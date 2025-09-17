Lloyds Banking Group breidt strategisch partnerschap met Broadcom uit om digitale transformatie te versnellen

LONDEN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VMware Explore on Tour – Lloyds Banking Group en Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) hebben vandaag een aanzienlijke uitbreiding van hun langdurige samenwerking aangekondigd, ondersteund door een nieuwe meerjarige overeenkomst die de ambitieuze strategische transformatie van Lloyds Banking Group zal ondersteunen.

Ter verbetering van de veerkracht, flexibiliteit en schaalbaarheid van zijn technologiepark, zal Lloyds Banking Group in de volgende fase van de samenwerking het gebruik van Broadcom's infrastructuursoftwareportfolio, inclusief VMware Cloud Foundation en mainframe-oplossingen, uitbreiden.

Hierdoor kan Lloyds Banking Group snellere en betrouwbaardere digitale diensten leveren aan de 28 miljoen klanten en bedrijven die het in het Verenigd Koninkrijk ondersteunt.

“Door onze infrastructuur te upgraden, kunnen we onze klanten snelle en betrouwbare digitale bankdiensten blijven bieden, of ze nu betalingen doen, een lening aanvragen of hun saldo controleren”, aldus Ron van Kemenade, Group Chief Operating Officer bij Lloyds Banking Group. “Hierdoor profiteren onze klanten van eersteklas service, via een platform dat eenvoudig kan worden geschaald en in de toekomst nieuwe producten en innovaties kan ondersteunen.”

“De strategische samenwerking tussen Broadcom en Lloyds Banking Group is nog beter geworden door VMware toe te voegen aan ons bestaande infrastructuursoftwareportfolio, dat onze mainframe-oplossingen omvat”, zegt Luigi Freguia, President, EMEA, Broadcom. “Dit bevordert ons doel om Lloyds Banking Group in staat te stellen zijn infrastructuur te transformeren en zijn leidende positie als grootste digitale bank van het Verenigd Koninkrijk te versterken.”

Lloyds Banking Group zal VMware Cloud Foundation implementeren ter ondersteuning van zijn strategie voor de consolidatie van datacentra. Dit zorgt voor een consistent bedrijfsmodel in zijn private cloudomgeving, waarbij de flexibiliteit van de publieke cloud wordt gecombineerd met de beveiliging, prestaties en kostenefficiëntie van een lokale infrastructuur.

Het platform zal zowel traditionele als moderne en AI-gestuurde applicaties ondersteunen dankzij een uniforme werking, governance en aansturing. Broadcom zal ook professionele diensten en trainingen leveren aan de technische teams van Lloyds om de waarde van de implementatie te maximaliseren.

De mainframe-oplossingen van Broadcom zullen de bedrijfskritische workloads van Lloyds blijven ondersteunen en bieden een geavanceerde automatisering, intuïtieve tools en een naadloze integratie in hybride omgevingen. Deze mogelijkheden helpen de operationele kosten te verlagen, de prestaties te verbeteren en een meer flexibele, collaboratieve cultuur binnen IT-teams te bevorderen, waardoor de continue levering van essentiële digitale diensten wordt ondersteund.

Over Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) is een wereldwijde technologieleider die een breed scala aan halfgeleiders, bedrijfssoftware en beveiligingsoplossingen ontwerpt, ontwikkelt en levert. Het toonaangevende productportfolio van Broadcom bedient cruciale markten, waaronder cloud, datacentra, netwerken, breedband, draadloos, opslag, industrie en bedrijfssoftware. Onze oplossingen omvatten netwerken en opslag voor serviceproviders en bedrijven, mobiele apparaten en breedbandconnectiviteit, mainframes, cyberbeveiliging, en cloudinfrastructuur in privé- en hybride vorm. Broadcom is een Delaware-onderneming met hoofdkantoor in Palo Alto, CA. Ga voor meer informatie naar www.broadcom.com.

Over Lloyds Banking Group

Lloyds Banking Group is de grootste aanbieder van financiële diensten voor particulieren en bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 28 miljoen klanten en een vestiging in bijna elke gemeente. We zijn er trots op Britse bedrijven te ondersteunen, zoals blijkt uit de bijna een miljoen Britse bedrijven die worden ondersteund door onze toonaangevende digitale en relationele bankdiensten. De belangrijkste activiteiten van ons bedrijf omvatten particuliere en zakelijke bankdiensten, algemene verzekeringen en langetermijnsparen, aangeboden via bekende merken zoals Lloyds, Halifax, Bank of Scotland en Scottish Widows.

Het is ons doel om Groot-Brittannië te helpen floreren. We bieden Groot-Brittannië al meer dan 320 jaar onze producten en diensten, in elke gemeente en in miljoenen huishoudens. Ons succes is verweven met de welvaart van het Verenigd Koninkrijk, en we streven ernaar Groot-Brittannië te helpen floreren door als een verantwoordelijke, duurzame en inclusieve groep te werken.

