RCI BANQUE : ÉMISSION INAUGURALE DE 400 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS PERPÉTUELLES ADDITIONAL TIER 1 NON-CALL 5,5 ANS

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a émis sa première émission d’obligations perpétuelles Additional Tier 1 (AT1), Non-Call 5,5 ans. Ces obligations seront remboursables durant les six mois précédant le 24 mars 2031, ainsi qu’à chaque date suivante de paiement des intérêts. Le coupon est fixé à 6,125 % jusqu’au 24 mars 2031 ; au-delà de cette date, il sera réinitialisé tous les cinq ans au taux swap 5 ans + 384 points de base.

L’opération a suscité un fort intérêt, avec un carnet d’ordres final atteignant près de 7,6 milliards d’euros provenant de 403 souscripteurs. Cette émission vise à optimiser la structure du capital en remplissant partiellement le compartiment AT1, tout en diversifiant la base d’investisseurs. Elle s’inscrit dans une stratégie dynamique de gestion du capital, destinée à maintenir une structure financière solide et des marges de sécurité robustes par rapport aux exigences réglementaires.

Le succès de cette transaction témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et sa capacité à accéder aux marchés de capitaux sous différents formats de dette.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 633 000 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin juin 2025 et vendu 1,8 millions de services. A fin juin 2025, les actifs productifs moyens sont de 58,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 607 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin juin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 49% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

Suivez-nous sur X : @Mobilize_FS

