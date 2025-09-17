Denodo Platform 9.3 זמינה כעת עם תמיכה פורצת דרך בחדשנות בינה מלאכותית

פאלו אלטו, קליפורניה, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הכריזה על תמיכה נוספת בחדשנות בינה מלאכותית עם הזמינות של DeepQuery ב-Denodo Platform 9.3. DeepQuery היא יכולת מחקר עמוקה הנמתחת אל מעבר לאחזור מבוסס עובדות כדי להתמודד עם שאלות מורכבות ואנליטיות באמצעות נימוקים מפורטים והסברים מלאים.

שיפורים בפלטפורמת Denodo

9.3, המהדורה האחרונה של פלטפורמת Denodo, מבססת את Denodo כבסיס לחדשנות בינה מלאכותית. רבים מעומסי העבודה של הבינה המלאכותית של ימינו הם תפעוליים, וכוללים מקרי שימוש כגון צ'אטבוטים שיכולים להגיב להנחיות המבוססות על נתונים חיים, וסוכני בינה מלאכותית שנוקטים פעולה באופן אוטונומי ומקבלים החלטות בזמן אמת בתגובה למצבים חיים. זה דורש גישה דו-כיוונית בזמן אמת לכמויות גדולות של נתונים חיים ממקורות מקוריים, בנוף נתונים מבוזר ומתרחב ללא הרף, תוך הגנה על אמצעי אבטחה ותאימות עקביים של נתונים והפחתת עלויות. מחקר שנערך לאחרונה ב-MIT מצא ש-95% מפרויקטי הבינה המלאכותית אינם מספקים החזר ROI חיובי, והסיבה העיקרית היא חוסר היכולת של הבינה המלאכותית ללמוד ולפעול נכון בסביבות הפעלה משתנות ללא הרף עקב היעדר תשתית נתונים שיכולה לתמוך בעומסי עבודה כאלה. פלטפורמת Denodo 9.3 מוסיפה מספר תכונות חדשות המחזקות את הבסיס שלה לבינה מלאכותית תפעולית. השיפורים העיקריים כוללים:

*גמישות רבה יותר עבור תצוגות של שאילתות ממומשות: תצוגות של שאילתות ממומשות ומטמוני זיכרון נתונים עמידים כעת בפני התפתחות סכמות, מה שמאפשר למפתחים לבצע ניהול שינויים במוצרי נתונים בגמישות רבה יותר, וזאת במטרה לצייד יישומי בינה מלאכותית בצורה יעילה יותר בנתונים הדרושים להם. זה קריטי בסביבות בהן סוכני בינה מלאכותית ויישומים עוברים איטרציות מהירות, והסכמות הבסיסיות שלהם ופרטי מטא-דאטה אחרים משתנים כל הזמן. יכולת זו גם מאיצה עדכונים מדורגים של אגמי נתונים בתי נתונים ב-Lakehouse, כך שהנתונים השוכנים באגם הנתונים יישארו מוכנים לבינה מלאכותית.



*בקרות גישה דינמיות: בקרות חדשות אלה מאפשרות חיפושים לפי דרישה של מדיניות גישה לנתונים, לגמישות רבה יותר בסביבות דינמיות ותפעוליות שבהן צרכי הפרטיות והאבטחה משתנים לעתים קרובות.



*יצירה אוטומטית של הקשר עסקי: בהתאם לדגש של פלטפורמת Denodo על העשרת AI במטא נתונים עסקיים רלוונטיים, Denodo Assistant מייצר כעת באופן אוטומטי תגי מטא נתונים ותכונות המציינים הקשר עסקי, והמהדורה האחרונה יוצרת ומעדכנת כעת באופן אוטומטי הטמעות מטא נתונים במסד נתונים וקטורי (PGVector). זה מאיץ את הוספת ההקשר העסקי, הדרוש להפיכת הנתונים למוכנים לבינה מלאכותית, וזה גם יאפשר איטרציות מהירות יותר של הקשר עסקי ככל שהוא מתפתח.



*כתיבה חוזרת לטבלאות Iceberg באמצעות Databricks Unity: עבור ארגונים עם ארכיטקטורת נתונים המתמקדת באדם נתונים מסוג Databricks, Denodo מאפשרת כעת לבנות סוכני בינה מלאכותית ויישומים אחרים שיכולים לכתוב חזרה לטבלאות Iceberg המנוהלות בידי Databricks Unity, לקבלת ביצועים מיטביים בסביבות Databricks המשתנות לעתים קרובות.



יחד עם חווית השירות העצמי של Denodo Data Marketplace, שהוצגה בפלטפורמת Denodo 9.2, Denodo מספקת כעת בסיס נתונים ארגוני ללא תחרות העונה על הצרכים העסקיים-הקשרים בזמן אמת של אנשים ויישומי בינה מלאכותית.



"Denodo צוברת תאוצה בתחום ניהול הנתונים המופעל על ידי בינה מלאכותית, כדי לעמוד בקצב השינויים המהירים", אמר אלברטו פאן (Alberto Pan), מנהל הטכנולוגיה הראשי (CTO) ב-Denodo. "ארגונים צריכים לנווט בסביבות תפעוליות דינמיות החוצות את גבולות הרשת והאחסון המסורתיים, ופלטפורמת Denodo מספקת דרך להתאים במהירות את מקרי השימוש המהירים החדשים הללו סביב נתונים מוכנים לבינה מלאכותית ומוכנים לעסקים, בהקשר הפכפך לעתים קרובות זה".

Denodo משחררת את DeepQuery

Denodo DeepQuery, יכולת המחקר העמוק בריבוי סוכנים שהוכרזה מראש ביולי, זמינה כעת באופן כללי ב-GitHub. בעזרת DeepQuery, מפתחי בינה מלאכותית יכולים להריץ שאילתות מורכבות, מרובות שלבים ועם מודעות להקשר, המונעות על ידי שאלות פתוחות, כמו חשיפת מקורות נטישה או זיהוי המניעים המרכזיים לנאמנות לקוחות במגוון מערכות שונות. DeepQuery מספקת תובנות מלוות הסברים בזמן אמת, ותוך דקות, שבדרך כלל ייקח למנתח נתונים מיומן מספר ימים לייצר.

DeepQuery מספקת לקהילות הבינה המלאכותית והמפתחים גישת קוד פתוח ליכולות המחקר העמוקות של Denodo. בהתבסס על השכבה הסמנטית ו-ערכת פיתוח בינה מלאכותית של Denodo, DeepQuery קובעת באופן דינמי אילו נתונים נדרשים, מפיקה תצוגה שלהם בזמן אמת, ומתאמת תזרימי עבודה מורכבים של אחזור והסקה.

היתרונות כוללים:



*אינטראקציות בינה מלאכותית חכמות יותר: מאפשרת לסוכני AI לחדד שאלות והיגיון באופן איטרטיבי, כדי לספק תשובות מדויקות ועשירות יותר בהקשר



*פיקוח ואבטחה מקיפים על נתונים: שומרת על שאילתות מונחות בינה מלאכותית מותאמות למדיניות ארגונית, מיסוך ובקרות גישה



*גמישות בקוד פתוח: זמינה תחת רישיון Apache, המאפשר התאמה אישית ותרומות לקהילה



ההתקדמות הזו כבר זוכה להכרה ברחבי התעשייה. "ב-Sigmasoft, אנו עוקבים מקרוב אחר החדשנות של Denodo בבינה מלאכותית ארגונית - כולל יכולות המחקר העמוק של Denodo DeepQuery", אמר שיבאג'י באסו (Shivaji Basu), מנהל תחום בינה מלאכותית ראשי ב-Sigmasoft, שותפה של Denodo. "עם הזמינות הכללית שלו, אנו נרגשים לשתף פעולה ולעזור ללקוחות לקבל תובנות עסקיות חוצות מערכות הניתנות להסבר בקנה מידה ארגוני. זה סוג של בגרות בינה מלאכותית שמעצימה את מקבלי ההחלטות במהירות ובביטחון כאחד".



ההצלחה של שותפים אלה ואחרים, כמו גם ההצלחה של בסיס הלקוחות המגוון של Denodo, מחזקים את ההובלה של Denodo בהפיכת הבינה המלאכותית הארגונית לא רק לאפשרית, אלא גם מעשית, נשלטת ומשפיעה.



אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

