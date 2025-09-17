Ninepoint lance le Fonds de sélection mondiale, dont le gestionnaire de portefeuille principal est Sam Mitter, afin de saisir les occasions de croissance à l’échelle mondiale.

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui le lancement du Fonds de sélection mondiale Ninepoint (le « Fonds »), un portefeuille à forte conviction géré activement et conçu pour saisir les occasions de croissance mondiale. Le Fonds sera dirigé par Samarjit (Sam) Mitter, gestionnaire de portefeuille principal chez Ninepoint, un vétéran chevronné de la gestion de fonds d’actions mondiales, qui apporte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des placements dans les valeurs de croissance.

Le Fonds rassemble les idées de placement en actions mondiales à forte conviction de Ninepoint dans le cadre d’une stratégie ciblée et universelle, avec une philosophie de placement qui met l’accent sur les points suivants :

Un univers de type « toutes capitalisations » : les placements sont effectués dans des sociétés innovantes à petite capitalisation et des sociétés de niche à fort potentiel à l’échelle mondiale.

les placements sont effectués dans des sociétés innovantes à petite capitalisation et des sociétés de niche à fort potentiel à l’échelle mondiale. Une approche sans contrainte : à la recherche de croissance, peu importe la région ou le secteur.

à la recherche de croissance, peu importe la région ou le secteur. Une sélection axée sur les données : des placements qui reflètent les occasions d’aujourd’hui, et non les tendances d’hier.

des placements qui reflètent les occasions d’aujourd’hui, et non les tendances d’hier. L’innovation : un portefeuille concentré de leaders mondiaux de l’innovation, s’appuyant sur les experts de Ninepoint dans toutes les catégories d’actifs.

Ninepoint a lancé le Fonds de sélection mondiale Ninepoint afin de saisir les occasions créées par le récent passage des actions américaines aux actions internationales. Lors de la constitution du Fonds, Ninepoint s’est appuyée sur PRISM, sa plateforme d’analyse des placements et des risques, pour réaliser des tests de scénario approfondis ainsi que des évaluations prospectives afin d’évaluer la qualité du portefeuille par rapport à des indices de référence pertinents.

Sam Mitter, gestionnaire de portefeuille principal, a passé plus de dix ans chez Placements AGF, où il a cogéré Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation, le Fonds Croissance grande capitalisation ainsi que le Fonds Sélect mondial. Avant AGF, il était gestionnaire de portefeuille associé chez Sentry Investissements, où il s’occupait d’un mandat d’actions mondiales à long terme. Pour la biographie complète de Sam, cliquez ici.

« Effectuer des placements à l’échelle mondiale réduit la concentration dans le pays d’origine et permet d’accéder à un monde de croissance qui va au-delà de chaque marché individuel, permettant aux investisseurs de bénéficier de la dynamique économique mondiale et de l’innovation sectorielle, qu’elle se produise à Boston ou à Bangkok », a déclaré Sam. « En s’exposant au Fonds de sélection mondiale Ninepoint, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille tout en profitant des nouvelles occasions qui se présentent. »

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de sélection mondiale Ninepoint est de capturer le potentiel de croissance des actions mondiales à dividende et sans dividende et de fournir une appréciation du capital en effectuant des placements dans un portefeuille concentré de leaders mondiaux de l’innovation.

Le Fonds est maintenant disponible à l’achat via FundServ, et le sera sous forme de série FNB à la TSX (symbole boursier : GBSL) à compter de l’ouverture des marchés le 17 septembre 2025.

À propos de Partenaires Ninepoint LP



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Andy Radia/Liz Shoemaker

Ninepoint@longacresquare.com

646 386-0091

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »).

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans les Fonds. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’effectuer un placement. Les renseignements contenus dans les présentes ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Le Fonds de sélection mondiale Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié à la concentration; risque lié au crédit; risque lié aux devises; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié aux marchés émergents; risque relatif aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque d’illiquidité; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque lié à l’émetteur; risque fiscal; risque lié au cours des séries de FNB.