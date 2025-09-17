CCC applaudit la conception de l'orgue à tuyaux de la cathédrale Saint-Georges

OTTAWA, Ontario, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d'annoncer qu'Orgues Letourneau a achevé la conception du nouvel orgue à tuyaux destiné à la cathédrale St. George's de Perth, en Australie. Les administrateurs du diocèse de Perth, qui supervisent les actifs de la cathédrale, ont signé l'année dernière un contrat avec CCC pour la construction d'un orgue à tuyaux par la société québécoise Orgues Letourneau. Doté d'un buffet en chêne rouge et d'une console à trois claviers, l'orgue comptera au total 3 225 tuyaux. Cet instrument fabriqué à la main sera la pièce maîtresse du riche patrimoine musical de la cathédrale et enrichira les célébrations liturgiques, les concerts et les événements communautaires.

La cathédrale Saint-Georges est la principale cathédrale anglicane du diocèse de Perth et un monument d'importance spirituelle, culturelle et architecturale en Australie occidentale. Située au cœur du centre-ville de Perth, la cathédrale joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et civique de la communauté. Son nouvel orgue vise à allier savoir-faire traditionnel et ingénierie moderne, afin de garantir des décennies de service et une contribution durable au diocèse anglican de Perth. Il devrait être achevé et installé en 2027, après des évaluations rigoureuses de sa construction et de sonorisation.

Orgues Létourneau est reconnu internationalement pour ses orgues à tuyaux fabriqués sur mesure, que l'on trouve dans les salles de concert, les universités et les lieux de culte du monde entier. CCC a déjà collaboré avec succès avec Orgues Létourneau, notamment pour la conception, la construction et l'installation d'orgues à tuyaux pour la St. Mark's School of Texas à Dallas, au Texas, pour le RiverCenter for the Performing Arts à Columbus, en Géorgie, et pour le Selwyn College de l'université de Cambridge au Royaume-Uni.

Depuis plus de 75 ans, CCC travaille avec de petites entreprises canadiennes comme Orgues Létourneau afin de mettre l'expertise et la technologie canadiennes à la disposition des acheteurs du monde entier. Pour en savoir plus, contactez notre équipe.

