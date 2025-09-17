Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager

I forlængelse af meddelelse udsendt den 1. september 2025 offentliggøres hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManger.



Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 2. oktober 2025.

Dagsorden er vedhæftet og kan desuden hentes på foreningens hjemmeside, fundmarket.dk.

Såfremt der måtte være spørgsmål i relation hertil, kan de rettes til direktør i foreningens administrationsselskab, Fundmarket A/S, Jan Ahlberg, på tlf. 21273903.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen PortfolioManger

Attachments