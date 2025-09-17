Lactalis Canada publie son rapport ESG 2024

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine de marques emblématiques telles que Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et qui fait partie du Groupe Lactalis basé en France, a publié aujourd’hui son rapport 2024 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport souligne l’engagement de l’entreprise à être un transformateur laitier durable et responsable pour ses principales parties prenantes dans toute sa chaîne d’approvisionnement, notamment ses employés, ses consommateurs, ses clients, ses fournisseurs, les producteurs laitiers, le gouvernement, l’industrie et ses partenaires communautaires.

« En 2024, l’équipe de Lactalis Canada a mis en place des bases solides pour faire progresser notre démarche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui est étroitement liée à nos valeurs, à nos employés, et à nos objectifs commerciaux à long terme », a déclaré Mark Taylor, Président et chef de la direction de Lactalis Canada. « En regardant vers l’avenir, nous sommes stimulés par la possibilité de travailler main dans la main avec nos employés, nos clients, nos agriculteurs, nos fournisseurs et nos partenaires pour façonner un futur défini par une main-d’œuvre dévouée, une industrie prospère, une planète plus saine et des collectivités plus fortes à travers le Canada. Nous avons réalisé des progrès considérables, mais nous savons que, collectivement, nous sommes Better Together (meilleurs ensemble). »

Conformément au cadre ESG mondial établi par le Groupe Lactalis, ce rapport est axé sur trois piliers fondamentaux d’incidence : les Hommes et les collectivités; les produits et les terroirs; ainsi que la Terre et ses ressources. Ces piliers s’articulent autour des priorités clés suivantes : l’économie circulaire et l’emballage, l’action climatique et le bien-être animal.

Les points forts pour 2024 sont les suivants :

Les Hommes et les collectivités

Entreprise reconnue comme l’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto par Mediacorp Canada inc., qui sélectionne les employeurs qui se distinguent dans leur secteur en offrant des conditions de travail exceptionnelles.

Investissement de plus de 3,3 millions de dollars dans des initiatives communautaires à travers le pays, dont près d’un million de litres/kilogrammes de lait et de produits laitiers nutritifs de haute qualité.

Soutien à plus de 100 organisations grâce au Fonds d’enrichissement communautaire de Lactalis Canada.

Amélioration des performances en matière de sécurité avec une diminution de 12 % du taux d’accidents du travail par rapport à l’année précédente.

Renforcement de l’engagement en faveur du développement de nos équipes avec 42 % des postes salariés pourvus par des candidats internes.



Les produits et les terroirs

Réduction des déchets et augmentation de la productivité des laboratoires grâce à l’adoption de technologies efficaces telles que le système Tempo de BioMérieux et l’analyseur de matière grasse Oracle de CEM.

Élargissement des gammes de produits pour mieux tenir compte des préférences alimentaires des consommateurs, notamment par le développement et l’introduction de fromages et de beurres sans lactose, l’expansion de la gamme de yogourts à haute teneur en protéines et à faible teneur en sucre, fabriqués à partir d’ingrédients naturels.

Adoption de pratiques d’approvisionnement responsable avancées, avec près de 500 millions d’impressions du logo de la vache bleue pour les consommateurs sur nos quelque 800 produits qui contiennent 100 % de lait canadien nutritif et de haute qualité.

Poursuite de l’appui des pratiques exemplaires scientifiquement fondées en matière de bien-être des animaux dans les fermes laitières canadiennes en tant que membre du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage.

La Terre et ses ressources

Ouverture de notre nouveau centre de distribution prêt pour le zéro carbone à Oshawa, en Ontario. Cette installation ultramoderne accroît la capacité et l’efficacité du réseau de notre chaîne d’approvisionnement.

Célébration de la validation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe Lactalis par l’initiative Science-Based Targets, marquant une validation essentielle de la stratégie climatique du Groupe Lactalis.

Réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et de portée 2 de 10,3 % depuis 2019.

Élimination totale du PVC dans nos emballages, favorisant ainsi une plus grande circularité dans nos systèmes de recyclage.

Économie de 191 345 tonnes d’emballages grâce à des programmes d’allègement, réduisant ainsi la quantité de matériaux utilisés.



Pour lire le rapport ESG 2024 de Lactalis Canada, cliquez ICI.

À propos de Lactalis Canada inc. Forte d’une histoire s’étalant sur 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file canadien du secteur laitier à l’origine des marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Cheestrings Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Bfit, Enjoy!, Marie Morin Canada, Galbani, et Président. Avec plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication à travers le Canada, l’entreprise et ses plus de 4000 employés s’engagent à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens grâce à une croissance durable et responsable, à des produits de haute qualité, à une contribution aux collectivités et à un partenariat avec les agriculteurs, les clients, les partenaires et les fournisseurs. Lactalis Canada figure sur la liste 2025 des meilleurs employeurs du Canada établie par Forbes et est l’un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2025. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, le chef de file mondial du secteur laitier, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr

