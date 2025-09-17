ESSO S.A.F. : RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

Nanterre, le 17 septembre 2025

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

DU PREMIER SEMESTRE 2025

EBITDA ajusté positif 82 M€

Effets stocks négatifs 123 M€

Perte nette 85 M€

Charles Amyot, Président et Directeur Général d’Esso S.A.F. a déclaré :

“ Par rapport au premier semestre 2024, dans un contexte de baisse de 30 % des indicateurs de marges de raffinage publiés par la DGEC, le groupe a enregistré un EBITDA ajusté positif de 82 M€, en hausse de 48 M€. Ce résultat démontre encore une fois la solidité de ses fondamentaux, la résilience de sa performance et le professionnalisme de ses équipes. ”

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) premier semestre 2025 premier semestre 2024 Année 2024 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 3,7 5,4 12,6 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) 5 844 9 007 17 944 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 7 596 10 363 22 206 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3) 5 895 8 341 17 187 Résultat opérationnel (158) 112 74 Produits et charges financiers 39 39 64 Impôts courants et différés 34 (35) (31) Résultat net part du groupe (85) 116 107 EBITDA (A) (122) 152 140 Effets stocks (B) (123) 118 11 Autres éléments d'ajustement (C) (81) 0 71 EBITDA ajusté (A)-(B)-(C) 82 34 58

Résultats Financiers Consolidés

Le résultat opérationnel du groupe est une perte de 158 M€ au premier semestre 2025. Les effets stocks sont négatifs pour 123 M€. Au premier semestre 2024, le résultat opérationnel était un gain de 112 M€ et les effets stocks positifs pour 118 M€.

En application de la norme IAS36, le groupe a procédé à une dépréciation d’actifs de 60 M€, soit environ 12 % de la valeur nette totale des actifs industriels, pour tenir compte de la révision à la baisse des prévisions de flux de trésorerie de certains projets et des hypothèses du taux de change du dollar retenues.

Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, l’EBITDA ajusté du premier semestre 2025 est positif de 82 M€ et comprend des effets de change opérationnels positifs pour 52 M€. Au premier semestre 2024, l’EBITDA ajusté était positif à 34 M€ et comprenait des effets de change négatifs pour 10 M€.

Le résultat financier est positif de 39 M€ (39 M€ au premier semestre 2024) et comprend 22 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est une perte de 85 M€ contre un gain de 116 M€ au premier semestre 2024.





Bilan et Position Financière

Au 30 juin 2025, les capitaux propres du groupe, après approbation du paiement du dividende de 681 M€ payé le 10 juillet 2025, s’élèvent à 1 482 M€ contre 2 251 M€ au 31 décembre 2024. La position financière nette est positive de 1 346 M€ (positive de 1 493 M€ au 31 décembre 2024). Les engagements de retraite non préfinancés se montent à 347 M€ au 30 juin 2025.





Performance opérationnelle

Pour rappel, le groupe a cédé en novembre 2024 la raffinerie de Fos-sur-Mer qui représentait

35 % de la capacité industrielle du groupe, ce qui explique la baisse des productions et des ventes par rapport au premier semestre 2024.

35 % de la capacité industrielle du groupe, ce qui explique la baisse des productions et des ventes par rapport au premier semestre 2024. 3,7 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le Groupe au cours du premier semestre 2025, en baisse de 31 % par rapport au premier semestre 2024. Ces chiffres tiennent compte du grand arrêt pour maintenance planifiée de la raffinerie de Gravenchon dont les unités affectées ont été arrêtées à partir du 1er mars puis redémarrées progressivement à partir du 12 mai 2025.

Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 7,6 millions de m 3 , en baisse de 27 % par rapport au premier semestre 2024, et les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en baisse de 29,3 %, dans un marché en baisse de 0,3 % sur les 6 premiers mois de 2025 par rapport aux 6 premiers mois de 2024 selon le Comité Professionnel du Pétrole.

, en baisse de 27 % par rapport au premier semestre 2024, et les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en baisse de 29,3 %, dans un marché en baisse de 0,3 % sur les 6 premiers mois de 2025 par rapport aux 6 premiers mois de 2024 selon le Comité Professionnel du Pétrole. Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 5,8 milliards d’euros, en baisse de 35 % par rapport au premier semestre 2024, reflétant principalement l’impact de la cession de la raffinerie de

Fos-sur-Mer et la baisse des cours des produits pétroliers.

Environnement économique

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 72 $ (66 €) par baril de Brent au premier semestre 2025 contre 84 $ (77 €) au premier semestre 2024. (Source: DGEC).

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne au premier semestre 2025 à 1,09 $ / € contre

1,08 $ / € au premier semestre 2024.

1,08 $ / € au premier semestre 2024. L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat s’est établi en moyenne à 41 € / tonne pour le premier semestre 2025, contre 59 € / tonne au premier semestre 2024.





Projet de cession de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. à North Atlantic

Pour rappel, comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 28 mai 2025 , ExxonMobil France Holding SAS a annoncé être entrée en négociations exclusives avec North Atlantic France en vue de lui céder l’intégralité de sa participation dans Esso S.A.F., qui représente 82,89 % du capital d’Esso S.A.F. par la signature d’une promesse d’achat (« put option agreement »).

L’opération envisagée, qui prévoit avant le changement de contrôle l’acquisition par des sociétés du groupe ExxonMobil de certaines marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle actuellement détenus par Esso S.A.F. ainsi que les activités de commercialisation de lubrifiants et de produits spécialisés actuellement exploitées par Esso S.A.F. a été soumise aux instances représentatives du personnel compétentes , conformément aux dispositions légales applicables par un processus qui s’est achevé le 4 septembre 2025.

En cas de signature des documents transactionnels définitifs, la réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle serait soumise à l’obtention de certaines autorisations réglementaires ainsi qu’à la finalisation de certains accords de financement, et devrait intervenir au cours du dernier trimestre de l’année 2025.

Projet de cession et de portage de la propriété des inventaires.

Esso S.A.F. travaille à la mise en place d'un accord de cession et de portage de la propriété de ses inventaires de pétrole brut et de produits avec une banque de façon à limiter son besoin en fonds de roulement ainsi que son exposition aux variations des cours. La mise en place de cet accord devrait être effective dans les prochaines semaines.

Se transformer aujourd'hui et contribuer à des solutions pour demain

La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d’énergies fossiles et à une évolution significative des marchés de produits pétroliers. L’ampleur et le rythme de ces changements demeurent incertains.

Le groupe Esso S.A.F. est exposé aux incertitudes concernant l’évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu’à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale.

Dans un monde où l’instabilité géopolitique souligne l’importance de la sécurité des approvisionnements en énergie, le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels à l’économie nationale tout en réduisant son impact sur l’environnement. Le groupe poursuit son adaptation aux mutations des marchés sur lesquels il opère et maintient ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et préserver sa compétitivité. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Esso S.A.F.



Immeuble Spring

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre

Tel: 01 70 48 72 00 Contacts

Catherine Brun - 01 70 48 72 81– catherine.brun@exxonmobil.com

Gildas Guillosseau - 01 70 48 73 40– gildas.guillosseau@exxonmobil.com







Retrouvez les informations du groupe Esso S.A.F. sur le site https://www.corporate.esso.fr

Les comptes consolidés au 30 juin 2025 établis suivant les normes IFRS, ont fait l’objet de l’examen limité des Commissaires aux comptes dont le rapport sera annexé au rapport financier semestriel d'Esso S.A.F. mis en ligne le 19 septembre 2025 sur le site internet https://corporate.esso.fr dans la rubrique informations réglementées, conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

L’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance tels que l’EBITDA ajusté ou le résultat opérationnel ajusté qui excluent des éléments d’ajustement permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

L’EBITDA (ou Earnings Before Interests,Taxes, Depreciation and Amortization) est un acronyme anglo-saxon qui se traduit par « Bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations ». L’EBITDA mesure la rentabilité d’une entreprise indépendamment de sa structure financière, de ses investissements et du paiement de l’impôt sur les sociétés en France.

Les éléments d’ajustement comprennent :

Les effets stocks : La variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks

Les autres éléments d’ajustement : Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que les coûts de remise en état des sites industriels inactifs, cessions d’actifs, dépréciation d’actifs ou autres éléments non récurrents.

###

Pièce jointe