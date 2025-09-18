Investissements Purpose annonce des changements aux fonds de cryptomonnaies

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui son intention d’apporter des modifications à certains fonds par l’introduction du jalonnement et de frais de service de jalonnement pour le FNB d’ethers Purpose et la modification des objectifs de placement du FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et du FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose.

Purpose Introduction du jalonnement dans le FNB d’ethers Purpose

Purpose propose d’introduire une stratégie de jalonnement au FNB d’ethers Purpose, en vertu de laquelle jusqu’à 50 % des avoirs en ethers du fonds seront jalonnés. Le jalonnement est alimenté par l’infrastructure de jalonnement interne exclusive de Purpose Unlimited, une approche intégrée conçue pour améliorer la performance et la sécurité. L’expertise inégalée de Purpose en matière de jalonnement interne permettra une plus grande efficacité opérationnelle et la capacité d’offrir des rendements plus élevés aux investisseurs.

Purpose estime que sa proposition de jalonner une partie de l’ether détenu dans le portefeuille FNB d’ethers Purpose profitera aux porteurs de parts en améliorant le rendement total grâce à l’obtention d’un rendement supplémentaire par le biais de récompenses de jalonnement.

Dans le cadre de la proposition, Investissements Purpose demande l’approbation des porteurs de parts pour recevoir une partie des récompenses de jalonnement gagnées par le FNB d’ethers Purpose (les « frais de service de jalonnement ») en contrepartie du travail supplémentaire requis pour administrer les activités de jalonnement du FNB d’ethers Purpose.

Changement des objectifs de placement du FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et du FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose

Purpose propose de modifier l’objectif de placement du FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et du FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts (chacune, une « modification de l’objectif de placement »). Si elle est approuvée, l’objectif de placement de chaque fonds sera modifié afin d’inclure le recours à l’effet de levier par l’emprunt de liquidités jusqu’à concurrence de 33 % de la valeur liquidative non nantie du fonds respectif.

Purpose estime que ces changements procureront aux porteurs de parts de ces fonds plusieurs avantages, notamment l’augmentation du rendement de distribution pour les investisseurs et l’amélioration du potentiel de rendement total à long terme de chaque fonds.

Assemblées des porteurs de parts

Les approbations requises pour les frais de service de jalonnement et chaque modification des objectifs de placement seront demandées lors d’assemblées extraordinaires des porteurs de parts du FNB d’ethers Purpose, du FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et du FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose, qui se tiendront virtuellement et simultanément le 21 octobre 2025, pour les porteurs de parts inscrits au 3 septembre 2025.

Un avis et accès décrivant, qui décrit les procédures d’accès à la circulaire d’information conjointe de la direction contenant tous les détails des propositions, sera posté le ou vers le 19 septembre 2025 aux porteurs de parts inscrits à la date de référence. La circulaire de sollicitation de procurations conjointe de la direction sera également disponible après la date d’envoi à l’adresse www.purposeinvest.com/2025meetings et à l’adresse www.sedarplus.ca. Tous les coûts et dépenses associés aux réunions seront assumés par Purpose.

Sous réserve de ces approbations, Investissements Purpose a l’intention de mettre en œuvre le changement d’objectif de placement pour le FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose et le FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose le 31 octobre 2025 ou vers cette date, et a l’intention de commencer le jalonnement au sein du FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose d’ici le 4 novembre 2025.

À propos de Investissements Purpose Inc.

Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 26 milliards de dollars. Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

