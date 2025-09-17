Great-West Lifeco annonce un placement d’actions privilégiées de série Z

Ne pas distribuer aux fils de presse américains ni diffuser aux États-Unis.

WINNIPEG, Manitoba, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Lifeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia une convention aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par prise ferme, 6 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif, série Z (les « actions de série Z ») auprès de Lifeco en vue de leur vente dans le public au prix de 25,00 $ CA l’action de série Z (le « prix d’émission »), pour un produit brut global de 150 M$ CA. Les actions de série Z verseront des dividendes de 5,70 % par année, payables trimestriellement, lorsque le conseil d’administration de Lifeco en déclarera.

En outre, Lifeco a attribué aux preneurs fermes une option, qu’ils peuvent exercer jusqu’à 48 heures avant la clôture, leur permettant d’acheter au plus 2 000 000 d’actions de série Z supplémentaires (50 M$ CA) au prix d’émission. Si l’option des preneurs fermes est exercée intégralement, le produit brut total tiré du placement s’établira à 200 M$ CA.

Le produit net du placement sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 24 septembre 2025 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles.

Accès aux documents de placement

Les actions de série Z seront offertes au Canada au moyen d’un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de Lifeco (le « prospectus préalable de base ») daté du 5 décembre 2023. L’accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base et à leur modification est fourni conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux procédures d’accessibilisation à ces documents. Le prospectus préalable de base peut être consulté, et le supplément de prospectus pourra être consulté (dans les deux jours ouvrables suivant la date des présentes), sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. On peut obtenir gratuitement un exemplaire électronique ou imprimé du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base et de leur modification auprès de BMO Marché des capitaux par la poste à Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca , en lui fournissant une adresse électronique ou postale, selon le cas. Le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus contiennent une information détaillée importante au sujet de la Société et du placement proposé d’actions de série Z. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus (lorsque celui-ci sera déposé) avant de prendre une décision d’investissement.

Les actions de série Z n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d’être inscrites ou de faire l’objet d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les actions de série Z ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d’assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l’actif des clients de Great-West Lifeco s’établissait à 3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Pour de plus amples renseignements :

Relations avec les médias : Relations avec les investisseurs : Tim Oracheski Shubha Khan 204-946-8961 416-552-5951 media.relations@canadalife.com shubha.khan@canadalife.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’information prospective. L’information prospective comprend les énoncés de nature prévisionnelle, les énoncés qui dépendent de situations ou d’événements futurs ou renvoient à ceux-ci ou les énoncés qui comportent des verbes au futur ou au conditionnel ou des expressions comme « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « projeter », « être d’avis », « estimer », « objectif », « cible », « éventuel », « potentiel » et d’autres expressions similaires ou leur forme négative. L’information prospective porte, entre autres, sur la clôture prévue du placement des actions de série Z, l’émission des actions de série Z et l’emploi prévu du produit tiré du placement des actions de série Z.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d’événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l’assurance, des organismes de placement collectif et des solutions de retraite. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs.

Les lecteurs sont prévenus que la liste des hypothèses et facteurs précités n’est pas exhaustive et qu’il peut y avoir d’autres facteurs énumérés dans d’autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel 2024 de Lifeco aux rubriques « Gestion des risques » et « Sommaire des estimations comptables critiques », ainsi que dans la notice annuelle de Lifeco datée du 5 février 2025, à la rubrique « Facteurs de risque ». Ces documents, ainsi que d’autres documents déposés, peuvent être consultés à l’adresse www.sedarplus.com. Les lecteurs sont également priés d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l’information prospective.

Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Lifeco n’a pas l’intention de mettre à jour l’information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres éléments.