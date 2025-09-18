EssilorLuxottica: Le partenariat EssilorLuxottica et Meta se poursuit avec de nouvelles lunettes avec IA qui préfigurent le futur

Le partenariat EssilorLuxottica et Meta se poursuit

avec de nouvelles lunettes avec IA qui préfigurent le futur

Les deux groupes élargissent leur gamme de « wearables »

avec de nouveaux produits dévoilés lors de Meta Connect

Paris, France et Menlo Park, Californie (18 septembre 2025) – Lors de l’événement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont illustré l'évolution de leur partenariat en dévoilant la nouvelle génération de lunettes avec IA. Poursuivant l’expansion de cette catégorie innovante, qui inclut Ray-Ban Meta, les lunettes avec IA les plus vendues au monde, et Oakley Meta HSTN, récemment lancées, la toute dernière génération de lunettes avec IA va réinventer le style, la fonctionnalité et les interactions humaines.

Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, la marque annonce les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l’Athletic Intelligence. Disponibles en quatre couleurs, les lunettes Oakley Meta Vanguard combinent les verres PRIZM, emblématiques de la marque, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit. Elles sont parfaitement adaptées pour courir dans un environnement bruyant ou faire du vélo par vent fort. Conçues pour être portées en tout confort pendant de longs entraînements, les lunettes sont compatibles avec le port de casquettes et casques de cyclisme. Classées IP67 en termes de résistance à l'eau et à la poussière, elles résistent aux conditions difficiles, supportant aisément le soleil, la neige et la poussière. Grâce à l’intégration de Garmin et Strava, elles permettent aux sportifs d’accéder en temps réel à des informations personnalisées sur leur performance. Avec jusqu’à neuf heures d’autonomie de batterie en utilisation mixte (et 36 heures supplémentaires grâce à l’étui de chargement), les lunettes Oakley Meta Vanguard conviennent pour un marathon ou une course cycliste longue distance. De plus, elles sont équipées de verres Oakley PRIZM interchangeables, permettant de personnaliser son look et d'optimiser son équipement selon les conditions de luminosité. Les précommandes pour Oakley Meta Vanguard sont ouvertes dès aujourd'hui sur Oakley.com et Meta.com au prix de 499 $ US (549 €).

EssilorLuxottica et Meta ont également dévoilé la nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta. Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à huit heures), une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité avec précision et clarté, ainsi qu'un choix plus vaste de styles et de couleurs. Ces lunettes peuvent toutes être équipées de verres correcteurs à la vue, y compris des verres Transitions Gen S. Les lunettes Ray-Ban Meta continuent de s'améliorer et de gagner en performance grâce à des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités. Lors de Meta Connect, Meta a dévoilé « Conversation Focus », une nouvelle fonctionnalité bientôt disponible qui utilise les écouteurs à oreille libre des lunettes avec IA pour amplifier la voix de l’interlocuteur à qui l’on parle, aidant ainsi à mieux distinguer sa voix dans le bruit ambiant des cafés, restaurants, parcs et autres lieux fréquentés. Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) sont disponibles dès aujourd'hui sur Ray-Ban.com et Meta.com à partir de 379 $ US (419 €).

Le produit le plus futuriste issu de cette collaboration est Meta Ray-Ban Display, qui combine pour la première fois les lunettes avec IA les plus populaires au monde avec un écran intégré. Les lunettes sont dotées d'un écran couleur intégré dans le verre droit, qui affiche discrètement les messages entrants, les aperçus de photos, les appels vidéo et les indications visuelles générées par IA. Équipées de verres Transitions, elles peuvent être personnalisées avec sa propre correction visuelle. Ces lunettes à écran intégré sont accompagnées du bracelet neural Meta, qui utilise l’électromyographie (EMG) pour contrôler les lunettes au moyen de mouvements subtils de la main et des doigts. Grâce à des décennies de recherche et développement par EssilorLuxottica en technologie avancée des verres, associées aux capacités IA de pointe et aux avancées dans le hardware de Meta, ces lunettes offrent une nouvelle fenêtre sur le monde qui nous entoure. Les lunettes Meta Ray-Ban Display sont disponibles dans certains magasins aux États-Unis dès le 30 septembre à partir de 799 $ US. La commercialisation sera étendue au Canada, à la France, à l’Italie et au Royaume-Uni début 2026.

« Cette dernière innovation, née de notre étroite collaboration avec Meta révèle un nouvel horizon. Ayant résolu les questions d'adoption par les consommateurs en intégrant la technologie la plus avancée de manière invisible dans une magnifique paire de lunettes que nous commercialisons via notre réseau de distribution mondial, nous pouvons voir plus loin. Meta Ray-Ban Display combine le meilleur de nos deux groupes, notre expertise dans la technologie des verres et le design des wearables avec le leadership de Meta en matière d'IA et d’architecture logicielle, et redéfinit complètement le concept de "mains libres". Avec ces lunettes, et avec la nouvelle génération de Ray-Ban Meta et Oakley Meta, s’ouvrent de nouvelles perspectives et des niveaux de performance et de style inédits. Nous sommes fiers d'être, avec Meta, des pionniers de ce domaine, au riche potentiel d’innovation », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

« A l’occasion de Meta Connect, nous présentons notre gamme de lunettes avec IA la plus avancée et conçue pour tous les styles de vie. Cela inclut Meta Ray-Ban Display, nos lunettes les plus impressionnantes à ce jour, mettant en avant des années d'innovation en termes de vision virtuelle et en IA. Je suis fier de notre partenariat avec EssilorLuxottica. Ensemble, nous avons défini les lunettes avec IA comme une nouvelle catégorie technologique et avons introduit les premiers modèles grand public sur le marché. Je suis convaincu que les lunettes sont la plateforme idéale pour embarquer, un jour, la super-intelligence. Les prochaines étapes de cette aventure s’annoncent passionnantes », a déclaré Mark Zuckerberg, Fondateur et Directeur Général de Meta.

