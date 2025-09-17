Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2025

MEDDELELSE NR. 293

17. september 2025





Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 9. oktober 2025 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.





Yderligere oplysninger

Kim Nicolajsen, CFO

Telefon (+45) 48 13 10 20





