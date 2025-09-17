UBiqube 发布业界首个 SASE Map，全面展现 SASE 云架构

都柏林, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的多领域 IT 基础设施自动化公司 UBiqube 今日宣布推出 SASE Map，这一免费门户旨在为 SASE 生态系统带来前所未有的透明度。

长期以来，因依赖零散而不全的数据，企业和合作伙伴难以全面了解 SASE 服务的交付方式及覆盖区域。 SASE Map 通过在一张地图上展示供应商接入点 (PoP)、托管合作伙伴、互联网交换中心及传输提供商，以客观视角呈现提供商的覆盖范围、性能表现和韧性，有效满足了业界对透明架构信息日益增长的需求。

“在网络安全实践向云端模式转型的过程中，SASE Map 可为负责相关工作的 IT 专业人士提供亟需的清晰指引。”UBiqube 首席执行官 Nabil L. Souli 表示， “SASE Map 免费向所有人开放，信息将实时更新，以辅助部署规划及相关仲裁。 此次发布堪称重要里程碑，为 IT 安全社区提供了全面透明的洞察，以帮助他们了解当今市场上不同 SASE 方案之间的架构差异。”

如需访问 SASE Map，请前往： www.sase-opslab.com/the-sase-map

关于 SASE OpsLab

SASE OpsLab 是一个专为简化和扩展 SASE 运营而生的自动化交易平台，提供预打包部署和迁移用例。 通过提供即用型运营包 (“Ops Kits”)，SASE OpsLab 助力客户、经销商和供应商加快部署速度、简化迁移流程，并降低运营风险。 依托全球 IT 和云基础设施自动化领导者 UBiqube 的支持，SASE OpsLab 将成熟的自动化技术与深厚的运营专长相结合，致力攻克 SASE 领域最为严峻的挑战。

媒体联系人

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com