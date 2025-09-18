EssilorLuxottica: EssilorLuxottica e Meta rafforzano la loro collaborazione con nuovi AI Glasses che guardano sempre più al futuro

EssilorLuxottica e Meta rafforzano la loro collaborazione

con nuovi AI Glasses che guardano sempre più al futuro

Le due aziende continuano a scrivere assieme la storia dei wearable

con i nuovi prodotti annunciati al Meta Connect

Parigi, Francia e Menlo Park, California (18 settembre 2025) – EssilorLuxottica e Meta Platforms, Inc. celebrano l’evoluzione della loro partnership in occasione dell’evento annuale Meta Connect con il lancio della nuova generazione di AI Glasses. Ampliando ulteriormente la categoria di prodotti innovativi lanciati finora, tra cui Ray-Ban Meta, gli occhiali con tecnologia IA più venduti al mondo, e più di recente anche Oakley Meta HSTN, la nuova generazione di AI Glasses ridefinirà stile, funzionalità e connessioni umane come mai prima d’ora.

Dopo il successo iniziale di Oakley Meta HSTN, arriva sul mercato Oakley Meta Vanguard, una nuova linea di AI Glasses che segna l’inizio di una nuova era: quella dell’Athletic Intelligence. Disponibile in quattro colori, Oakley Meta Vanguard combina le esclusive lenti PRIZM Oakley con una fotocamera ultra-wide da 12MP (campo visivo di 122°) e altoparlanti open-ear ad alte prestazioni con tecnologie avanzate di riduzione del rumore, ideali per correre in ambienti rumorosi o pedalare in condizioni di vento intenso. Studiati per garantire il massimo comfort anche durante gli allenamenti più lunghi, gli AI Glasses possono essere indossati assieme a caschi da ciclismo e cappellini. Certificati IP67 contro acqua e polvere, resistono alle condizioni più avverse, dal sole alla neve, fino al fango. L’integrazione di Garmin e Strava consente inoltre di avere accesso ad analisi dettagliate delle proprie performance in tempo reale e grazie a un’autonomia fino a 9 ore in uso misto (più altre 36 ore tramite la custodia di ricarica), Oakley Meta Vanguard è pensato per accompagnare sportivi e atleti per tutta la durata di una maratona o di un’intera granfondo. Gli occhiali sono venduti con lenti intercambiabili PRIZM Oakley per personalizzare il proprio stile e migliorare la visibilità in diverse condizioni di luce. Oakley Meta Vanguard è disponibile in preordine al prezzo di 499$ (549 EUR) su Oakley.com e Meta.com.

EssilorLuxottica e Meta hanno annunciato anche la prossima generazione di Ray-Ban Meta. Ray-Ban Meta (Gen 2) offre autonomia prolungata fino a 8 ore, una fotocamera ultra-wide da 12MP in grado di registrare video 3K ultra-HD con alta precisione e nitidezza e una gamma ancora più ampia di stili e colori, anche in combinazione con lenti oftalmiche personalizzate, tra cui Transitions Gen S. La piattaforma Ray-Ban Meta continua a evolversi e offre prestazioni sempre più elevate, grazie ad aggiornamenti e funzionalità nuove. Tra queste Conversation Focus, presentata al Meta Connect e presto disponibile, che tramite gli altoparlanti open-ear degli AI Glasses amplifica la voce della persona con cui si sta parlando, aiutando a distinguerla dal rumore di fondo in contesti affollati come bar, ristoranti, parchi e altri luoghi rumorosi. Ray-Ban Meta (Gen 2) è già disponibile a partire da 379$ (419 EUR) su Ray-Ban.com e Meta.com.

Il prodotto che più proietta nel futuro la collaborazione tra le due società è Meta Ray-Ban Display, per la prima volta con un display inserito negli AI Glasses più famosi e indossati al mondo. Gli occhiali integrano nella lente destra un display a colori che visualizza in modo discreto messaggi in arrivo, anteprime delle foto che si sta per scattare, videochiamate e contenuti visivi, indicazioni e istruzioni generati dall’IA. Sul mercato con lenti Transitions incluse, sono personalizzabili con prescrizione individuale. Meta Ray-Ban Display è associato al bracciale neurale Meta che sfrutta l’elettromiografia (EMG) per controllare gli occhiali con semplici gesti come lievi movimenti delle mani o tocchi delle dita. L’esperienza decennale di EssilorLuxottica nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per le lenti, combinata alle innovazioni nell’hardware e alle competenze di Meta nell’IA, apre così prospettive inedite per il futuro. Meta Ray-Ban Display sarà disponibile in punti vendita selezionati negli Stati Uniti dal 30 settembre a partire da 799$ e in Canada, Francia, Italia e Gran Bretagna a partire dai primi mesi del 2026.

“Con quest’ultima innovazione, frutto della solida collaborazione con Meta, disegniamo orizzonti nuovi. In pochi anni abbiamo integrato in modo del tutto invisibile un universo di tecnologie all’avanguardia in un paio di occhiali iconici, raggiungendo i consumatori in tutto il mondo grazie alla nostra rete distributiva globale. Così abbiamo trasformato gli smart eyewear in un accessorio desiderato e indossato da milioni di persone. E adesso puntiamo a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Meta Ray-Ban Display combina il meglio delle nostre aziende, da una parte le nostre competenze nella tecnologia per le lenti e nel wearable design e dall’altra la leadership di Meta nell’IA e nell’architettura dei software, ridefinendo il modo in cui viviamo la tecnologia, per un’esperienza sempre più naturale e a mani libere. Con Meta Ray-Ban Display e le nuove generazioni di Ray-Ban Meta e Oakley Meta, raggiungeremo livelli di performance completamente nuovi, con lo stile di sempre. Siamo molto orgogliosi di guidare questa trasformazione insieme a Meta, verso un futuro sempre più ricco di innovazione e possibilità ancora tutte da esplorare,” ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“Al Meta Connect abbiamo presentato la linea più innovativa in assoluto di AI Glasses, pensati per adattarsi a qualsiasi stile di vita. Tra questi, Meta Ray-Ban Display è il più straordinario di sempre e valorizza anni di innovazione nel mondo del computer vision e dell’IA. Sono orgoglioso di collaborare con EssilorLuxottica perché insieme abbiamo creato una categoria tecnologica completamente nuova, quella degli AI Glasses, e portato sul mercato i primi occhiali studiati per essere indossati in qualsiasi momento della giornata, da tutti. Convinto che gli AI Glasses siano la piattaforma ideale per supportare la superintelligenza, guardo al futuro con entusiasmo per ciò che ci attende,” ha aggiunto Mark Zuckerberg, Fondatore e Amministratore Delegato di Meta.

