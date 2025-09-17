Lloyds Banking Group amplía su alianza estratégica con Broadcom para acelerar la transformación digital

LONDRES, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour – Lloyds Banking Group y Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) han anunciado hoy una importante ampliación de su alianza de larga trayectoria, respaldada por un nuevo acuerdo plurianual para respaldar la ambiciosa transformación estratégica del grupo.

En la siguiente fase de la alianza, Lloyds Banking Group profundizará en el uso de la cartera de software de infraestructura de Broadcom, en la que figuran VMware Cloud Foundation y soluciones de servidor, para mejorar la resiliencia, la agilidad y la escalabilidad de sus activos tecnológicos.

Esto permitirá al grupo ofrecer servicios digitales más rápidos y fiables a los 28 millones de clientes y empresas a los que presta servicio en todo el Reino Unido.

«La actualización de nuestra infraestructura nos permite seguir ofreciendo a nuestros clientes servicios bancarios digitales rápidos y fiables, ya sea para realizar pagos, solicitar un préstamo o consultar su saldo», señala Ron van Kemenade, director de operaciones (COO) del grupo Lloyds Banking Group. «Esto supone que nuestros clientes disfrutan hoy de un servicio de primera categoría, con una plataforma que puede ampliarse fácilmente y dar soporte a nuevos productos e innovaciones en el futuro».

«La alianza estratégica de Broadcom con Lloyds Banking Group se ha visto reforzada con la incorporación de VMware a nuestra cartera de software de infraestructura existente, que incluye nuestras soluciones de servidor», comenta Luigi Freguia, presidente de EMEA, Broadcom. «Esto promueve nuestro objetivo de habilitar a Lloyds Banking Group para transformar su infraestructura y consolidar su liderazgo como mayor banco digital del Reino Unido».

Lloyds Banking Group implantará VMware Cloud Foundation para respaldar su estrategia de consolidación de centros de datos, lo que proporcionará un modelo operativo coherente en todo su entorno de nube privada, combinando la flexibilidad de la nube pública con la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad de la infraestructura local.

La plataforma será compatible con aplicaciones tradicionales, modernas y basadas en inteligencia artificial con operaciones, gobernanza y controles unificados. Broadcom también prestará servicios profesionales y formación a los equipos de ingeniería de Lloyds para maximizar el valor de la implantación.

Las soluciones de servidor de Broadcom seguirán respaldando las cargas de trabajo críticas de Lloyds, ofreciendo automatización avanzada, herramientas intuitivas y una integración perfecta en entornos híbridos. Estas capacidades ayudarán a reducir los costes operativos, mejorar el rendimiento y promover una cultura más ágil y colaborativa entre los equipos de Tecnologías de la Información, lo que respaldará la prestación continua de servicios digitales esenciales.

Acerca de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) es una empresa líder en tecnología a escala mundial que diseña, desarrolla y suministra una amplia gama de semiconductores, software empresarial y soluciones de seguridad. La cartera de productos de Broadcom, líder en su categoría, da servicio a mercados esenciales incluyendo software para la nube, centros de datos, redes, banda ancha, tecnología inalámbrica, almacenamiento, industria y empresas. Entre nuestras soluciones abarcan redes y almacenamiento para proveedores de servicios y empresas, conectividad de dispositivos móviles y banda ancha, sistemas mainframe, ciberseguridad. así como infraestructura de nube privada e híbrida. Broadcom es una empresa de Delaware con sede en Palo Alto, California. Para obtener más información, visite www.broadcom.com.

Acerca de Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group es el mayor proveedor de servicios financieros minoristas y comerciales del Reino Unido, con más de 28 millones de clientes y presencia en casi todas las comunidades. Nos enorgullece apoyar a las empresas británicas, con cerca de un millón de empresas del Reino Unido que utilizan nuestros servicios bancarios digitales y personalizados líderes en el mercado. Nuestras principales actividades comerciales incluyen la banca minorista y comercial, los seguros generales y el ahorro a largo plazo, que ofrecemos a través de marcas muy reconocidas, como Lloyds, Halifax, Bank of Scotland y Scottish Widows.

Nuestro objetivo es contribuir a la prosperidad de Gran Bretaña. Llevamos más de 320 años al servicio de Gran Bretaña gracias a nuestros productos y servicios, en todas las comunidades y a millones de hogares. Nuestro éxito está vinculado a la prosperidad del Reino Unido, y nuestro objetivo es contribuir a que Gran Bretaña progrese operando como grupo responsable, sostenible e inclusivo.

Broadcom, el logotipo del pulso y Connecting Everything son algunas de las marcas comerciales de Broadcom. El término «Broadcom» se refiere a Broadcom Inc. y/o sus filiales. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Otras marcas registradas son de sus respectivos propietarios.

