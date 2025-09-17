UBiqube 推出業內首創 SASE Map，全面呈現 SASE 雲端架構

都柏林, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在多域 IT 基礎架構自動化方面引領全球的 UBiqube 今天宣佈推出 SASE Map，以這個免費門戶網站為 SASE 生態系統帶來前所未有的透明度。

一直以來，企業與合作夥伴對於 SASE 服務的交付方式及來源視野受限，往往只能依賴零碎不全的數據。 SASE Map 透過單一地圖顯示供應商的據點 (PoP)、託管合作夥伴、互聯網交換中心及傳輸供應商，以不偏不倚地呈現供應商的服務範圍、性能及穩健程度，滿足業界對具透明度架構資訊日益強烈的需求。

UBiqube 行政總裁 Nabil L. Souli 說道：「SASE Map 為負責將網絡安全措施轉型至雲端模式的 IT 專業人員帶來迫切需要的清晰指引。 SASE Map 開放給所有人免費使用，資訊將會即時更新，以協助進行部署規劃及相關的決策評估。 是次啟動是一大重要里程碑，為 IT 安全界提供清楚透明的全面洞察分析，以便了解當前市場上不同 SASE 選項之間的架構差異。」

若要存取 SASE Map，請瀏覽： www.sase-opslab.com/the-sase-map

關於 SASE OpsLab

SASE OpsLab 是自動化市集，提供預先封裝的部署與遷移用例，專為簡化 SASE 運作並擴展營運規模而設。 透過提供現成即用的「Ops 套件」，SASE OpsLab 讓客戶、經銷商及供應商得以加快推展、簡化遷移並降低營運風險。 SASE OpsLab 獲得 IT 與雲端基礎架構自動化的全球領導者 UBiqube 支援，結合成熟的自動化技術與深厚的營運專業知識，將 SASE 最艱鉅的挑戰迎刃而解。

媒體聯絡人

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com