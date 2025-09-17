Lloyds Banking Group développe son partenariat stratégique avec Broadcom en vue d’accélérer la transformation numérique

LONDRES, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour – Lloyds Banking Group et Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) ont annoncé aujourd’hui une expansion majeure de leur partenariat de longue date, soutenue par un nouvel accord pluriannuel qui favorisera la mise en œuvre de la transformation stratégique ambitieuse du Groupe.

Dans la prochaine étape de ce partenariat, Lloyds Banking Group développera son utilisation du portefeuille de logiciels d’infrastructure de Broadcom, notamment VMware Cloud Foundation et les solutions mainframe, afin d’améliorer la résilience, l’agilité et l’évolutivité de son parc technologique.

Le groupe bancaire sera ainsi en mesure de fournir des services numériques avec plus de rapidité et de fiabilité aux 28 millions de particuliers et d’entreprises bénéficiant de ses prestations à travers le Royaume-Uni.

« La modernisation de notre infrastructure nous permet de continuer à offrir à nos clients des services bancaires numériques rapides et fiables, que ce soit pour effectuer des paiements, demander un prêt ou vérifier leur solde », a déclaré Ron van Kemenade, Directeur général des opérations chez Lloyds Banking Group. « Nos clients bénéficient ainsi d’un service de premier ordre, avec une plateforme facilement évolutive et capable de prendre en charge de nouveaux produits et innovations à l’avenir. »

« Le partenariat stratégique de Broadcom avec Lloyds Banking Group se voit renforcé par l’ajout de VMware à notre portefeuille existant de logiciels d’infrastructure, qui comprend nos solutions mainframe », a ajouté Luigi Freguia, Président, EMEA de Broadcom. « Cette évolution favorise notre objectif visant à permettre à Lloyds Banking Group de transformer son infrastructure et de consolider sa position de leader en tant que plus grande banque numérique du Royaume-Uni. »

Lloyds Banking Group déploiera VMware Cloud Foundation afin de soutenir sa stratégie de consolidation des centres de données. Ce déploiement permettra de mettre en place un modèle opérationnel cohérent dans l’ensemble de son environnement cloud privé, conjuguant la flexibilité du cloud public à la sécurité, aux performances et à la rentabilité d’une infrastructure sur site.

La plateforme prendra en charge les applications traditionnelles, modernes et alimentées par l’IA grâce à des opérations, une gouvernance et des contrôles harmonisés. Afin de tirer le meilleur parti de ce déploiement, Broadcom fournira également des services professionnels et des formations aux équipes d’ingénieurs de Lloyds.

Les solutions mainframe de Broadcom continueront à soutenir les charges de travail critiques de Lloyds, en offrant une automatisation avancée, des outils intuitifs et une intégration transparente dans les environnements hybrides. Ces fonctionnalités contribueront à la réduction des coûts opérationnels, à l’amélioration de la performance, et à la promotion d’une culture de collaboration plus agile au sein des équipes informatiques, en soutenant la prestation continue de services numériques essentiels.

À propos de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) est un leader mondial du secteur de la technologie qui conçoit, développe et fournit une large gamme de semi-conducteurs, de logiciels d’entreprise et de solutions de sécurité. Le portefeuille de produits de Broadcom, leader dans sa catégorie, dessert des marchés critiques, notamment le cloud, les centres de données, les réseaux, le haut débit, le sans-fil, le stockage, les logiciels industriels et d’entreprise. Notre offre comprend des solutions de réseaux et stockage à l’intention des fournisseurs de service et des entreprises, de connectivité des appareils mobiles et de haut débit, pour le mainframe, la cybersécurité et l’infrastructure cloud privée et hybride. Broadcom est une société du Delaware dont le siège social se trouve à Palo Alto, en Californie. Pour en savoir plus, consultez le site www.broadcom.com.

À propos de Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group est le plus grand prestataire de services financiers aux entreprises et aux particuliers du Royaume-Uni, avec plus de 28 millions de clients et une présence dans presque toutes les communautés. Nous sommes fiers de soutenir les entreprises britanniques, avec près d’un million d’entreprises britanniques bénéficiant de nos services bancaires numériques et relationnels de premier plan. Nos principales activités comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, l’assurance générale et l’épargne à long terme, proposés par des marques reconnues telles que Lloyds, Halifax, Bank of Scotland et Scottish Widows.

Notre mission est de contribuer à la prospérité de la Grande-Bretagne. Nous sommes au service de ce pays depuis plus de 320 ans, à travers nos produits et services, dans toutes les communautés et auprès de millions de foyers. Notre réussite est étroitement liée à la prospérité du Royaume-Uni, et nous aspirons à soutenir la croissance de la Grande-Bretagne en exerçant nos activités de manière responsable, durable et inclusive.

Broadcom, le logo Pulse et Connecting Everything font partie des marques commerciales de Broadcom. Le terme « Broadcom » désigne Broadcom Inc., et/ou ses filiales. Les autres marques commerciales constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts médias :

Roger Fortier

Broadcom

+1.408.348.1569

roger.fortier@broadcom.com

Eloy Ontiveros

Broadcom Communications internationales

+1.650.427.6145

eloy.ontiveros@broadcom.com

Sam Boden

Lloyds Banking Group Relations avec les médias

+0.786.867.5107

samuel.boden@lloydsbanking.com