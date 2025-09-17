Foncière 7 Investissement: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

Paris, le 17 septembre 2025

Communiqué de mise à disposition du

rapport financier semestriel au 30 juin 2025

La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».

