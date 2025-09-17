Tabnine est reconnu Visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dans la catégorie « Assistants de codage IA »

La plateforme IA d’entreprise de Tabnine offre des fonctionnalités facilitant les déploiements complexes et sécurisés

TEL AVIV, Israël, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, pionnier du développement de logiciels basés sur l’IA, annonce ce jour avoir été désigné Visionnaire dans le Magic Quadrant 2025 de Gartner dans la catégorie « Assistants de codage IA ».

Cette distinction fait suite au classement de Tabnine en tant qu’Acteur de niche en 2024. La plateforme continue de proposer des fonctionnalités de codage IA d’entreprise facilitant les déploiements complexes et sécurisés.

Tabnine est un assistant de codage IA spécialement conçu pour les équipes d’entreprise disposant de bases de code complexes, de piles technologiques mixtes et d’exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. Qu’il soit déployé en tant que SaaS, cloud privé virtuel, sur site ou entièrement isolé, Tabnine offre un contrôle total sur l’environnement : aucune connexion sortante, aucune télémétrie, aucune mise à jour silencieuse. Un système isolé est un système qui fonctionne entièrement au sein d’un réseau sécurisé et déconnecté. Il est isolé physiquement et électroniquement, sans aucune connexion de données entrantes ou sortantes vers Internet, les services cloud ou les API externes. Ce niveau de contrôle est essentiel pour les équipes travaillant dans des environnements qui n’autorisent pas les outils ayant des connexions externes pour des raisons de sécurité, comme les équipes dans les secteurs de la défense, de l’aérospatiale et des secteurs soucieux de la sécurité.

Les fonctionnalités de Tabnine sont les suivantes :

Options en matière de déploiement . Tabnine offre une grande souplesse, allant des configurations entièrement hébergées aux environnements isolés. Il prend en charge un large éventail de configurations, notamment le cloud privé, le cloud privé virtuel et les installations sur site.

. Tabnine offre une grande souplesse, allant des configurations entièrement hébergées aux environnements isolés. Il prend en charge un large éventail de configurations, notamment le cloud privé, le cloud privé virtuel et les installations sur site. Choix du modèle . Tabnine prend en charge à la fois les modèles LLM propriétaires et les modèles sélectionnés par les clients.

. Tabnine prend en charge à la fois les modèles LLM propriétaires et les modèles sélectionnés par les clients. Tableau de bord analytique . Il fournit des informations opérationnelles, telles que l’utilisation de modèles, la qualité d’exécution et l’adoption par les développeurs.

. Il fournit des informations opérationnelles, telles que l’utilisation de modèles, la qualité d’exécution et l’adoption par les développeurs. Personnalisation du code d’entreprise. Propose des contrôles de modèle granulaires, des options sur l’appareil pour les codes sensibles et une prise en charge multimodale émergente, telle que la saisie d’images et les agents d’IA pour la génération de tests.

« Nous sommes ravis d’être classés parmi les visionnaires et nous pensons que Tabnine donne la priorité à ce dont les entreprises ont réellement besoin pour déployer l’IA à grande échelle et en toute sécurité », a déclaré Eran Yahav. « Le marché des assistants de codage IA est en train de se banaliser rapidement et nous nous démarquons délibérément en proposant une solution conçue pour les environnements complexes, offrant une sécurité robuste, une conformité et un contrôle total sur le déploiement. Nous donnons la priorité à ce dont les entreprises ont besoin pour déployer en toute sécurité une IA fiable, avec ou sans intervention humaine. »

En plus d’avoir été reconnu dans le Magic Quadrant de Gartner, Tabnine a récemment été désigné Leader dans le rapport Omdia Universe 2025 consacré aux assistants IDE No-Low-Pro et comme lauréat du prix « Best Innovation in AI Coding » pour les AI Tech Awards 2025.

« Nous considérons ces distinctions comme le reflet de la plateforme d’entreprise que nous avons mise en place, des résultats concrets que nous avons obtenus et de la confiance que nous avons su gagner auprès de certaines des organisations d’ingénierie les plus sophistiquées au monde », a déclaré M. Yahav.

Tabnine bénéficie d’une longue expérience et d’une forte fidélisation de sa clientèle par rapport à de nombreux nouveaux arrivants. Il observe également une stratégie de financement rigoureuse, avec notamment une levée de fonds de 8 millions de dollars en avril 2025, portant le financement total à 65 millions de dollars.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, rendez-vous sur Tabnine à l’adresse suivante : https://www.tabnine.com/gartner-2025-magic-quadrant/

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service figurant dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les rapports de recherche publiés par Gartner reprennent les avis du cabinet d’études de Gartner et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec l’autorisation de leur propriétaire. Tous droits réservés.

À propos de Tabnine

Tabnine aide les développeurs et les entreprises à accélérer et sécuriser le développement logiciel à l’aide de l’IA générative. Comptant plus d’un million d’utilisateurs mensuels et des déploiements dans des milliers d’organisations, l’assistant de codage IA privé, ouvert et sécurisé de Tabnine s’intègre parfaitement à chaque étape du cycle de vie du développement. Tabnine bénéficie de la confiance des principales équipes d’ingénieurs pour accélérer le développement, améliorer la qualité du code et garantir un contrôle total sur l’adoption de l’IA.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tabnine.com.

