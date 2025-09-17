Foncière 7 Investissement: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

Paris, le 17 septembre 2025
Communiqué de mise à disposition du
rapport financier semestriel au 30 juin 2025
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
FONCIERE 7 INVESTISSEMENT
Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros
55, rue Pierre Charron - 75008 Paris - 486 820 152 RCS PARIS
Pièce jointe
- Foncière 7 Investissement- Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 06 2025