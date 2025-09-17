La plateforme Denodo 9.3 est désormais disponible et propose une prise en charge révolutionnaire pour lʼinnovation en matière dʼIA

PALO ALTO, Californie, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , un leader dans la gestion des données, a annoncé un soutien accru à lʼinnovation en matière dʼIA en intégrant DeepQuery à la plateforme Denodo 9.3 . DeepQuery est une fonctionnalité de recherche avancée qui va au-delà de la simple recherche factuelle et permet de traiter des questions analytiques complexes en fournissant un raisonnement détaillé et complet.

Améliorations apportées à la plateforme Denodo

La dernière version de la plateforme Denodo , 9.3, consolide la position de Denodo comme fondation de lʼinnovation en matière dʼIA. De nombreuses tâches liées à lʼIA sont aujourdʼhui opérationnelles. Elles concernent notamment les chatbots, qui peuvent répondre à des requêtes reposant sur des données concrètes, et les agents IA, qui agissent de manière autonome et prennent des décisions en temps réel en fonction des situations observées. Cela nécessite un accès bidirectionnel et en temps réel à de grands volumes de données actualisées provenant de sources originales, dans un environnement de données distribué en constante expansion, tout en protégeant la sécurité et la conformité des données et en réduisant les coûts. Une étude récente du MIT a révélé que 95 % des projets liés à lʼIA ne génèrent pas de retour sur investissement positif , principalement en raison de lʼincapacité de lʼIA à apprendre et à agir adéquatement dans des environnements opérationnels en constante évolution, faute dʼune infrastructure de données capable de prendre en charge de telles quantités de trafic. La plateforme Denodo 9.3 intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités renforçant ainsi ses assises en matière dʼIA opérationnelle. Ces améliorations majeures comprennent :

Une plus grande adaptabilité pour les aperçus matérialisés : les aperçus matérialisés et les caches de données résistent désormais à lʼévolution des schémas, permettant aux développeurs de gérer plus facilement les modifications apportées aux produits de données, afin de fournir plus efficacement aux applications dʼIA les données dont elles ont besoin. Cela est essentiel dans les environnements où les agents et les applications dʼIA évoluent rapidement et où leurs schémas sous-jacents et autres métadonnées changent constamment. Cette fonctionnalité accélère également les mises à jour incrémentielles des data lakehouses, afin que les données qui y sont stockées restent exploitables par lʼIA.

ces nouveaux contrôles permettent de consulter à la demande les politiques dʼaccès aux données, garantissant ainsi une plus grande flexibilité au sein des environnements opérationnels dynamiques où les besoins en matière de confidentialité et de sécurité évoluent constamment. Génération automatique du contexte commercial : dans le cadre de la stratégie de la plateforme Denodo visant à enrichir lʼIA avec des métadonnées commerciales pertinentes, Denodo Assistant génère désormais automatiquement des balises et des attributs de métadonnées précisant le contexte commercial. La dernière version génère et met à jour automatiquement les intégrations de métadonnées dans une base de données vectorielle (PGVector). Ce processus accélère le développement du contexte commercial, nécessaire pour adapter les données à lʼIA, et permettra également des itérations plus rapides du contexte commercial à mesure quʼil évolue.

Associé à la solution en libre-service destinée aux utilisateurs professionnels, Denodo Data Marketplace, introduite dans Denodo Platform 9.2, Denodo offre désormais une base de données dʼentreprise inégalée qui répond aux besoins contextuels en temps réel des utilisateurs et des applications dʼIA.

« Denodo prend de lʼampleur dans le domaine de la gestion des données basée sur lʼIA, afin de suivre le rythme des changements fulgurants », a déclaré Alberto Pan, directeur technique chez Denodo. « Les organisations doivent évoluer dans des environnements opérationnels dynamiques qui transcendent les frontières traditionnelles des réseaux et du stockage. La plateforme Denodo leur permet de sʼadapter rapidement à ces nouveaux cas dʼutilisation en constante évolution, concernant des données adaptées à lʼIA et à lʼentreprise, dans ce contexte bien souvent volatile. »

Denodo présente DeepQuery

Denodo DeepQuery, la fonctionnalité de recherche approfondie multi-agents, pré-annoncée en juillet, est désormais disponible sur GitHub . Grâce à DeepQuery, les développeurs dʼIA peuvent exécuter des requêtes complexes, en plusieurs étapes et adaptées au contexte, basées sur des questions ouvertes, comme la recherche des causes du taux de désabonnement ou lʼidentification des principaux facteurs de fidélisation des clients dans divers systèmes. DeepQuery fournit en seulement quelques minutes des informations exploitables en temps réel. En temps normal, un analyste de données expérimenté aurait besoin de plusieurs jours pour produire ces informations.

DeepQuery offre à la communauté IA et des développeurs un accès en open-source aux possibilités de recherche approfondie de Denodo. Sʼappuyant sur la couche sémantique et le SDK IA de Denodo, DeepQuery détermine de manière dynamique les données nécessaires, en extrait une vue en temps réel et orchestre des processus complexes de récupération et de raisonnement.

En voici les principaux avantages :

Des interactions IA plus pertinentes : permet aux agents IA dʼaffiner de manière itérative les questions et la logique afin de fournir des réponses plus précises et plus proches du contexte

permet aux agents IA dʼaffiner de manière itérative les questions et la logique afin de fournir des réponses plus précises et plus proches du contexte Une gouvernance et une sécurité exhaustives des données : garantit la conformité des requêtes basées sur lʼIA vis-à-vis des politiques, du masquage et des contrôles dʼaccès de lʼentreprise

garantit la conformité des requêtes basées sur lʼIA vis-à-vis des politiques, du masquage et des contrôles dʼaccès de lʼentreprise Une flexibilité en open source : disponible sous licence Apache, permettant la personnalisation et les contributions de la communauté



Ces innovations sont déjà reconnues dans lʼensemble du secteur. « Chez Sigmasoft, nous suivons de près les innovations de Denodo dans le domaine de lʼIA dʼentreprise, notamment les capacités de recherche approfondie de Denodo DeepQuery », a indiqué Shivaji Basu, directeur IA chez Sigmasoft, partenaire de Denodo. « Nous sommes ravis de cette mise à disposition générale, et de pouvoir ainsi collaborer avec nos clients et les aider à obtenir des informations commerciales compréhensibles et inter-systèmes à lʼéchelle de lʼentreprise. Cʼest cette maturité IA qui permet aux décideurs dʼagir rapidement et en toute confiance. »

Le succès de ce partenariat comme dʼautres, ainsi que celui de la clientèle diversifiée de Denodo, renforcent le leadership de Denodo dans la mise en œuvre dʼune IA dʼentreprise non seulement viable, mais aussi concrète, réglementée et efficace.

