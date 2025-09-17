Lloyds Banking Group estende la partnership strategica con Broadcom per accelerare la trasformazione digitale

LONDRA, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour – Lloyds Banking Group e Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) hanno annunciato oggi un significativo ampliamento della loro partnership di lunga data, sostenuta da un nuovo accordo pluriennale che supporterà la realizzazione dell'ambiziosa trasformazione strategica del Gruppo.

Nella prossima fase della partnership, Lloyds Banking Group approfondirà l'utilizzo del portafoglio di software infrastrutturali di Broadcom, tra cui VMware Cloud Foundation e soluzioni mainframe, per migliorare la resilienza, l'agilità e la scalabilità del proprio patrimonio tecnologico.

Ciò consentirà al Gruppo di fornire servizi digitali più rapidi e affidabili ai 28 milioni di clienti e aziende che supporta in tutto il Regno Unito.

“L'aggiornamento della nostra infrastruttura ci consente di continuare a fornire servizi bancari digitali rapidi e affidabili ai nostri clienti, sia che effettuino pagamenti, richiedano un prestito o controllino il proprio saldo”, ha affermato Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer di Lloyds Banking Group. “Ciò significa che oggi i nostri clienti ricevono un servizio di prima classe, con una piattaforma facilmente scalabile e in grado di supportare nuovi prodotti e innovazioni in futuro”.

“La partnership strategica di Broadcom con Lloyds Banking Group è stata rafforzata dall'aggiunta di VMware al nostro portafoglio di software infrastrutturali esistente, che include le nostre soluzioni mainframe”, ha dichiarato Luigi Freguia, Presidente EMEA di Broadcom. “Questo promuove il nostro obiettivo di consentire a Lloyds Banking Group di trasformare la propria infrastruttura e consolidare la propria leadership come la più grande banca digitale del Regno Unito”.

Lloyds Banking Group implementerà VMware Cloud Foundation per supportare la propria strategia di consolidamento dei data center. Ciò fornirà un modello operativo coerente in tutto il suo ambiente di cloud privato, combinando la flessibilità del cloud pubblico con la sicurezza, le prestazioni e l'efficienza in termini di costi dell'infrastruttura on-premise.

La piattaforma supporterà applicazioni tradizionali, moderne e basate sull'intelligenza artificiale con operazioni, governance e controlli unificati. Broadcom fornirà inoltre servizi professionali e formazione ai team di ingegneri di Lloyds per massimizzare il valore dell'implementazione.

Le soluzioni mainframe di Broadcom continueranno a supportare i carichi di lavoro mission-critical di Lloyds, offrendo automazione avanzata, strumenti intuitivi e una perfetta integrazione in ambienti ibridi. Queste funzionalità contribuiranno a ridurre i costi operativi, migliorare le prestazioni e promuovere una cultura più agile e collaborativa tra i team IT, supportando la fornitura continua di servizi digitali essenziali.

A proposito di Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) è leader mondiale in ambito tecnologico per la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di una vasta gamma di semiconduttori, software aziendali e soluzioni in materia di sicurezza. I prodotti leader di categoria di Broadcom servono settori chiave quali cloud, data center, collegamenti di rete, banda larga, collegamenti wireless, archiviazione, industria e software aziendali. Le nostre soluzioni comprendono la fornitura di servizi, collegamenti di rete e archiviazione aziendali, dispositivi mobili e connessione a banda larga, elaboratori centrali, sicurezza informativa, infrastrutture cloud private e ibride. Broadcom è una multinazionale del Delaware con sede a Palo Alto, California. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.broadcom.com.

Informazioni su Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group è il più grande fornitore di servizi finanziari al dettaglio e commerciali del Regno Unito, con oltre 28 milioni di clienti e una presenza in quasi tutte le comunità. Siamo orgogliosi di sostenere le imprese britanniche, con quasi un milione di aziende nel Regno Unito supportate dai nostri servizi bancari digitali e relazionali all'avanguardia. Le nostre principali attività commerciali comprendono servizi bancari al dettaglio e commerciali, assicurazioni generali e risparmi a lungo termine, forniti attraverso marchi rinomati quali Lloyds, Halifax, Bank of Scotland e Scottish Widows.

Il nostro obiettivo è contribuire alla prosperità della Gran Bretagna. Da oltre 320 anni serviamo la Gran Bretagna con i nostri prodotti e servizi, in ogni comunità e in milioni di famiglie. Il nostro successo è strettamente legato alla prosperità del Regno Unito e il nostro obiettivo è contribuire alla prosperità della Gran Bretagna operando come un gruppo responsabile, sostenibile e inclusivo.

