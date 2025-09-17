Liven AS - Tallinnas, Lasnamäel asuva uue arenduskinnistu soetus

Liven AS kontserni (Liven) kuuluv Liven Kodu 23 OÜ võitis 2025. aasta septembris toimunud Maa- ja Ruumiameti korraldatud enampakkumise Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Kuristiku asumis, Linnamäe tee 21a asuva arenduskinnistu soetamiseks.

Kuigi täpne ehitusmaht selgub detailplaneeringu menetluse käigus, planeerime ligi 8 700 m2 suurusele soetatavale kinnistule terviklikku elu- ja ärihoonete kompleksi, mis loob piirkonda kaasaegsed võimalused elamiseks, töötamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Liven AS-i nõukogu esimehe Andres Aaviku sõnul on Lasnamäel uue arendusprojekti käivitamine turu ootustele vastav samm. „Meil on väga hea meel naasta Lasnamäele ja täiendada Liveni arendusportfelli suure potentsiaaliga linnaosaga. Kuristiku asum on suurepärase taristuga – siin on koolid, lasteaiad ja head transpordiühendused, mis vastavad 15 minuti linna põhimõtetele. Tallinna linn on piirkonda panustanud parkide ja mänguväljakute rajamisega. Samas ei ole piirkonda ligi 30 aasta jooksul rajatud ühtki tänapäevast elamispinda, kuigi nõudlus eriilmeliste ja kvaliteetsete kodude järele on selgelt olemas,“ kommenteeris Aavik.

„Meie varasem kogemus Lasnamäel on olnud väga positiivne. Märgilise tähtsusega on ka fakt, et just Lasnamäel Virbi tänaval asuv 2017. aastal valminud projekt oli esimene arendus, kus Liven hakkas laialdaselt pakkuma täiendavate sisustusvalikute võimalust. Uus arendus täiendab hästi ka Liveni portfelli, mis seni on jagunenud Haabersti, Pirita, Põhja-Tallinna, Kesklinna ja Nõmme linnaosade vahel,“ lisas Aavik.

Tehingu väärtus on 1,1 miljonit eurot ja kogu projekti hinnanguline investeeringu maht on 22 miljonit eurot. Kinnistu omandamise tehing viiakse läbi kuue nädala jooksul ning tehingu finantseerimisel kasutatakse Liveni rohevõlakirjadest kaasatud vahendeid.



Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee