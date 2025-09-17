Acrow fournit un remplacement permanent au pont Blakeney en Ontario

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, société internationale de premier plan spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de ponts, a annoncé aujourd'hui avoir conçu et fourni deux ponts modulaires en acier en remplacement permanent du pont Blakeney vieillissant à Lanark, dans l'Ontario. Ayant appris la réussite d'un projet similaire de pont à panneaux économique dans une commune voisine, les représentants du Comté de Lanark ont conclu qu'une solution de ce type serait leur meilleure option. Outre les économies de coût et les délais de construction plus courts, la polyvalence de la structure permettrait de répondre aux futurs besoins de la communauté.

Le pont d'origine à une voie datait de 1915 et comprenait trois structures séparées enjambant le Mississippi via deux îles. Situé en milieu rural, le pont, considéré comme vital pour la circulation des agriculteurs, des résidents locaux et des touristes, a été réparé et remis en état au fil des années, notamment en 2000, dans le cadre d'un vaste projet de prolongement de la durée de vie de la structure. La décision de remplacer le pont a été prise et, à l'issue d'un processus d'appel d'offres, Acrow a remporté le contrat.

L'un des ouvrages fournis est un pont à 15 travées d'une longueur totale de 45,57 m. Le deuxième pont, à une seule portée, a une longueur de 27,36 m. Chaque structure a été conçue avec une chaussée à deux voies d'une largeur de 7,92 m. Les deux ponts ont un tablier cambré revêtu d'asphalte et sont conformes à la norme CL-625-ONT de charge par essieu ou par voie du Code canadien CSA S6-19 sur le calcul des ponts routiers.

Acrow a proposé à l'entreprise Looby Construction une méthode de lancement innovante et économique, qui consistait à installer le pont à deux portées le plus long en premier avec un lancement en porte-à-faux, en utilisant des parties du pont à une seule portée. Une fois le pont à deux portées mis en place, le pont à une seule portée a été installé avec un portique de lancement, évitant ainsi le recours à un matériel de lancement supplémentaire. L'ouvrage a été officiellement ouvert à la circulation lors d'une cérémonie d'inauguration le 17 juin 2025.

« Les ponts modulaires à panneaux Acrow se sont avérés être la solution idéale pour ce projet, a déclaré Betul Oliver, Responsable Business Development d'Acrow pour l'Est du Canada. La polyvalence de nos solutions pour des projets comme celui-ci permet à Acrow de s'adapter à un vaste éventail de longueurs, de largeurs et de résistances, et la facilité et la rapidité d'assemblage aident à réduire le coût total du projet. »

« Acrow a joué un rôle déterminant dans ce projet en fournissant des informations et des devis détaillés pour les solutions de ponts modulaires, permettant ainsi au Conseil de prendre une décision éclairée, a ajouté Sean Derouin, Directeur des Travaux publics du Comté de Lanark. L'équipe Acrow s'est montrée exceptionnelle, de la fabrication à l'installation finale. Bien que des niveaux d'eau élevés aient retardé la réouverture du pont, l'assemblage et l'installation se sont déroulés sans problème. En partenariat avec Looby Construction, Acrow a apporté une assistance constante tout au long du projet, et le Comté de Lanark est extrêmement satisfait du résultat. »

« Une fois encore, l'entreprise Acrow est fière d'avoir participé à cet important projet d'amélioration de l'infrastructure de transport de l'Ontario, a déclaré Oliver Radack, Directeur Business Development et Opérations d'Acrow Canada. Surtout dans les régions rurales et reculées, les systèmes de ponts modulaires compacts d'Acrow peuvent constituer une alternative nettement supérieure à la construction de ponts traditionnels, et nous sommes ravis d'avoir collaboré avec le Comté de Lanark sur ce projet prestigieux au service des communautés locales. »

