรมีการมองเห็นที่จำกัดเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ในการจัดส่งบริการ SASE โดยมักต้องอาศัยข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่สมบูรณ์ SASE Map ตอบสนองความต้องการข้อมูลสถาปัตยกรรมที่โปร่งใสที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมด้วยการแสดงจุดให้บริการ (PoP) ของผู้จำหน่าย พันธมิตรโฮสติ้ง การแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการการขนส่งบนแผนที่เดียว เพื่อการมองเห็นการครอบคลุม ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการแบบเป็นกลาง
“SASE Map ช่วยสร้างความชัดเจนที่จำเป็นอย่างมากให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปใช้รูปแบบบนคลาวด์” Nabil L. Souli ซีอีโอของ UBiqube กล่าว SASE Map เปิดให้ทุกคนใช้งานได้ฟรี และข้อมูลจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้งานและการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการมอบข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและโปร่งใสแก่ชุมชนการรักษาความปลอดภัยทางไอทีเกี่ยวกับความแตกต่างทางสถาปัตยกรรมระหว่างตัวเลือก SASE ต่าง ๆ ในตลาดปัจจุบัน
หากต้องการเข้าถึง SASE Map โปรดไปที่: www.sase-opslab.com/the-sase-map
เกี่ยวกับ SASE OpsLab
SASE OpsLab คือตลาดระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานการปรับใช้และการย้ายข้อมูลแบบสำเร็จรูป ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนและปรับขนาดการดำเนินการของ SASE โดยเฉพาะ ด้วยการส่งมอบ "Ops Kits ที่พร้อมใช้งาน" SASE OpsLab ช่วยให้ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และผู้จำหน่ายเร่งการเปิดตัว ปรับปรุงกระบวนการโยกย้าย และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน SASE OpsLab ได้รับการสนับสนุนจาก UBiqube ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและคลาวด์ โดยผสมผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกับความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการอันล้ำลึกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากที่สุดของ SASE
