Invillia, subsidiária da AI/R Company, anuncia parceria de alto nível com o GitHub

SÃO FRANCISCO, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI Revolution Company (AI/R), líder global em serviços de transformação em Inteligência Artificial (IA), anunciou que sua subsidiária Invillia, empresa global de engenharia de software, tornou-se Parceira Estratégica do GitHub — o mais alto nível de colaboração com a plataforma.

O GitHub é a principal plataforma digital de suporte a projetos de software, permitindo que a Invillia integre tecnologias de DevOps, IA e nuvem em suas soluções, acelerando o desenvolvimento, reforçando a segurança e impulsionando a modernização do software. Como Parceira Estratégica, a Invillia passa a contar com suporte dedicado, acesso a programas de financiamento estratégico, insights antecipados sobre produtos e planejamento conjunto de entrada no mercado — uma oportunidade de oferecer soluções ainda mais inteligentes e inovadoras para clientes em todo o mundo.

“Esta conquista é um reconhecimento importante e um salto significativo para a Invillia e a AI/R. Como Parceira Estratégica do GitHub, poderemos aprofundar nossa expertise e permanecer na vanguarda da inovação em engenharia de software”, afirma Fran Muratorio, Co-CEO da Invillia. O título destaca o impacto, a experiência e o alinhamento contínuo da empresa com as prioridades do GitHub, abrindo novas portas para colaboração e inovação em escala global.

Sobre a Invillia

A Invillia faz parte da AI Revolution Company (AI/R) e está redefinindo o papel da consultoria de tecnologia e dos modelos de transformação digital, incorporando Inteligência Artificial (IA) em todos os setores e em cada etapa da jornada do cliente. Desde 2003, a Invillia desenvolve soluções avançadas e personalizadas que transformam desafios de negócios em produtos e serviços digitais para líderes de mercado e clientes em todo o mundo.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

