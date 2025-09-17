Alm. Brand A/S offentliggør resultat af tilbagekøb af udestående DKK tier 2 kapitalobligationer

MÅ IKKE DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL JURISDIKTIONER HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE AF DENNE PRESSEMEDELELSE VIL VÆRE ULOVLIG

Alm. Brand A/S ("Alm. Brand") offentliggør i dag resultatet af tilbagekøbstilbuddet offentliggjort den 15. september 2025 vedrørende Alm. Brand’s udestående DKK 1.300.000.000 tier 2 kapitalobligationer med første indfrielsesdato i oktober 2026 (ISIN DK0030487806) ("Obligationerne" eller ”Notes”) til en kontant købspris på 100,450%, og yderligere betale vedhængende samt ubetalte renter, op til et total nominelt beløb på DKK 400 millioner (”Tilbagekøbstilbuddet” eller ”Tender Offer”).

Tilbagekøbstilbuddet udløb kl. 12.00 den 17. september 2025, og Obligationerne vil blive tilbagekøbt på de vilkår og under de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 15. september 2025 (”Tender Information Document”).

Ved udløbet af Tilbagekøbstilbuddet var der modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne i henhold til Tilbagekøbstilbuddet for et samlet nominelt beløb på DKK 484 millioner. Alm. Brand accepterer at tilbagekøbe et samlet nominelt beløb på DKK 400 millioner. Tilbagekøbsinstruktionerne er blevet accepteret i henhold til vilkårene samt betingelserne fastsat i Tender Information Document med en pro-rata skaleringsfaktor på 82,5%. Det udestående nominelle beløb efter Tilbagekøbstilbuddet er således DKK 900 millioner.

Valørdagen for Tilbagekøbstilbuddet forventes at være den 22. september 2025.

Alm. Brand har givet mandat til Nordea Bank Abp at agere ’dealer manager’ for Tilbagekøbstilbuddet.

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp

E-mail: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

